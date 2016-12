Flocking 2015 Flocken

Sürü





Güven dediğimiz şeyin ne kadar kolay sarsılacağına dair, ahlak, namus, haysiyet, etik, onur, gurur, şeref, vicdan, adalet, hak, hukuk kavramlarına ve toplumsal ön yargıya, insana, insanlığa dair bir hikaye...

Flocking / Flocken (Sürü), Emma Broström ve Geir Hansteen Jorgensen'in birlikte yazdıkları, Beata Gårdeler'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Jennifer Lindstrom rolüyle Fatime Azemi, Alexander Ostholm rolüyle John Risto, Susanne Ostholm rolüyle Eva Melander, David rolüyle Jakob Öhrman, Mia Lindstrom rolüyle Malin Levannon, Tony Ostholm rolüyle Henrik Dorsin, Ian rolüyle Ville Virtanen, Peo rolüyle Mattias Kågström, Fredrik Ostholm rolüyle Pasi Haapale, Anna Grenberg rolüyle Elisabeth Wernesjö, Nathalie Karlsson rolüyle Julia Grönberg, Felicia Lindstrom rolüyle Amanda Högberg, Amanda Hapala rolüyle Ayelin Naylin, Isak rolüyle Martin Wennberg, Domare (Yargıç) rolüyle Stina Almqvist, Rektorn (Okul Müdür) rolüyle Inger Asplund, Polis rolüyle Tomas Axvall, Förhörsledare (Sorgu Yargıcı) rolüyle Mats Blomgren, Advokat (Avukat) rolleriyle Charlotte Lindmark ve Jan Wennerbrandt'ın yer aldığı 2015 İsveç yapımı dram, gerilim filmidir.





Flocking

Flocking

Flocking



''Inspired by actual events (Gerçek olaylardan esinlenilmiştir)''





Küçük bir İsveç köyünde, görünüşte rüya gibi bir yaşam süregelmektedir. Ama 14 yaşındaki Jennifer (Fatime Azemi) sınıf arkadaşı Alexander (John Risto) tarafından tecavüze uğradığını iddia ettiğinde her şey değişir. Söylenti toplumda hızla yayılırken, insanların Jennifer'ın bir yalancı olduğuna inanmasıyla bu köy, kanıtlar ve mahkeme kararının hiçbir anlam ifade etmediği, yetişkinlerin kendi kural ve yasalarını koyduğu acımasız bir topluluğa dönüşmüştür. Bir tür ''cadı avı''nın başlatıldığı köyde önemli olan tek şey sürüyle hemfikir olmaktır.



Cadı avı bir başladı mı, durdurmak çok zor.





tecavüzcüyü savunan ikiyüzlü insanlardan oluşan bir toplum ve onun karşısında etrafındakiler tarafından ''tecavüze uğradı bu artık orospudur'' gözüyle bakılan, evinin duvarına ''orospular tecavüz için vardır'' yazısı yazılan, en yakın arkadaşı tarafından ''tecavüze uğramışsın gibi davranma'' gibi okul takımında oynatılmadığı için ablasına kızan kız kardeşi tarafından ''Jennifer fahişelik yalanını ortaya attığından beri oynayamıyorum'' gibi ve annesi tarafından da ''Yetti be, hayatımı mahvettin! Anladın mı, orospu kılıklı?'' Gibi türlü türlü aşağılama ve hakaretlere, ezilme, sözlü ve cinsel taciz gibi zorbalıklara maruz kalarak zulüm gören henüz ortaokuldaki tecavüz kurbanı küçük bir kız.



Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Flocking-Flocken-Jakob Öhrman-Malin Levannon

Flocking-Flocken-Fatime Azemi-John Risto

Flocking-Flocken-John Risto

Flocking-Flocken-John Risto

Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Flocking-Flocken

Flocking-Flocken

Flocking-Flocken-Julia Grönberg-Fatime Azemi

Flocking-Flocken-Amanda Högberg-Mattias Kagström

Flocking-Flocken

Alexander'ın annesi Susanne'nin ''Alexander'a Özgürlük'' blogunu açması; yorumlarıyla onlara destek veren bir sürü insanı arkalarına alarak fitili ateşlediği ve grup dinamiğini harekete geçirerek bütün bir toplumun bir genç kız ve ailesine karşı sırtını döndüğü, vahşi bir kovalamacanın başlangıcı olacaktır. İyilik, popülerlik ve yakışıklılığı ile ilgili argümanlarlasavunan ikiyüzlü insanlardan oluşan bir toplum ve onun karşısında etrafındakiler tarafından ''tecavüze uğradı bu artık orospudur'' gözüyle bakılan, evinin duvarına ''orospular tecavüz için vardır'' yazısı yazılan, en yakın arkadaşı tarafından ''tecavüze uğramışsın gibi davranma'' gibi okul takımında oynatılmadığı için ablasına kızan kız kardeşi tarafından ''Jennifer fahişelik yalanını ortaya attığından beri oynayamıyorum'' gibi ve annesi tarafından da ''Yetti be, hayatımı mahvettin! Anladın mı, orospu kılıklı?'' Gibi türlü türlü aşağılama ve hakaretlere, ezilme, sözlü ve cinsel taciz gibi zorbalıklara maruz kalarak zulüm gören henüz ortaokuldakikurbanı küçük bir kız.

''Çocuğunuz bir suçluysa, onu koruyabilmek için ne kadar ileriye gidebilirsiniz?'' Sorusuna ''sonuna kadar'' cevabını verebilen bir anne, babasını rol model alan bir erkek çocuğu, hepimizin içinde derinlerde yatan bastırılmış saldırganlık, öfke, nefret ve korku duygularının her daim varlıklarını sürdürdüğü ve fırsat sunulduğunda bunları en yoğun biçimde sergilediğimiz, bastırılan ve ifade edilemeyen bu duyguların da endişe, kaygı, suçluluk ve günahkarlık, aşağılık ve değersizlik, utangaçlık ve depresyona neden olduğu gerçeği...





''Akbaba gibiler.''

Mia Lindstrom ( Malin Levannon )





Flocking-Flocken-Malin Levannon-Fatime Azemi-Jakob Öhrman

Flocking-Flocken

Flocking-Flocken

Flocking-Flocken-John Risto

Flocking-Flocken

Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Flocking-Flocken-Fatime Azemi-Amanda Högberg-Malin Levannon

Flocking-Flocken-Ayelin Naylin-Julia Grönberg-John Risto-Martin Wennberg-Inger Asplund

Flocking-Flocken-Fatime Azemi



''Neden birlikteyken, yalnız halimizden daha güçlü olduğumuzu konuşun. Sizinle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hep birlikte yaşamak istediğimiz toplumu oluştururuz. Beraberken başarabileceklerimizin sınırı yoktur.''

Ian ( Ville Virtanen )



Flocking-Flocken

Flocking-Flocken-Eva Melander







Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Flocking-Flocken-Fatime Azemi

