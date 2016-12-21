2016'da Ülkemizde Vizyona Giren Filmler
2016 Yılında Ülkemizde Vizyona Giren Filmler ve Oscar Favorite'in Favorileri
Oscar Favorite yazarlarından 2016 yılında ülkemizde vizyona giren filmler içerisinden favori filmlerini belirlemelerini rica ettik.
Genel itibariyle yabancı film ağırlıklı ve sadece favori olarak belirlediği filmlerin paylaşımlarıyla yayın hayatına devam eden Oscar Favorite; Oscarlar, Altın Küreler, Baftalar, İstanbul Film Festivali, Filmekimi başta olmak üzere çeşitli ödüller, festivaller ve etkinlikler içerisinde yer alan tüm filmleri izlemek, analiz etmek, incelemek, eleştirmek sorgulamakla mükelleftir. Bu kıstaslar içerisinde yer alan yerli ve yabancı filmler arasından beğenmediğimiz filmlerinde paylaşımını yapmaktayız.
Yazarlarımız geride bıraktığımız senenin kendilerine göre en iyi filmlerini belirlerken beğendikleri filmler için ''favorite'' beğenmedikleri filmler için de ''unfavorite'' olarak görüş bildirmişlerdir. Amaç vizyona giren yüzlerce filmden kendi favorilerimizi sizlerle paylaşarak en seyredilesi filmleri sıralamak.
İşte oscarfavorite yazar kadrosunun takipçilerimiz için seçtiği ''favori'' filmler!
İşte oscarfavorite yazar kadrosunun takipçilerimiz için seçtiği ''favori'' filmler!
Ocak Filmleri
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası)
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
In the Heart of the Sea / En el corazón del mar (Denizin Ortasında-Denizin Kalbinde)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
Dheepan
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Hateful Eight / The Hateful 8 / The H8ful Eight (Nefret Sekizlisi-Quentin Tarantino'nun 8. Filmi)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Joy
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Creed: Efsanenin Doğuşu
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
The Big Short (Büyük Açık)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
The Good Dinosaur (İyi Bir Dinozor)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Suffragette (Diren)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Club / El Club
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
The Revenant (Diriliş)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Norm of the North (Karlar Kralı Norm)
Dirty Grandpa (Çılgın İhtiyar)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Youth - La giovinezza (Gençlik)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Hande Kara: -
İftarlık Gazoz
Fulya Küçükaksoy: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
The Finest Hours (Zor Saatler)
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Spotlight
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Labyrinth of Lies / Im Labyrinth des Schweigens (Yalan Labirenti)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Jimmy P. Psychotherapy of a Plains Indian (Düş ve Gerçek)
Son of Saul / Saul fia (Saul'un Oğlu)
Alper Sağlam: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Ip Man 3 (Yip Man 3)
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Carol
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Deadpool
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
The Danish Girl (Danimarkalı Kız)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
The Choice (Aşkın Seçimi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Louder Than Bombs / Back Home (Sessiz Çığlık)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Boonie Bears, to the Rexue! (Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu)
Room (Oda-Gizli Dünya)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gods of Egypt (Mısır Tanrıları)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Pride and Prejudice and Zombies (Aşk ve Gurur ve Zombiler)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Misconduct (Hesaplaşma)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Stranger (Yabancı-Zebani)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Goodnight Mommy / Ich Seh, Ich Seh (Ölümcül Oyun-İyi Geceler Anne)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
London Has Fallen / Olympus Has Fallen 2 (Kod Adı: Londra)
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The 5th Wave (5. Dalga)
Alper Sağlam: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Daddy's Home (Babalar Savaşıyor)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Divergent Series: Allegiant (Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1)
All Roads Lead to Rome (Roma'da Aşk Başladır)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Yearning / Sehnsucht (Hasret)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Kung Fu Panda 3
Triple 9 (Kod 999)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Exposed / Daughter of God / Wisdom (Tanrının Kızı-Dedektif Galban)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Corpse of Anna Fritz / El cadáver de Anna Fritz (Ölüm ve Ötesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Miss You Already (Seni Şimdiden Özledim)
Alper Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
A Perfect Day / El pozo / Un día perfecto (Mükemmel Bir Gün)
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman ve Superman: Adaletin Şafağı)
