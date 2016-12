2016'da Ülkemizde Vizyona Giren Filmler

Oscar Favorite yazarlarından 2016 yılında ülkemizde vizyona giren filmler içerisinden favori filmlerini belirlemelerini rica ettik.

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası)MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -In the Heart of the Sea / En el corazón del mar (Denizin Ortasında-Denizin Kalbinde)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: - The Hateful Eight / The Hateful 8 / The H8ful Eight (Nefret Sekizlisi-Quentin Tarantino'nun 8. Filmi)MelisaFilm:Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Fulya Küçükaksoy:Hande Kara:Sinem Demirdöven:JoyGürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Creed: Efsanenin DoğuşuAlper Sağlam:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: - The Big Short (Büyük Açık)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: - The Good Dinosaur (İyi Bir Dinozor)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Suffragette (Diren)Fulya Küçükaksoy:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Club / El ClubAlper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: - The Revenant (Diriliş)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Sinem Demirdöven:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Norm of the North (Karlar Kralı Norm)Dirty Grandpa (Çılgın İhtiyar)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: - Youth - La giovinezza (Gençlik)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Gürkan Haydar Kılıçarslan:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Hande Kara: -İftarlık GazozFulya Küçükaksoy:MelisaFilm:Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -The Finest Hours (Zor Saatler)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Hande Kara:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:MelisaFilm: Labyrinth of Lies / Im Labyrinth des Schweigens (Yalan Labirenti)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Jimmy P. Psychotherapy of a Plains Indian (Düş ve Gerçek)Son of Saul / Saul fia (Saul'un Oğlu)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Ip Man 3 (Yip Man 3)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -MelisaFilm: -DeadpoolAlper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -The Danish Girl (Danimarkalı Kız)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -MelisaFilm: -The Choice (Aşkın Seçimi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: - Louder Than Bombs / Back Home (Sessiz Çığlık)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Boonie Bears, to the Rexue! (Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu) Room (Oda-Gizli Dünya)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Sinem Demirdöven:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gods of Egypt (Mısır Tanrıları)Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Pride and Prejudice and Zombies (Aşk ve Gurur ve Zombiler)Alper Sağlam:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Misconduct (Hesaplaşma)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Sinem Demirdöven:Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Stranger (Yabancı-Zebani)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Goodnight Mommy / Ich Seh, Ich Seh (Ölümcül Oyun-İyi Geceler Anne)Hande Kara:MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -London Has Fallen / Olympus Has Fallen 2 (Kod Adı: Londra)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The 5th Wave (5. Dalga)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Daddy's Home (Babalar Savaşıyor)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Divergent Series: Allegiant (Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1)All Roads Lead to Rome (Roma'da Aşk Başladır)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Yearning / Sehnsucht (Hasret)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Kung Fu Panda 3Triple 9 (Kod 999)MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Exposed / Daughter of God / Wisdom (Tanrının Kızı-Dedektif Galban)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Corpse of Anna Fritz / El cadáver de Anna Fritz (Ölüm ve Ötesi)Alper Sağlam:MelisaFilm:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Miss You Already (Seni Şimdiden Özledim)Alper Sağlam:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -A Perfect Day / El pozo / Un día perfecto (Mükemmel Bir Gün)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman ve Superman: Adaletin Şafağı)MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -

Nisan Filmleri

Mayıs Filmleri

Haziran Filmleri

Sinem Demirdöven: Favorite

Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -





Now You See Me 2 (Sihirbazlar Çetesi 2)



Hande Kara: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

MelisaFilm: -





The Conjuring 2 (Korku Seansı 2)



Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Hande Kara: Unfavorite

Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

MelisaFilm: -





Temmuz Filmleri

Ağustos Filmleri

Eylül Filmleri

Ekim Filmleri

Kasım Filmleri

Aralık Filmleri

Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler:

Kesinlikle uzak durulması gereken filmler:

Innocence of Memories (Masumiyet Müzesi-Hatıraların Masumiyeti)MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: - A Walk in the Woods (Ormanda Bir Yürüyüş-Hayatımın Yolculuğu)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Welcome to New York (New York'a Hoşgeldiniz)10 Cloverfield Lane / Ten Cloverfield Lane (Cloverfield Yolu No: 10)Alper Sağlam:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Eddie the Eagle (Kartal Eddie)Savva. Heart of the Warrior / Savva. Serdtse Voyna (Savva Küçük Savaşçı)My Bakery In Brooklyn (Bir Dilim Aşk)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: - The Assassin / Nie Yin Yiang / Ci ke nie yin niang (Suikastçı)MelisaFilm:Alper Sağlam:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Rumble Rooster / Un gallo con Muhsos Huevos (Cesur Horoz)Zoolander 2Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Eye in the Sky (Ölüm Emri)Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Demolition (Yeniden Başla)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:The Jungle Book (Orman Çocuğu)Fulya Küçükaksoy:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Criminal (Suç/Lu)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -HeidiSinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Other Side of the Door (Kapının Diğer Tarafı)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Backtrack (Ölüm Treni)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -How to Be Single (Bekar Yaşam Kılavuzu)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -We Were Dining and I Decided (Yemekteydik ve Karar Verdim)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Huntsman: Winter's War / Snow White and the Huntsman 2 (Avcı: Kış Savaşı-Pamuk Prenses ve Avcı 2)Fulya Küçükaksoy:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sheep and Wolves / Voki i Voltsy (Kuzular Kurtlara Karşı)A Hologram for the King (Kral İçin Hologram)Alper Sağlam:Hande Kara:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Little King Macius / Kleine König Macius (Küçük Kral)MagiRatchet and Clank (Ratchet ve Clank)Mother's Day (Anneler Günü-Özel Bir Gün)Fulya Küçükaksoy:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Bastille Day / The Take (Baskın Günü)Wolf Totem / Le dernier loup / Lang Tu Teng (Kurt Totemi-Kurdun Uyanışı)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:MelisaFilm: - Mr. Right (Bay Doğru)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Brand New Tetament / Le tout Nouveau Testament (Yeni Ahit)Alper Sağlam:Hande Kara:Sinem Demirdöven:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Until I Lose My Breath (Nefesim Kesilene Kadar)MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven:Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Queen of the Desert (Çöl Kraliçesi)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Martyrs (İşkence Odası)Fulya Küçükaksoy:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Man Who Knew Infinity (Sonsuzluk Teorisi)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Angry Birds Movie (Kızgın Kuşlar)Fulya Küçükaksoy:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Howl (Dehşet Treni)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Neighbors 2 (Kötü Komşular 2)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Hitchcock/TruffautGürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -X-Men: ApocalypseGürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Offering (7. Gün)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Nice Guys (İyi Adamlar)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Tumbledown (Başımın Belası)Rocky Handsome (Yakışıklı Rocky)Fulya Küçükaksoy:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Second Mother / Que Horas Ela Volta? (Annemle Geçen Yaz)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Alice Through the Looking Glass (Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Blinky Bill the Movie (Kahraman Koala)Money Monster (Para Canavarı-Para Tuzağı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: - Race (Yarış-Rüzgarın Oğlu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Sinem Demirdöven:Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: - Chronic (Kronik)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -WarcraftSinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -My Big Fat Greek Wedding 2 (Benim Çılgın Düğünüm 2)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Trust (Vurgun)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Summer Camp (Yaz Kampı)A Bigger Splash (Sen Benimsin)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Evolution (Evrim)Fulya Küçükaksoy:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)Precious Cargo (Değerli Kargo)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Genius (Fırtınalı Hayatlar)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Robinson CrusoeMe Before You (Senden Önce