Oskar adındaki popüler bir çocuk tarafından okul tuvaletinde tecavüze uğrar. İlk sorgulamasında suçu kabul eden Oskar daha sonra bu itirafını geri çeker. İsveç'te yasal olarak 15 yaşında birisinin yetişkin olarak görüldüğünden ötürü mahkeme Oskar'ı bir çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla mahkum eder. Ama toplumda Oskar'ın popülaritesi Linnea'ya karşı beklenmedik bir tepkiye yol açar. Oskar davanın sonucunda başka bir okula taşındığı zaman, 50'den fazla öğrenci onu geri almak için greve gider. Oskar'ın erkek kardeşi kardeşi hızla 2.000 destekçiye ulaşarak onu kurtarmak için bir online dilekçe başlatır ve bir Facebook grubu da 4.000 üyeye ulaşırken sosyal medyada insanlar Linnea'yı yalancı ve fahişe ilan ederler. Tecavüzden üç ay sonra, Oskar, suçu kanıtlanmış bir tecavüzcü olmasına rağmen, köyün rahibi tarafından okulun yıl sonu törenine davet edilir. O gece, Oskar bu kez başka bir kıza tecavüz eder ve kurbanın iç çamaşırında bulunan DNA kanıtına istinaden tekrar mahkum edilir. Etrafınızda sizi seven insanların sayısı çok görünse de sonuç olarak hepimiz çok yalnızız.2014 yılının Mart ayında İsveç'in Bjästa adlı küçük bir kasabasında 14 yaşında Linnea sınıf arkadaşı 15 yaşındakiadındaki popüler bir çocuk tarafından okul tuvaletindeuğrar. İlk sorgulamasında suçu kabul edendaha sonra bu itirafını geri çeker. İsveç'te yasal olarak 15 yaşında birisinin yetişkin olarak görüldüğünden ötürü mahkeme'ı bir çocuğaettiği iddiasıyla mahkum eder. Ama toplumda'ın popülaritesi Linnea'ya karşı beklenmedik bir tepkiye yol açar.davanın sonucunda başka bir okula taşındığı zaman, 50'den fazla öğrenci onu geri almak için greve gider.'ın erkek kardeşi kardeşi hızla 2.000 destekçiye ulaşarak onu kurtarmak için bir online dilekçe başlatır ve bir Facebook grubu da 4.000 üyeye ulaşırken sosyal medyada insanlar Linnea'yı yalancı ve fahişe ilan ederler.üç ay sonra,, suçu kanıtlanmış birolmasına rağmen, köyün rahibi tarafından okulun yıl sonu törenine davet edilir. O gece,bu kez başka bir kızaeder ve kurbanın iç çamaşırında bulunan DNA kanıtına istinaden tekrar mahkum edilir.



Medeniyet, uygarlık, yaşam biçimi, gelirler vs. ön yargı her yerde aynı...



Flocking / Flocken (Sürü) çok tanıdık bir süreç olan, toplumsal dışlanma ve mağdurun suçlanmasıyla ilgili zorlayıcı bir tasvirin yapıldığı çok hassas bir konuya sahip. İşlenen konu her ne kadar eğlenceli ve mutlu bir tonda başlasa da film giderek karanlık ve koyu bir tonda devam ederken insanın sinirlerini zorluyor.



Herkesin zekice hareket ettiği bu güçlü film, toplumun sosyal karakteristiklerini sıkı bir eleştiri süzgecinden geçirirken, bir yandan da evrensel bir ahlaki sorgulama yapıyor. Dolayısıyla bu sorgulama, ''Suçlu çocuğunuzu korumak için neler yapabilirsiniz?'' Gibi bir ahlak sorusunu da ortaya çıkarıyor.



Beata Gårdeler seyirciyi hem görsel hem de manevi karanlık bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda düşündürüyor, sorgulatıyor ve empati kurmanızı sağlıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, filmde hiç kimse net bir şekilde kötü adam olarak gösterilmezken finaliyle de iç karartıcı bir duygu ile baş başa bırakıyor. Gårdeler klostrofobik bir ortamda geçen dramatik gerilim, aşk, arkadaşlık, dostluk, gençlik, cinsellik, belirsizlik, intikam, şüphe, utanç, güven-güvensizlik, güdümleme temalarını başarıyla kotarıyor. Sosyal medyanın gücü, sosyal mühendislik, kamuoyu baskısına odaklanıyor ve toplumumuza eleştirel bir ayna tutuyor ve bizi, sosyal sistemlerimizin cinsel saldırı kurbanlarını nasıl tedavi ettiğini yeniden incelemek zorunda olduğumuz, karanlık dünyaya çekiyor.





Flocking / Flocken (Sürü) Official Trailer