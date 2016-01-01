2016 Avrupa Film Ödülleri Kazananlar
29. Avrupa Film Ödülleri Kazananlar
Bu yıl 29.'su düzenlenen ve Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) 10 Aralık 2016 tarihinde Wroclaw'da (Polonya) düzenlenen törenle sahiplerini buldu!
29. Avrupa Film Ödülleri / 29th European Film Awards (EFA) için yarışacak 50 filmi daha önce 2016 Avrupa Film Ödülleri Adayları başlıklı yayında sizlerle paylaşmıştık. Ve daha sonra da ana kategorilerin adayları ve teknik dalların kazananlarını 2016 Avrupa Film Ödülleri Adaylar başlıklı yayında yine sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise 2016 Avrupa Film Ödülleri kazananlar listesini sizlerle paylaşıyoruz.
2016-29th European Film Awards Winners (2016-29. Avrupa Film Ödülleri Kazananlar)
European Film 2016
Toni Erdmann
Yönetmen: Maren Ade
European Comedy 2016
A Man Called Ove / En man som heter Ove / En mann ved navn Ove (Ove Adında Bir Adam)
Yönetmen: Hannes Holm
European Director 2016
Maren Ade - Toni Erdmann
European Actor 2016
Peter Simonischek - Toni Erdmann
European Actress 2016
Sandra Hüller - Toni Erdmann
European Screenwriter 2016
Maren Ade - Toni Erdmann (Almanya, Avusturya)
The European Discovery Award (Avrupa Keşif Ödülü) - Prix Fipresci 2016
The Happiest Day in the Life of Olli Mäki / Hymyilevä mies / Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv / Olli Maki'nin En Mutlu Günü (Finlandiya, Almanya, İsveç)
Yönetmen: Juho Kuosmanen
European Documentary 2016
Fire at Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)
Yönetmen: Gianfranco Rosi
European Animated Feature Film 2016
My Life as a Courgette / My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette / Kabakçığın Hayatı (İsviçre, Fransa)
Yönetmen: Claude Barras
The European Short Film 2016
9 days: From My Window in Aleppo
Yönetmen: Floor van der Meulen, Thomas Vroege, Issa Touma
European Co-Production Award - Prix Eurimages 2016
Leontine Petit
European Achievement in World Cinema Award 2016
Pierce Brosnan
The European Film Academy Life Time Achievement Award (Yaşam oyu Başarı Ödülü)
Honorary Award of the EFA President and Board
Andrzej Wajda
The EFA People's Choice Award for Best European Film (Halkın Seçimi Ödülleri) 2016
Body / Cialo (Beden)
European Film Awards (EFA) Official Page
#EFA2016
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