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
In the Heart of the Sea / En el corazón del mar (Denizin Ortasında-Denizin Kalbinde)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
Dheepan
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Hateful Eight / The Hateful 8 / The H8ful Eight (Nefret Sekizlisi-Quentin Tarantino'nun 8. Filmi)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Joy
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Creed: Efsanenin Doğuşu
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
The Big Short (Büyük Açık)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
The Good Dinosaur (İyi Bir Dinozor)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Suffragette (Diren)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Club / El Club
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
The Revenant (Diriliş)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Norm of the North (Karlar Kralı Norm)
Dirty Grandpa (Çılgın İhtiyar)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Youth - La giovinezza (Gençlik)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Hande Kara: -
İftarlık Gazoz
Fulya Küçükaksoy: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
The Finest Hours (Zor Saatler)
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Spotlight
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Labyrinth of Lies / Im Labyrinth des Schweigens (Yalan Labirenti)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Jimmy P. Psychotherapy of a Plains Indian (Düş ve Gerçek)
Son of Saul / Saul fia (Saul'un Oğlu)
Alper Sağlam: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Şubat Filmleri
Ip Man 3 (Yip Man 3)
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Carol
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Deadpool
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
The Danish Girl (Danimarkalı Kız)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
The Choice (Aşkın Seçimi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Louder Than Bombs / Back Home (Sessiz Çığlık)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Boonie Bears, to the Rexue! (Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu)
Room (Oda-Gizli Dünya)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gods of Egypt (Mısır Tanrıları)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Pride and Prejudice and Zombies (Aşk ve Gurur ve Zombiler)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Misconduct (Hesaplaşma)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Stranger (Yabancı-Zebani)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Goodnight Mommy / Ich Seh, Ich Seh (Ölümcül Oyun-İyi Geceler Anne)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Mart Filmleri
London Has Fallen / Olympus Has Fallen 2 (Kod Adı: Londra)
Alper Sağlam: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The 5th Wave (5. Dalga)
Alper Sağlam: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Daddy's Home (Babalar Savaşıyor)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Divergent Series: Allegiant (Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1)
All Roads Lead to Rome (Roma'da Aşk Başladır)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Yearning / Sehnsucht (Hasret)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Kung Fu Panda 3
Triple 9 (Kod 999)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Exposed / Daughter of God / Wisdom (Tanrının Kızı-Dedektif Galban)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Corpse of Anna Fritz / El cadáver de Anna Fritz (Ölüm ve Ötesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Miss You Already (Seni Şimdiden Özledim)
Alper Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
A Perfect Day / El pozo / Un día perfecto (Mükemmel Bir Gün)
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman ve Superman: Adaletin Şafağı)
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
Innocence of Memories (Masumiyet Müzesi-Hatıraların Masumiyeti)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
A Walk in the Woods (Ormanda Bir Yürüyüş-Hayatımın Yolculuğu)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Welcome to New York (New York'a Hoşgeldiniz)
10 Cloverfield Lane / Ten Cloverfield Lane (Cloverfield Yolu No: 10)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Eddie the Eagle (Kartal Eddie)
Savva. Heart of the Warrior / Savva. Serdtse Voyna (Savva Küçük Savaşçı)
My Bakery In Brooklyn (Bir Dilim Aşk)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Assassin / Nie Yin Yiang / Ci ke nie yin niang (Suikastçı)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Rumble Rooster / Un gallo con Muhsos Huevos (Cesur Horoz)
Zoolander 2
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Eye in the Sky (Ölüm Emri)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Demolition (Yeniden Başla)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
The Jungle Book (Orman Çocuğu)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Criminal (Suç/Lu)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Heidi
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Other Side of the Door (Kapının Diğer Tarafı)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Backtrack (Ölüm Treni)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
