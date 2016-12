2016 Avrupa Film Ödülleri Kazananlar

29. Avrupa Film Ödülleri Kazananlar





Bu yıl 29.'su düzenlenen ve Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) 10 Aralık 2016 tarihinde Wroclaw'da (Polonya) düzenlenen törenle sahiplerini buldu!









2016-29th European Film Awards Winners (2016-29. Avrupa Film Ödülleri Kazananlar)





European Film 2016





Toni Erdmann

Yönetmen: Maren Ade





European Comedy 2016





A Man Called Ove / En man som heter Ove / En mann ved navn Ove (Ove Adında Bir Adam)

Yönetmen: Hannes Holm





European Director 2016





Maren Ade - Toni Erdmann





European Actor 2016





Peter Simonischek - Toni Erdmann





European Actress 2016





Sandra Hüller - Toni Erdmann





European Screenwriter 2016





Maren Ade - Toni Erdmann (Almanya, Avusturya)





The European Discovery Award (Avrupa Keşif Ödülü) - Prix Fipresci 2016





The Happiest Day in the Life of Olli Mäki / Hymyilevä mies / Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv / Olli Maki'nin En Mutlu Günü (Finlandiya, Almanya, İsveç)

Yönetmen: Juho Kuosmanen





European Documentary 2016





Fire at Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)

Yönetmen: Gianfranco Rosi





European Animated Feature Film 2016





My Life as a Courgette / My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette / Kabakçığın Hayatı (İsviçre, Fransa)

Yönetmen: Claude Barras





The European Short Film 2016





9 days: From My Window in Aleppo

Yönetmen: Floor van der Meulen, Thomas Vroege, Issa Touma





European Co-Production Award - Prix Eurimages 2016





Leontine Petit





European Achievement in World Cinema Award 2016





Pierce Brosnan





The European Film Academy Life Time Achievement Award (Yaşam oyu Başarı Ödülü)





Jean-Claude Carrière



Honorary Award of the EFA President and Board





Andrzej Wajda





The EFA People's Choice Award for Best European Film (Halkın Seçimi Ödülleri) 2016





Body / Cialo (Beden)





