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2016 Avrupa Film Ödülleri Kazananlar

29. Avrupa Film Ödülleri Kazananlar


european film awards
European Film Awards-EFA

Bu yıl 29.'su düzenlenen ve Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) 10 Aralık 2016 tarihinde Wroclaw'da (Polonya) düzenlenen törenle sahiplerini buldu!


29. Avrupa Film Ödülleri / 29th European Film Awards (EFA) için yarışacak 50 filmi daha önce 2016 Avrupa Film Ödülleri Adayları başlıklı yayında sizlerle paylaşmıştık. Ve daha sonra da ana kategorilerin adayları ve teknik dalların kazananlarını 2016 Avrupa Film Ödülleri Adaylar başlıklı yayında yine sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise 2016 Avrupa Film Ödülleri kazananlar listesini sizlerle paylaşıyoruz.

2016-29th European Film Awards Winners (2016-29. Avrupa Film Ödülleri Kazananlar)


European Film 2016

toni erdmann
Toni Erdmann

Toni Erdmann
Yönetmen: Maren Ade

European Comedy 2016

a man called ove
A Man Called Ove

A Man Called Ove / En man som heter Ove / En mann ved navn Ove (Ove Adında Bir Adam)
Yönetmen: Hannes Holm

European Director 2016

maren ade
Maren Ade

Maren Ade - Toni Erdmann

European Actor 2016

peter simonischek
Peter Simonischek

Peter Simonischek - Toni Erdmann

European Actress 2016

sandra huller
Sandra Hüller

Sandra Hüller - Toni Erdmann

European Screenwriter 2016

maren ade
Maren Ade

Maren Ade - Toni Erdmann (Almanya, Avusturya)

The European Discovery Award (Avrupa Keşif Ödülü) - Prix Fipresci 2016

the happiest day in the life of olli maki
The Happiest Day in the Life of Olli Maki

The Happiest Day in the Life of Olli Mäki / Hymyilevä mies / Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv / Olli Maki'nin En Mutlu Günü (Finlandiya, Almanya, İsveç)
Yönetmen: Juho Kuosmanen

European Documentary 2016

fire at sea
Fire at Sea

Fire at Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)
Yönetmen: Gianfranco Rosi

European Animated Feature Film 2016

my life as a courgette
My Life as a Courgette

My Life as a Courgette / My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette / Kabakçığın Hayatı (İsviçre, Fransa)
Yönetmen: Claude Barras

The European Short Film 2016

9 days from my window in aleppo
9 days: From My Window in Aleppo

9 days: From My Window in Aleppo
Yönetmen: Floor van der Meulen, Thomas Vroege, Issa Touma

European Co-Production Award - Prix Eurimages 2016

leontine petit
Leontine Petit

Leontine Petit

European Achievement in World Cinema Award 2016

pierce brosnan
Pierce Brosnan

Pierce Brosnan

The European Film Academy Life Time Achievement Award (Yaşam oyu Başarı Ödülü)

jean-claude carriere
Jean-Claude Carriere

Jean-Claude Carrière

Honorary Award of the EFA President and Board

andrzej wajda
Andrzej Wajda

Andrzej Wajda

The EFA People's Choice Award for Best European Film (Halkın Seçimi Ödülleri) 2016

Body / Cialo (Beden)

European Film Awards (EFA) Official Page

european film awards
European Film Awards-EFA

#EFA2016

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