Ben)Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Fifty Shades of Black (Siyahın Elli Tonu)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Boy (Lanetli Çocuk)Alper Sağlam:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Central Intelligence (Merkezi İstihbarat)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: - Rams / Hrútar / Barany. Islandzka opowiesc (İnatçılar)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -A Monster With a Thousand Heads / Un Monstruo de Mil Cabezas (Bin Başlı Canavar)Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Independence Day: Resurgence (Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -MelisaFilm: -El Americano: The Movie (Süper Papağan)Maggie's Plan (Maggie'nin Planı-Kördüğüm)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Wait / L'attesa / L'attente (Bekleyiş)The Big Friendly Giant / The BFGAlper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -20.000 Days on Earth (Dünyada 20.000 Gün)The Purge 3 / The Purge: Election Year / American Nightmare 3: Élections (Arınma Gecesi: Seçim Yılı)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Trenk, the Little Knight (Küçük Şövalye)Midnight SpecialGürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: - 13 Minutes / Elser / Georg Elser - Es muss sein! (13 Dakika-Hitler'e Suikast)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Un + Une / Un plus une (Bir Kadın + Bir Erkek)The Legend of Tarzan (Tarzan Efsanesi)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Cell (Frekans)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Mike & Dave Need Wedding Dates (Mike ve Dave Ah Bir Sevgili Yapsak)Fire At Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ice Age: Collision Course (Buz Devri 5: Büyük Çarpışma)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Call Up (Simülasyon)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Equals (Aşk Uğruna)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Braqueurs (Soygun)I Am Not Salvador (Ben Salvador Değilim)Where to Invade Next (Şimdi Nereyi İşgal Edelim?)Lights Out (Işıklar Sönünce)Doraemon: Nobita and the Birth of Japan (Doraemon: Taş Devri Macerası)Our Kind of Traitor (Hain)Les Profs 2 (Amman Hocam 2)Remember (Hatırla)Alper Sağlam:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Jason BourneGürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Ghostbusters (Hayalet Avcıları)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -The Devil's Dolls / Worry Dolls (Şeytanın Oyuncakları)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Bad Moms (Kötü Anneler-Eyvah Annem Dağıttı!)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -My King / Mon Roi (Prensim)The Secret Life of Pets (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı)Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -The Shallows (Karanlık Sular)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:MelisaFilm:Fulya Küçükaksoy: -Sinem Demirdöven: -Before I Wake (Kabustan Gelen)Extraction (Kurtarıcı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Neon Demon (Neon Şeytan)Hande Kara:MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Fan (Hayran)Suicide Squad (İntihar Mangası-İntihar Timi-Suicide Squad: Gerçek Kötüler)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Cafe SocietyBound to Vengeance (Vahşet Gecesi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Double Life of Veronique / The Double Life of Weronika / La double vie de Véronique / Podwójne zycie Weroniki / La doppia vita di Veronica (Veronique'nin Çifte Yaşamı-Veronique'nin İkili Yaşamı)Hande Kara:MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Barbie: Starlight Adventure (Barbie: Uzay Macerası)MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Kingsglaive: Final Fantasy XV (Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV)ViralAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Whole Truth (Yüce Adalet)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Star Trek: Beyond (Star Trek: Sonsuzluk)Gürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Mechanic: Resurrection (Suikast)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Nerve (Oyun)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Top Cat Begins / Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Sevimli Kedi İş Başında 2)Don't Breathe (Nefesini Tut)Alper Sağlam:MelisaFilm:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Sinem Demirdöven: -Death in Sarajevo / Smrt u Sarajevu / Mort à Sarajevo (Saraybosna'da Ölüm)Finding Dory (Kayıp Balık Dori)MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Blood Father (Kan Bağı)Fulya Küçükaksoy:MelisaFilm:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -The Light Between Oceans (Hayat Işığım)Ben-HurSkiptrace (Tozol)SullyGürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Friend Request / Unfriend (Arkadaşlık İsteği-Lanetli Mesaj)Alper