Army of One 2016 Tek Kişilik Ordu

''Sıradaki misafirimiz ''Rocky Dağ Rambosu'' unvanı verilen beklemekten yorulup Pakistan'a seyahat eden adam. Bu akşam Gary Faulkner ile birlikteyiz. Bin Laden'e aslında ne kadar yaklaştınız? Gary gözünü Osama Bin Laden'i avlamaya dikmiş bir maceracı.''

Army of One (Tek Kişilik Ordu), Rajiv Joseph ve Scott Rothman'ın birlikte yazdıkları, Larry Charles'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Gary Brooks Faulkner / The G rolüyle Nicolas Cage, Young (Genç) Gary Faulkner rolüyle Arien Boey, Marci Mitchell rolüyle Wendi McLendon-Covey, Lizzie rolüyle Chenoa Morison, God (Tanrı) rolüyle Russell Brand, Osama Bin Laden rolüyle Amer Chadha-Patel, Agent (Ajan) Doss rolüyle Denis O'Hare, Agent (Ajan) Simons rolüyle Rainn Wilson, Dr. (Doktor) Rose rolüyle Matthew Modine, Roy rolüyle Will Sasso, Pickles rolüyle Paul Scheer, Nurse (Hemşire) Taylor rolüyle Hilary Jardine, Surfer Guy (Sörfçü Adam) Stoner rolüyle Toby Hargrave, Salesman (Satıcı) Chad rolüyle Graeme Duffy, Airlane Employee (Havayolu Çalışanı) rolüyle Fiona Vroom, TV Reporter (Televizyon Muhabiri) rolüyle Mark Brandon, Reporter (Muhabir) rolleriyle Charles Edward Bae, Lear Howard, News Reporter (Gazete Muhabiri) rolüyle Reena Rai, Actor (Aktör) rolüyle Adrian Martinez, Harbour Patrol Officer (Liman Devriye Görevlisi) rolüyle Lauren McGibbon, Teenage Bully (Genç Zorba) rolüyle Quinn Dubois, The Drunk Man (Sarhoş Adam) rolüyle Karim Saidi, Teenage Boy (Genç Çocuk) rolüyle Clive Holloway, Old Lady at Airport (Havaalanındaki Yaşlı Bayan) rolüyle Khadija Amari, Taxi Driver (Taksi Şoförü) rolüyle Hatim Abdelghafour, Pakistan Custom Agent (Pakistan Özel Ajanı) rolleriyle Youssef Ait Mansour, Abdellatif Radaji, Grilled Meat Vendor (Izgara Et Satıcısı) rolüyle Ahmed Yarziz, Adam Feil, Tammy Hui, Hassan Alloui ve Ahmed Dafri'nin yer aldığı 2016 Amerikan yapımı komedi filmidir.





( narrator / anlatan ) / Michael Yurchak





One man's wildly true quest to capture Osama Bin Laden.



Amerika dünyanın en muhteşem, en iyi ülkesidir çünkü Hollywood bize bunu söyler!





''Tarih 2004. Bölge, Pakistan'ın kanunsuz, kabile bölgesi. Bu hikayemizde Gary Faulkner'dan bahsedeceğiz. Kendisi böbrek hastalığı olan yarı zamanlı inşaat işçisi ve tam zamanlı bir Amerikan vatanseveri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Osama Bin Laden'i başarısız bir şekilde kovalayışını izledikten yıllar sonra tanrının onunla konuştuğunu iddia edip, Bin Laden'i kendisi bulup yakalama görevini kabul etti. Sadece bir bıçak ve kılıcı vardı. Bay Faulkner, Bin Laden'i adaletin huzuruna getirmek için yeryüzündeki en tehlikeli yerlerden birine gitti. Zorlu ve bir o kadar da tuhaf olsa da bu gerçek bir hikaye ya da içinde gerçeklik payı olan bir hikaye ya da belki de gerçeğin unsurları.''





Dead or Alive (Ölü ya da Diri)



Army of One (Tek Kişilik Ordu), aslında 2010 yılında gerçekleşen absürt ama gerçek bir hikayeye dayanıyor.



Psikoz, paranoya ya da şizofreni geçirmeyen klinik açıdan konuşursak aklı sizin ya da benim kadar yerinde olan, böbrek hastalığı nedeniyle haftada üç defa diyaliz makinesine bağlanan, Greeley, Colorado'da yaşayan bir tamirci Gary Brooks Faulkner (Nicolas Cage), uzun zamandır duraksamış durumdaki ''Bin Ladin Avı''na dair televizyonda izlediği bilgileri, hükümet soytarılarının Usame Bin Ladin'i yakalama planının içine ettikleri şeklinde yorumlar.



''Bak, aslan olduğumu biliyorum ama bir farenin kaleye girmesi bir aslanın girmesinden daha kolay.''