How to Be Single (Bekar Yaşam Kılavuzu)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
We Were Dining and I Decided (Yemekteydik ve Karar Verdim)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Huntsman: Winter's War / Snow White and the Huntsman 2 (Avcı: Kış Savaşı-Pamuk Prenses ve Avcı 2)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sheep and Wolves / Voki i Voltsy (Kuzular Kurtlara Karşı)
A Hologram for the King (Kral İçin Hologram)
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Little King Macius / Kleine König Macius (Küçük Kral)
Magi
Ratchet and Clank (Ratchet ve Clank)
Mother's Day (Anneler Günü-Özel Bir Gün)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Bastille Day / The Take (Baskın Günü)
Wolf Totem / Le dernier loup / Lang Tu Teng (Kurt Totemi-Kurdun Uyanışı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Brooklyn
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Mr. Right (Bay Doğru)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Brand New Tetament / Le tout Nouveau Testament (Yeni Ahit)
Alper Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Until I Lose My Breath (Nefesim Kesilene Kadar)
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Queen of the Desert (Çöl Kraliçesi)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Martyrs (İşkence Odası)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Man Who Knew Infinity (Sonsuzluk Teorisi)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Angry Birds Movie (Kızgın Kuşlar)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Howl (Dehşet Treni)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Neighbors 2 (Kötü Komşular 2)
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Hitchcock/Truffaut
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
X-Men: Apocalypse
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Offering (7. Gün)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Nice Guys (İyi Adamlar)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven:
Tumbledown (Başımın Belası)
Rocky Handsome (Yakışıklı Rocky)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Second Mother / Que Horas Ela Volta? (Annemle Geçen Yaz)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Alice Through the Looking Glass (Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Blinky Bill the Movie (Kahraman Koala)
Money Monster (Para Canavarı-Para Tuzağı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Race (Yarış-Rüzgarın Oğlu)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Chronic (Kronik)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Warcraft
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
My Big Fat Greek Wedding 2 (Benim Çılgın Düğünüm 2)
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Trust (Vurgun)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Summer Camp (Yaz Kampı)
A Bigger Splash (Sen Benimsin)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Evolution (Evrim)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Genius (Fırtınalı Hayatlar)
Belgica
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Robinson Crusoe
Me Before You (Senden Önce Ben)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Fifty Shades of Black (Siyahın Elli Tonu)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Boy (Lanetli Çocuk)
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Central Intelligence (Merkezi İstihbarat)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Rams / Hrútar / Barany. Islandzka opowiesc (İnatçılar)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
A Monster With a Thousand Heads / Un Monstruo de Mil Cabezas (Bin Başlı Canavar)
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Independence Day: Resurgence (Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
El Americano: The Movie (Süper Papağan)
Maggie's Plan (Maggie'nin Planı-Kördüğüm)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Wait / L'attesa / L'attente (Bekleyiş)
The Big Friendly Giant / The BFG
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
20.000 Days on Earth (Dünyada 20.000 Gün)
The Purge 3 / The Purge: Election Year / American Nightmare 3: Élections (Arınma Gecesi: Seçim Yılı)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Trenk, the Little Knight (Küçük Şövalye)
Midnight Special
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
13 Minutes / Elser / Georg Elser - Es muss sein! (13 Dakika-Hitler'e Suikast)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Un + Une / Un plus une (Bir Kadın + Bir Erkek)
The Legend of Tarzan (Tarzan Efsanesi)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Cell (Frekans)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Mike & Dave Need Wedding Dates (Mike ve Dave Ah Bir Sevgili Yapsak)
Fire At Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ice Age: Collision Course (Buz Devri 5: Büyük Çarpışma)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Call Up (Simülasyon)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Equals (Aşk Uğruna)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Braqueurs (Soygun)
I Am Not Salvador (Ben Salvador Değilim)
Where to Invade Next (Şimdi Nereyi İşgal Edelim?)
