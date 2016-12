Before the Flood 2016 Tufandan Önce

''Dünya bizi izliyor. Sizden dünyayı korumanızı istiyoruz yoksa hem biz hem de değer verdiğimiz tüm canlılar tarihe karışacak.''

Leonardo DiCaprio





Before the Flood



2016 Amerikan yapımı belgesel filmidir.



Before the Flood (Tufandan Önce), Mark Monroe'nin yazdığı, Fisher Stevens'in yönettiği belgeselin kadrosundaki isimler: Leonardo DiCaprio (Narrator-Anlatıcı), Eddie Albert (The Fiction Writer-Kurgu Yazarı), Lionel Barrymore, George Bush, George W. Bush, Richard Carlson, Bill Clinton, Katie Couric, Ted Cruz, Jeffrey Dahmer, Al Gore, David H. Koch, John McCain, Marilyn Monroe, Bill Nye, Bill O'Reilly, Lou Reed, Mitt Romney, Richard Shelby, Frederick Singer, Donald Trump, Oprah Winfrey, Marvin Miller, Kelly Ayotte, Joe Barton, Joseph Bast, Frank Baxter, Glenn Beck, Dan Coats, John Cornyn, Deb Fischer, Lindsey Graham, Charles Grassley, Sean Hannity, Dean Heller, Christopher Horner, James Inhofe, Johnny Isakson, Ma Jun, Xi Jinping, Dan Kish, Charles G. Koch, Mary Landrieu, Nick Loras, Micth McConnell, Marc Morano, Lisa Murkowski, Tim Phillips, Pat Roberts, Scott Robertson, Marco Rubio, Paul Ryan, Rick Scott, Tim Scott, Jeff Sessions, James Taylor, Pat Toomey (Archive Footage-Arşiv Görüntüleri), George DiCaprio, Irmelin DiCaprio, Pope Francis, Alejandro González Iñárritu, John Kerry, Michael E. Mann, Elon Musk, Barack Obama, Lindsey Allen, Jake Awa, Jason Box, Mike Brune, David Cameron, Gidon Eshel, Farwiza Farhan, Jeremy Jackson, Ban Ki-Moon, Philip Levine, Alvin Lin, Marc Mageau, Greg Mankiw, Angela Merkel, Sunita Narain, Tommy Remengesau, Johan Rockstrom, Enric Sala, Piers Sellers, Dr. Ian Singleton, Anote Tong.



''The Science is Clear. The Future is Not. (Bilim net, gelecek değil.)''





Before the Flood



Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun iklim değişikliği için 2 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında edindiği bilgiler, Before the Flood (Tufandan Önce) belgeselinde! Çekimlerinin iki yıl sürdüğü, 30 Ekim 2016 Pazar günü 20:00'da tüm dünya ile aynı anda ülkemizinde içinde bulunduğu tam 171 ülkede National Geographic Channel (Nat Geo) ekranlarında gösterime giren Oscar ödüllü yönetmen Fisher Stevens tarafından yönetilen ve Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun hem yapımcılığını üstlendiği hem de bizzat yer aldığı belgesel Before the Flood (Tufandan Önce); gezegenin en büyük tehlikelerinden biri için harekete geçerek, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünyadaki etkilerine odaklanıyor.



The Journey (Yolculuk)

The Experts (Uzmanlar)

The Crisis (Kriz)

The Solutions (Çözümler)





''İki yıldır dünyayı dolaşıyorum. İklim değişikliği ile ilgili gördüğüm ve öğrendiklerim beni tek kelimeyle dehşete düşürdü.''

Leonardo DiCaprio (U.N. Messenger of Peace for the Climate)



Before the Flood Leonardo DiCaprio



Before the Flood (Tufandan Önce); Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Elçisi ve hepimiz tarafından yakından tanınan Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio'nun, Nat Geo kaşifi Enric Sala ile donmuş nehirlerden Sumatra'daki kayıp orangutan habitatlarına, dünyanın en yüksek tepelerinden Palau'nun kaybolan habitatlarına kadar dünyanın dört bir yanına ettiği seyahatleri, etkilenen yerleri bir bir ziyaret ederken aynı zamanda dünya liderleri, aktivistler ve konuyla ilgilenen bilim adamlarıyla ettiği sohbetleri, dünyanın en büyük politikacılarıyla konu hakkında yaptığı fikir alışverişlerini ve dünya devletlerinin yine konuyla ilgili yaptığı toplantıları içeren Tufandan Önce, sanıyorum konuya uzak duranları bile etkileyebilecek bir belgesel film.