Sağlam:MelisaFilm:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Little Men (Küçük Adamlar)Bridget Jones's Baby (Bridget Jones'un Bebeği)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Hande Kara: -MelisaFilm: -Imperium (Köstebek)Cold of Kalandar (Kalandar Soğuğu)Storks (Leylekler)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Blair Witch (Blair Cadısı)Alper Sağlam:Hande Kara:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -The Magnificent Seven (Muhteşem Yedili)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Deepwater Horizon (Deepwater Horizon: Büyük Felaket)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Pele (Pele: Bir Efsanenin Doğuşu)The Girl with All the Gifts (Tüm Sırların Sahibi Kız)MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Goodbye Berlin / Good Bye Berlin / Tschick (Elveda Berlin)Richard III (III. Richard)Much Ado About Nothing (Kuru Gürültü)Maxine Peak's Hamlet (Hamlet)Pete's Dragon (Pete ve Ejderhası)The Girl on the Train (Trendeki Kız)Fulya Küçükaksoy:MelisaFilm:Alper Sağlam: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Inferno (Cehennem)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Max Steel (Demir Yumruk)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -All of a Sudden / Auf Eimal (Ansızın)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Jack Reacher: Never Go Back / Jack Reacher 2 (Jack Reacher: Asla Geri Dönme)Bling (En Süper Kahramanlar)Middle School: The Worst Years of My Life (Ortaokul Hayatımın En Kötü Yılları)The Accountant (Hesaplaşma)Alper Sağlam:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)JulietaThe Patriarch / MahanaDoctor Strange (Doktor Strange)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Trolls (Troller)Elle / Oh! (O Kadın)Hande Kara:MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Album (Albüm)Hande Kara:MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -Arrival (Geliş)Hande Kara:Sinem Demirdöven:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -A Monster Calls (Canavarın Çağrısı)Captain Fantastic (Kaptan Fantastik)Alper Sağlam:MelisaFilm:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?)Alper Sağlam:Sinem Demirdöven:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Boonie Bears: A Mystical Winter (Ayı Kardeşler: Büyülü Kış)Ouija: Origin of Evil / Ouija 2 (Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı)Graduation / Bacalaureat / Baccalauréat (Mezuniyet)The House on Pin Street (Lanetli Ev)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)American Pastoral (Pastoral Amerika)FrantzThe Unknown Girl / La fille inconnue (Bilinmeyen Kız-Meçhul Kız)The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (The Beatles: Eight Days a Week - Turne Yılları)Underworld: Blood Wars / Underworld: Next Generation (Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Allied (Müttefik)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Quackerz (Kahraman Ördek)Sing (Şarkını Söyle)Office Christmas Party (Çılgın Ofis Partisi)Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Hande Kara:MelisaFilm:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Sinem Demirdöven: -From the Land of the Moon / Mal de pierres (Aşk Mektupları)Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)Masterminds (Aptallar Çetesi)Assassin's CreedSnowtime! / La guerre des tuques (Kartopu Savaşları)Collateral Beauty (Gizli Güzellik)Florence Foster JenkinsGürkan Haydar Kılıçarslan:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission (Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası)The Great Wall (Çin Seddi)Incarnate (Şeytanın Oğlu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -La La Land (Aşıklar Şehri)Hande Kara:Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 12 film ortak ''favori'' olarak, 4 film yüksek bir oranda '''' gösterilerek ve 4 film ise ortak '''' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2017'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce'da () açıklayacağız.Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten Vehbi Koç Vakfı Sanat Yönetmeni sevgili Fulya Küçükaksoy ve Facebook da sinema ve sinema sanatı hakkında bilgi ve keyif alabileceğiniz, paylaşımlarınızla destek olabileceğiniz dengeli mütevazi bir grup olan Sinema Cemiyeti grubumuzun kurucusu sevgili Gürkan Haydar Kılıçarslan'ı da bundan böyleüyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.Büyük AçıkGençlikDeadpoolDenizin Ortasında-Denizin KalbindeCarolKaranlık SularBridget Jones'un BebeğiCreed: Efsanenin DoğuşuOrman ÇocuğuKızgın KuşlarYarış-Rüzgarın OğluArınma Gecesi: Seçim YılıSpotlightOda-Gizli DünyaBrooklynDirilişAşk ve Gurur ve ZombilerHesaplaşmaKod Adı: LondraKral İçin Hologram 2015 yılında ülkemizde vizyona giren filmler ve Oscar Favorite'in favorileri başlıklı yayınımızda geçtiğimiz yıl sizler için seçtiğimiz ''favori'' filmlere de göz atabilirsiniz.ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.