Lights Out (Işıklar Sönünce)
Doraemon: Nobita and the Birth of Japan (Doraemon: Taş Devri Macerası)
Our Kind of Traitor (Hain)
Les Profs 2 (Amman Hocam 2)
Remember (Hatırla)
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Jason Bourne
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Ghostbusters (Hayalet Avcıları)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Devil's Dolls / Worry Dolls (Şeytanın Oyuncakları)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Bad Moms (Kötü Anneler-Eyvah Annem Dağıttı!)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
My King / Mon Roi (Prensim)
The Secret Life of Pets (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
The Shallows (Karanlık Sular)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Sinem Demirdöven: -
Before I Wake (Kabustan Gelen)
Extraction (Kurtarıcı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Neon Demon (Neon Şeytan)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Fan (Hayran)
Suicide Squad (İntihar Mangası-İntihar Timi-Suicide Squad: Gerçek Kötüler)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Cafe Society
Bound to Vengeance (Vahşet Gecesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Double Life of Veronique / The Double Life of Weronika / La double vie de Véronique / Podwójne zycie Weroniki / La doppia vita di Veronica (Veronique'nin Çifte Yaşamı-Veronique'nin İkili Yaşamı)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Barbie: Starlight Adventure (Barbie: Uzay Macerası)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Kingsglaive: Final Fantasy XV (Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV)
Viral
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Whole Truth (Yüce Adalet)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Star Trek: Beyond (Star Trek: Sonsuzluk)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Mechanic: Resurrection (Suikast)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Nerve (Oyun)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Top Cat Begins / Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Sevimli Kedi İş Başında 2)
Don't Breathe (Nefesini Tut)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Sinem Demirdöven: -
Death in Sarajevo / Smrt u Sarajevu / Mort à Sarajevo (Saraybosna'da Ölüm)
Finding Dory (Kayıp Balık Dori)
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Blood Father (Kan Bağı)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
The Light Between Oceans (Hayat Işığım)
Ben-Hur
Skiptrace (Tozol)
Sully
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Friend Request / Unfriend (Arkadaşlık İsteği-Lanetli Mesaj)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Little Men (Küçük Adamlar)
Bridget Jones's Baby (Bridget Jones'un Bebeği)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Imperium (Köstebek)
Cold of Kalandar (Kalandar Soğuğu)
Storks (Leylekler)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Blair Witch (Blair Cadısı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Magnificent Seven (Muhteşem Yedili)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Deepwater Horizon (Deepwater Horizon: Büyük Felaket)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Pele (Pele: Bir Efsanenin Doğuşu)
The Girl with All the Gifts (Tüm Sırların Sahibi Kız)
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Goodbye Berlin / Good Bye Berlin / Tschick (Elveda Berlin)
Richard III (III. Richard)
Much Ado About Nothing (Kuru Gürültü)
Maxine Peak's Hamlet (Hamlet)
Pete's Dragon (Pete ve Ejderhası)
The Girl on the Train (Trendeki Kız)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Inferno (Cehennem)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Max Steel (Demir Yumruk)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
All of a Sudden / Auf Eimal (Ansızın)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Jack Reacher: Never Go Back / Jack Reacher 2 (Jack Reacher: Asla Geri Dönme)
Bling (En Süper Kahramanlar)
Middle School: The Worst Years of My Life (Ortaokul Hayatımın En Kötü Yılları)
The Accountant (Hesaplaşma)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)
Julieta
The Patriarch / Mahana
Doctor Strange (Doktor Strange)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Trolls (Troller)
Elle / Oh! (O Kadın)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Album (Albüm)
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Arrival (Geliş)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
A Monster Calls (Canavarın Çağrısı)
Captain Fantastic (Kaptan Fantastik)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Boonie Bears: A Mystical Winter (Ayı Kardeşler: Büyülü Kış)
Ouija: Origin of Evil / Ouija 2 (Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı)
Graduation / Bacalaureat / Baccalauréat (Mezuniyet)
The House on Pin Street (Lanetli Ev)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
American Pastoral (Pastoral Amerika)
Frantz
The Unknown Girl / La fille inconnue (Bilinmeyen Kız-Meçhul Kız)
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (The Beatles: Eight Days a Week - Turne Yılları)
Underworld: Blood Wars / Underworld: Next Generation (Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Allied (Müttefik)
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Quackerz (Kahraman Ördek)
Sing (Şarkını Söyle)
Office Christmas Party (Çılgın Ofis Partisi)
Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
From the Land of the Moon / Mal de pierres (Aşk Mektupları)
Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)
Masterminds (Aptallar Çetesi)
Assassin's Creed
Snowtime! / La guerre des tuques (Kartopu Savaşları)
Collateral Beauty (Gizli Güzellik)
Florence Foster Jenkins
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)
Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission (Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası)
The Great Wall (Çin Seddi)
Incarnate (Şeytanın Oğlu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
La La Land (Aşıklar Şehri)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 12 film ortak ''favori'' olarak, 4 film yüksek bir oranda ''favori'' gösterilerek ve 4 film ise ortak ''unfavorite'' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2017'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce OFA'da (Oscar Favorite Awards-Oscar Favorite Ödülleri) açıklayacağız.
Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten Vehbi Koç Vakfı Sanat Yönetmeni sevgili Fulya Küçükaksoy ve Facebook da sinema ve sinema sanatı hakkında bilgi ve keyif alabileceğiniz, paylaşımlarınızla destek olabileceğiniz dengeli mütevazi bir grup olan Sinema Cemiyeti grubumuzun kurucusu sevgili Gürkan Haydar Kılıçarslan'ı da bundan böyle O.F.A. üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler:
Büyük Açık
Gençlik
Deadpool
Denizin Ortasında-Denizin Kalbinde
Carol
Karanlık Sular
Bridget Jones'un Bebeği
Creed: Efsanenin Doğuşu
Orman Çocuğu
Kızgın Kuşlar
Yarış-Rüzgarın Oğlu
Arınma Gecesi: Seçim Yılı
Spotlight
Oda-Gizli Dünya
Brooklyn
Diriliş
Kesinlikle uzak durulması gereken filmler:
Aşk ve Gurur ve Zombiler
Hesaplaşma
Kod Adı: Londra
Kral İçin Hologram
2015 yılında ülkemizde vizyona giren filmler ve Oscar Favorite'in favorileri başlıklı yayınımızda geçtiğimiz yıl sizler için seçtiğimiz ''favori'' filmlere de göz atabilirsiniz.
Oscar Favorite ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
A Walk in the Woods (Ormanda Bir Yürüyüş-Hayatımın Yolculuğu)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Welcome to New York (New York'a Hoşgeldiniz)
Nisan Filmleri
10 Cloverfield Lane / Ten Cloverfield Lane (Cloverfield Yolu No: 10)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Eddie the Eagle (Kartal Eddie)
Savva. Heart of the Warrior / Savva. Serdtse Voyna (Savva Küçük Savaşçı)
My Bakery In Brooklyn (Bir Dilim Aşk)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Assassin / Nie Yin Yiang / Ci ke nie yin niang (Suikastçı)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Rumble Rooster / Un gallo con Muhsos Huevos (Cesur Horoz)
Zoolander 2
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Eye in the Sky (Ölüm Emri)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Demolition (Yeniden Başla)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
The Jungle Book (Orman Çocuğu)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Criminal (Suç/Lu)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Heidi
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Other Side of the Door (Kapının Diğer Tarafı)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Backtrack (Ölüm Treni)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
How to Be Single (Bekar Yaşam Kılavuzu)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
We Were Dining and I Decided (Yemekteydik ve Karar Verdim)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Huntsman: Winter's War / Snow White and the Huntsman 2 (Avcı: Kış Savaşı-Pamuk Prenses ve Avcı 2)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sheep and Wolves / Voki i Voltsy (Kuzular Kurtlara Karşı)
A Hologram for the King (Kral İçin Hologram)
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Little King Macius / Kleine König Macius (Küçük Kral)
Magi
Ratchet and Clank (Ratchet ve Clank)
Mother's Day (Anneler Günü-Özel Bir Gün)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Bastille Day / The Take (Baskın Günü)
Wolf Totem / Le dernier loup / Lang Tu Teng (Kurt Totemi-Kurdun Uyanışı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Brooklyn
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Mr. Right (Bay Doğru)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Brand New Tetament / Le tout Nouveau Testament (Yeni Ahit)
Alper Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Until I Lose My Breath (Nefesim Kesilene Kadar)
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Mayıs Filmleri
Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Queen of the Desert (Çöl Kraliçesi)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Martyrs (İşkence Odası)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Man Who Knew Infinity (Sonsuzluk Teorisi)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Angry Birds Movie (Kızgın Kuşlar)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Howl (Dehşet Treni)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Neighbors 2 (Kötü Komşular 2)
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Hitchcock/Truffaut
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
X-Men: Apocalypse
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Offering (7. Gün)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Nice Guys (İyi Adamlar)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven:
Tumbledown (Başımın Belası)
Rocky Handsome (Yakışıklı Rocky)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Second Mother / Que Horas Ela Volta? (Annemle Geçen Yaz)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Alice Through the Looking Glass (Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Blinky Bill the Movie (Kahraman Koala)
Money Monster (Para Canavarı-Para Tuzağı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Race (Yarış-Rüzgarın Oğlu)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Chronic (Kronik)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Haziran Filmleri
Warcraft
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
My Big Fat Greek Wedding 2 (Benim Çılgın Düğünüm 2)
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Trust (Vurgun)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Summer Camp (Yaz Kampı)
