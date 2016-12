Dreamland 2016 Soundtracks

Dreamland (Hayaller Ülkesi)

Robert Schwartzman ve Benjamin Font'un birlikte yazdıkları ve yine Robert Schwartzman'ın yönettiği, başrollerinde; Robert Schwartzman, Johnny Simmons, Amy Landecker, Shay Mitchell, Frankie Shaw, Nick Thune, Talia Shire, Noël Wells, Brittany Furlan ve Beverly D'Angelo'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Dreamland (Hayaller Ülkesi) 2016 Amerikan yapımı dram, komedi. müzik filmidir.





Borderline (feat. Jesse Kivel) / ( Classixx )









Pierre & Daphné / ( Voyuu )

Midnight Hours / ( Wunder Wunder )









Sad But True (Dreamland Theme) / ( Rooney )









Seduction / ( Robert Schwartzman )

Nighttiming / ( Coconut Records )









A Fax from the Beach / ( Classixx )









Confession / ( Robert Schwartzman )

Meet Me Tonight in Dreamland / ( Elmo Peeler )

Samurai Dreams / ( Michael David )

Waiting for You / ( Sunday )









Mom Call / ( Robert Schwartzman )

Desperation / ( Robert Schwartzman )

Myrrh Birth / ( James McAlister & Casey Foubert )

Tubthumping / ( Jonathan Paulsen )









Elevator / ( Rooney )









Lotus Blossom / ( Elmo Peeler )









I Love My Wife / ( Mark Murphy )

I Hope You've Found What You're Looking For / ( Robert Schwartzman )

Sad But True (Demo) / ( Robert Schwartzman )