Leonardo DiCaprio: Sizce en önemli mesaj nedir?

Ban Ki-Moon: İklim değişikliği çok ama çok hızlandı. O kadar olağan dışı hava modelleri gördük ki. Evrenin büyüklüğüyle kıyaslarsanız, dünya gezegeni sadece ufak bir kayıktır. Bu kayık batıyorsa, benim düşünceme göre hepimiz birlikte batarız.



Before the Flood Leonardo DiCaprio-Ban Ki-Moon

Before the Flood Ban Ki-Moon-Leonardo DiCaprio



Leonardo DiCaprio (U.N. Messenger of Peace for the Climate)



Before the Flood Leonardo DiCaprio-Alejandro Gonzalez Inarritu



Alejandro G. Iñárritu



Before the Flood Alejandro Gonzalez Inarritu-Leonardo DiCaprio



Leonardo DiCaprio (U.N. Messenger of Peace for the Climate)



Before the Flood Leonardo DiCaprio

Son yıllarda Küresel Isınma'nın durduğuna ya da yavaşladığına dair bolca mesaj yayınlansa da maalesef durum hiç de iç açıcı değil. Dünya, üzerine kurduğumuz fabrikalardan çıkan dumanlardan, arabaların egzoz dumanlarından, evlerin bacalarından çıkan dumanlardan, parfümlerden, deodorantlardan, deterjanlardan ve daha onlarca sebepten artık kendi kendisini temizleyemez hale geldi. Onu öyle kirlettik ki artık o mükemmel sistem işleyemiyor. Kullandığımız temizlik malzemelerinden yeme alışkanlıklarımıza, fosil yakıtlardan deodorantlara varan bir yelpazede dünya için sadece zarar veren konumundayız. Tüm dünya bir olarak bunu geri döndürebiliriz ancak maalesef söz sahipleri, zenginler hep dünyayı sömürmekten yana.



Before the Flood Leonardo DiCaprio-Enric Sala-Jake Awa

Before the Flood Enric Sala-Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio-Enric Sala

Before the Flood Enric Sala-Leonardo DiCaprio

Before the Flood Enric Sala-Leonardo DiCaprio

Before the Flood Jason Eric Box-Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio-Sunita Narain

Before the Flood Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio-Jeremy Jackson



Leonardo Di Caprio, hem çıkarırken hem de kullanırken dünyaya en çok zararı veren petrol şirketlerinin arazilerini gezerken ağlamak geldi içimden. O yemyeşil ormanları kesip, simsiyah zehirli çamuru çıkarıyorlar bir de bizlere fahiş fiyatlarla satıp dünyayı iyice kirletmemize neden oluyorlar.





Artık temiz enerjiye geçmemizin zamanı geldi de geçiyor. Güneş, rüzgar ve dalga enerjileri hem elde ederken hem de kullanırken dünyaya hiç zarar vermeyen kaynaklar. Fakat petrolden, gazdan, ve diğer zararlı enerji kaynaklarından fayda sağlayan şirketler maalesef buna izin vermiyor.





Filmde bir politikacı şöyle bir şey söyledi ve çok hoşuma gitti. ''Eğer halk isterse politikacılar bunu kabul etmek ve yapmak zorunda kalır.'' O halde istemek için daha ne bekliyorsunuz? Elektrikle çalışan arabalar, güneş, rüzgar ya da dalga enerjisi kullanılarak elde edilen elektrik, doğal maddelerden üretilmiş temizlik malzemeleri, doğa dostu kozmetik ürünleri isteyin. Siz isterseniz dünya şirketleri bu yönde evrilecektir.





Yeme alışkanlıklarımızın bile dünyayı ne kadar kirletebildiğini bu filmde öğrendim. Kırmızı et tüketimini azalttığımızda dünya daha temiz olacak desem inanır mısınız? Oluyormuş.



''Dünyada üç tane büyük tropik yağmur ormanı kaldı. Güney Amerika'daki Amazon, Afrika'daki Kongo Havzası ve Endonezya boyunca uzanan Güneydoğu Asya yağmur ormanları.''