A Bigger Splash (Sen Benimsin)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Evolution (Evrim)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Now You See Me 2 (Sihirbazlar Çetesi 2)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
The Conjuring 2 (Korku Seansı 2)Precious Cargo (Değerli Kargo)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Genius (Fırtınalı Hayatlar)
Belgica
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Robinson Crusoe
Me Before You (Senden Önce Ben)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Fifty Shades of Black (Siyahın Elli Tonu)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Boy (Lanetli Çocuk)
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Central Intelligence (Merkezi İstihbarat)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Rams / Hrútar / Barany. Islandzka opowiesc (İnatçılar)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
A Monster With a Thousand Heads / Un Monstruo de Mil Cabezas (Bin Başlı Canavar)
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Independence Day: Resurgence (Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
El Americano: The Movie (Süper Papağan)
Maggie's Plan (Maggie'nin Planı-Kördüğüm)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Wait / L'attesa / L'attente (Bekleyiş)
The Big Friendly Giant / The BFG
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
20.000 Days on Earth (Dünyada 20.000 Gün)
Temmuz Filmleri
The Purge 3 / The Purge: Election Year / American Nightmare 3: Élections (Arınma Gecesi: Seçim Yılı)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Trenk, the Little Knight (Küçük Şövalye)
Midnight Special
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
13 Minutes / Elser / Georg Elser - Es muss sein! (13 Dakika-Hitler'e Suikast)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Un + Une / Un plus une (Bir Kadın + Bir Erkek)
The Legend of Tarzan (Tarzan Efsanesi)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Cell (Frekans)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Mike & Dave Need Wedding Dates (Mike ve Dave Ah Bir Sevgili Yapsak)
Fire At Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ice Age: Collision Course (Buz Devri 5: Büyük Çarpışma)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Call Up (Simülasyon)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Equals (Aşk Uğruna)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Braqueurs (Soygun)
I Am Not Salvador (Ben Salvador Değilim)
Where to Invade Next (Şimdi Nereyi İşgal Edelim?)
Lights Out (Işıklar Sönünce)
Doraemon: Nobita and the Birth of Japan (Doraemon: Taş Devri Macerası)
Our Kind of Traitor (Hain)
Les Profs 2 (Amman Hocam 2)
Remember (Hatırla)
Alper Sağlam: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Jason Bourne
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Ghostbusters (Hayalet Avcıları)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
The Devil's Dolls / Worry Dolls (Şeytanın Oyuncakları)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Bad Moms (Kötü Anneler-Eyvah Annem Dağıttı!)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
My King / Mon Roi (Prensim)
Ağustos Filmleri
The Secret Life of Pets (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
The Shallows (Karanlık Sular)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Sinem Demirdöven: -
Before I Wake (Kabustan Gelen)
Extraction (Kurtarıcı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Neon Demon (Neon Şeytan)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Fan (Hayran)
Suicide Squad (İntihar Mangası-İntihar Timi-Suicide Squad: Gerçek Kötüler)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Cafe Society
Bound to Vengeance (Vahşet Gecesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Double Life of Veronique / The Double Life of Weronika / La double vie de Véronique / Podwójne zycie Weroniki / La doppia vita di Veronica (Veronique'nin Çifte Yaşamı-Veronique'nin İkili Yaşamı)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Barbie: Starlight Adventure (Barbie: Uzay Macerası)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Kingsglaive: Final Fantasy XV (Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV)
Viral
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Whole Truth (Yüce Adalet)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Star Trek: Beyond (Star Trek: Sonsuzluk)
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Mechanic: Resurrection (Suikast)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Nerve (Oyun)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Top Cat Begins / Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Sevimli Kedi İş Başında 2)
Don't Breathe (Nefesini Tut)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Sinem Demirdöven: -
Death in Sarajevo / Smrt u Sarajevu / Mort à Sarajevo (Saraybosna'da Ölüm)
Eylül Filmleri
Finding Dory (Kayıp Balık Dori)
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Blood Father (Kan Bağı)
Fulya Küçükaksoy: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
The Light Between Oceans (Hayat Işığım)
Ben-Hur