Wendi McLendon-Covey), bir torbacıdan çocuğu olan kız kardeşi Carnie'nin yüksek dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmesinden sonra, beyin felci geçirmiş ve hiç konuşmayan 10 yaşındaki küçük kızı Lizzie'yi (Chenoa Morison) evlat edinmiş şimdilerde hayatlarını sürdürebilmek için üç işte birden çalışan güçlü bir kadındır. Çenesi durmayan, bağıran, başkalarını rahatsız eden, düzensiz ve hiperaktif bir adam olan Gary, yıllar sonra rastlaştığı liseden arkadaşı ve eski aşkı Marci ile yakınlaşırken evinde kaldığı en yakın dostlarından birisi Pickles'in (Paul Scheer) da onun bu hallerine artık katlanamamasından dolayı evden atılır.



''Söylenene göre soğuk bir günde Valley Forge'da, George Washington genç Amerikalılar savaş alanında ölürken tanrı ile konuşmuş. Abraham Lincoln her gün tanrı ile konuşmuş. Gary onlardan daha iyisini yaptı.''



Sade vatandaş Gary Faulkner, rüyasında Tanrı'nın bir çağrısını ''gördükten'' sonra, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan yasa dışı İslamcı örgüt El-Kaide'nin kurucularından biri ve lideri olan Usame Bin Ladin'i (Amer Chadha-Patel) yakalamak ve canlı getirmek üzere Pakistan'a gidecektir.



''Akıl çelik bir tuzak gibidir.''

Bin Ladin'i bulmayı kendine görev edinen Gary için plan oldukça basittir: San Diego'ya gidip bir tekne alıp, Pakistan'a yelken açacak ve bin Ladin'i yakalayıp, onu Amerika adaletine geri getirecektir. Yalnız bu planda ufak bir sorun vardır: Gary yelken açma ile ilgili hiçbir şey bilmiyordur. Peki ama bu Gary için bir engel olabilir miydi? Hayır. Çünkü; korsanlar başardılar, seyyahlar başardılar ve onlar 21. yüzyıl adamı bile değillerdi!



Tanrı'nın isteğini yerine getirebilmek için; can yeleği, güvenlik ışıkları, ilk yardım çantası ve bir tekneyi çalıştırmaya dair hiçbir bilgisi olmayan, daha önce hiç yelken açmamış Gary kendisini Meksika sahilinde bulduğu başarısız yolculuk girişiminden sonra bu konuya tamamen yanlış yaklaştığını fark eder. Yeni planına göre İsrail'de bir dağa çıkıp tepesinden atlayarak Pakistan'a yelken kanatla uçacaktır.



''Ben her şeyi yaparım. Ben Gary Faulkner'ım. Ben Eşek Kral'ım.''

Gary bir kez daha başarısız olup, İsrail'in kayalık zemininden düşerken şüphe devreye girer. Marci ve Lizzie ile evcil yaşama devam etmenin hayallerini kurarken uzun zamandır ihmal ettiği diyaliz makinesinin yan etkisiyle halüsinasyonlar görmeye başlar ve tanrı ile yaptığı konuşmada bu yüce görev için sorumluluk verilmiş değil, kutsanmış biri olarak hissetmesini, pes etmemesi gerektiğini öğrenir ve misyonunu tamamlamak için uçağa atlayarak Pakistan'a gider...



''Motive olmuş bir Gary Faulkner, tehlikeli bir Gary Faulknerdı.''



Agent Doss: Bu ne? Agent Simons: Bu, Amerikalı bir samuraya ait. Islamabad'ın kenar mahallelerinde geziniyor. Agent Doss: Bu da ne demek? Agent Simons: Öylece çıkıverdi ve süren bir soruşturmanın içine sıçtı. Agent Doss: Amerikalı bir ninja. Agent Simons: Samuray.

The Guardian eleştirmeni Jordan Hoffman'ın, ''Komedi filmleri subjektiftir, ama bu film değil, daha çok bir trafik kazasına benziyor. 2016'da gördüğüm en kötü şey'' yorumunu yaptığı; Amerikan sivili Faulkner'in gerçek ve acayip hikayesini konu edinen Army of One (Tek Kişilik Ordu), hiçte öyle Hoffman'ın bahsettiği gibi kötü bir film olmayıp, aksine müthiş bir ironinin ürünü oldukça başarılı bir filmdir.



Filmde Nicolas Cage'in canlandırdığı Gary Faulkner karakterinin Cage'in son zamanlarda oynadığı The Trust (Vurgun), Pay the Ghost (Hayaletin İntikamı), The Runner (Gücün Bedeli) ve 2014 yapımı Left Behind gibi kötü filmlerindeki başarısız performanslarını unutturacak düzeyde iyi olduğunu belki de Cage'in en iyi 10 performansından biri olduğunu söylemeliyim. Russell Brand ise hiç ama hiç olmamış, tam bir hayal kırıklığı kendisi.





Army of One (Tek Kişilik Ordu) Official US Trailer