Farwiza Farhan (Chairperson, Yayasan Haka)



Before the Flood Leonardo DiCaprio-Farwiza Farhan

Before the Flood Leonardo DiCaprio-Farwiza Farhan-Rudi Putra

Before the Flood Rudi Putra-Leonardo DiCaprio-Farwiza Farhan

Before the Flood Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio-Elon Musk

Before the Flood Barack Obama-Leonardo DiCaprio

Before the Flood Leonardo DiCaprio-Barack Obama

''When you go up there and look at it with your own eye, how think the world's atmosphere is, tiny little onion skin around the Earth... it's an astonishingly fragile film. (Oraya çıkıp kendi gözlerinizle gördüğünüzde, atmosferin ne kadar ince olduğunu, dünyanın etrafında bir soğan zarı gibi olduğunu anlıyorsunuz. Afallatıcı derecede kırılgan bir tabaka bu.)''



Before the Flood Piers Sellers-Leonardo DiCaprio

''Dünya ısınıyor, buzlar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor bundan kurtulmalıyız.''



Before the Flood Piers John Sellers

Bir de ormanlarımız var elbette. Sürekli yakılan, yıkılan ve azıcık kalan ciğerlerimiz. Bize temiz havayı sağlayan bu tek varlığı nasıl umarsızca yok edebiliyoruz inanın aklım almıyor. Onlara bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın ihtiyacı olacak. Artık kendinizi değiştirme zamanınız geldi.



The Garden of Earthly Delights-Dünyevi Zevkler Bahçesi



The Garden of Earthly Delights Left Panel-Dünyevi Zevkler Bahçesi Sol Panel



The Garden of Earthly Delights Center Panel-Dünyevi Zevkler Bahçesi Merkez Panel



The Garden of Earthly Delights Right Panel-Dünyevi Zevkler Bahçesi Sağ Panel The Garden of Earthly Delights Exterior Panel-Dünyevi Zevkler Bahçesi Dış Panel

''Gördüğümü hatırladığım ilk şey, beşiğimin üstünde çerçevelenmiş duran bir posterdi. Her gece uyumadan önce ona bakardım. Bu resme bakıp dururdum. Hieronymus Bosch'un 'The Garden of Earthly Delights (Dünyevi Zevkler Bahçesi)'. 1500 yılı civarında resmedilmiş. Bu panellere uzun süre bakarsanız bir hikaye anlatmaya başlıyorlar. İlk panelde cennet bahçesindeki Âdem'le Havva var. Uzakta kuşlar uçuşuyor. Filler, zürafalar ve birçok dini ikon bulunuyor. İkinci panelde işler ilginçleşiyor. Ölümcül günahlar resmin içine işlemeye başlıyor. Nüfus fazlalığı, ahlaksızlık ve aşırılık görülüyor. Üçüncü panel, içlerinde en çok kabusa benzeyeni. Özellikle de bir çocuğun gözünden bakarsanız. Çarpık, çürümüş, yanmış bir manzara görülüyor. Yozlaşmış ve parçalanmış bir cennet. Hala beşiğimin üstünde asılı olan o resmi düşünürüm. Dünyevi Zevkler Bahçesi'nin hikayesi tablonun dış tarafında başlıyor. Tablonun arkasına Bosch, dünyamızın yaratılışının üçüncü gününü çizmiş. Bu gezegenin kırılganlığını göstermek istercesine, dünyayı ve atmosferini cam içinde tasvir etmiş. Gördüğüm onca şeyden sonra, artık cennet bahçesi tasvirinin bozulmamış o ilk halinde yaşamadığımız ortada. Biz ikinci paneldeyiz. Bosch buna 'Humankind Before The Flood (Tufandan Önce İnsanoğlu) demiş. Beni esas korkutan şeyse yanmış, kararmış gökyüzü olan son panel. Harap olmuş bir gezegen. Soru şu: Yolumuzu zamanında değiştirebilir miyiz? Bu bir film olsaydı, senaryonun sonunu yazıp, bu karmaşadan kurtulmanın bir yolunu bulabilirdik. Gerçek dünya, filmler gibi işlemiyor ama. Bunun nasıl sonlanacağını biliyormuş gibi davranamayız. Yapabileceğimiz tek şey, bundan sonra yapacaklarımızdır.''

Leonardo DiCaprio