Skiptrace (Tozol)
Sully
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Friend Request / Unfriend (Arkadaşlık İsteği-Lanetli Mesaj)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Little Men (Küçük Adamlar)
Bridget Jones's Baby (Bridget Jones'un Bebeği)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Imperium (Köstebek)
Cold of Kalandar (Kalandar Soğuğu)
Storks (Leylekler)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Blair Witch (Blair Cadısı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
The Magnificent Seven (Muhteşem Yedili)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Deepwater Horizon (Deepwater Horizon: Büyük Felaket)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Pele (Pele: Bir Efsanenin Doğuşu)
The Girl with All the Gifts (Tüm Sırların Sahibi Kız)
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Goodbye Berlin / Good Bye Berlin / Tschick (Elveda Berlin)
Richard III (III. Richard)
Much Ado About Nothing (Kuru Gürültü)
Maxine Peak's Hamlet (Hamlet)
Ekim Filmleri
Pete's Dragon (Pete ve Ejderhası)
The Girl on the Train (Trendeki Kız)
Fulya Küçükaksoy: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Inferno (Cehennem)
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Max Steel (Demir Yumruk)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
All of a Sudden / Auf Eimal (Ansızın)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Jack Reacher: Never Go Back / Jack Reacher 2 (Jack Reacher: Asla Geri Dönme)
Bling (En Süper Kahramanlar)
Middle School: The Worst Years of My Life (Ortaokul Hayatımın En Kötü Yılları)
The Accountant (Hesaplaşma)
Alper Sağlam: Favorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)
Julieta
The Patriarch / Mahana
Kasım Filmleri
Doctor Strange (Doktor Strange)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Trolls (Troller)
Elle / Oh! (O Kadın)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Album (Albüm)
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
Arrival (Geliş)
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
A Monster Calls (Canavarın Çağrısı)
Captain Fantastic (Kaptan Fantastik)
Alper Sağlam: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?)
Alper Sağlam: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Boonie Bears: A Mystical Winter (Ayı Kardeşler: Büyülü Kış)
Ouija: Origin of Evil / Ouija 2 (Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı)
Graduation / Bacalaureat / Baccalauréat (Mezuniyet)
The House on Pin Street (Lanetli Ev)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
American Pastoral (Pastoral Amerika)
Frantz
The Unknown Girl / La fille inconnue (Bilinmeyen Kız-Meçhul Kız)
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (The Beatles: Eight Days a Week - Turne Yılları)
Aralık Filmleri
Underworld: Blood Wars / Underworld: Next Generation (Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Allied (Müttefik)
Hande Kara: Unfavorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Quackerz (Kahraman Ördek)
Sing (Şarkını Söyle)
Office Christmas Party (Çılgın Ofis Partisi)
Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Sinem Demirdöven: -
From the Land of the Moon / Mal de pierres (Aşk Mektupları)
Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)
Masterminds (Aptallar Çetesi)
Assassin's Creed
Snowtime! / La guerre des tuques (Kartopu Savaşları)
Collateral Beauty (Gizli Güzellik)
Florence Foster Jenkins
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)
Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission (Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası)
The Great Wall (Çin Seddi)
Incarnate (Şeytanın Oğlu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
La La Land (Aşıklar Şehri)
Hande Kara: Favorite
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 12 film ortak ''favori'' olarak, 4 film yüksek bir oranda ''favori'' gösterilerek ve 4 film ise ortak ''unfavorite'' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2017'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce OFA'da (Oscar Favorite Awards-Oscar Favorite Ödülleri) açıklayacağız.
Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten Vehbi Koç Vakfı Sanat Yönetmeni sevgili Fulya Küçükaksoy ve Facebook da sinema ve sinema sanatı hakkında bilgi ve keyif alabileceğiniz, paylaşımlarınızla destek olabileceğiniz dengeli mütevazi bir grup olan Sinema Cemiyeti grubumuzun kurucusu sevgili Gürkan Haydar Kılıçarslan'ı da bundan böyle O.F.A. üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler:
Büyük Açık
Gençlik
Deadpool
Denizin Ortasında-Denizin Kalbinde
Carol
Karanlık Sular
Bridget Jones'un Bebeği
Creed: Efsanenin Doğuşu
Orman Çocuğu
Kızgın Kuşlar
Yarış-Rüzgarın Oğlu
Arınma Gecesi: Seçim Yılı
Spotlight
Oda-Gizli Dünya
Brooklyn
Diriliş
Kesinlikle uzak durulması gereken filmler:
Aşk ve Gurur ve Zombiler
Hesaplaşma
Kod Adı: Londra
Kral İçin Hologram
2015 yılında ülkemizde vizyona giren filmler ve Oscar Favorite'in favorileri başlıklı yayınımızda geçtiğimiz yıl sizler için seçtiğimiz ''favori'' filmlere de göz atabilirsiniz.
Oscar Favorite ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.
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