Arçelik Geri Dönüşümü Sanat ile Buluşturuyor!







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vizyonuna sahipkonusunda farkındalık sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde çok özel bir sergiyi hayata geçirdi veile buluşturdu. Bu sergi ile'intesislerinden elde edilen malzemeler Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ve tasarımcıları tarafından fonksiyonel sanat eserlerine dönüştürüldü., bu proje ile geri dönüşüm konusunda farkındalık sağlarken, aynı zamanda tasarım konusundaki uzmanlığına da dikkat çekmiş oldu.