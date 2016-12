Killing Them Softly 2012 Kibarca Öldürmek

''Hayatlarımızı istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Amerikan rüyasını gerçeğe dönüştürebiliriz.''

Killing Them Softly (Kibarca Öldürmek), George V. Higgins'in 1974 yılında yazdığı ''Cogan's Trade'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Andrew Dominik'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Enforcer (Uygulayıcı) Jackie Cogan rolüyle Brad Pitt, Boss-Driver (Patron-Sürücü) rolüyle Richard Jenkins, Associate (Ortak çıkar ve ilişkileri olan) Mickey rolüyle James Gandolfini, Gambler (Kumarbaz) Markie Trattman rolüyle Ray Liotta, Entrepreneur (Girişimci) Frankie rolüyle Scoot McNairy, Partner (Kağıt oyunlarında ortak) Russell rolüyle Ben Mendelsohn, Johnny Amato rolüyle Vincent Curatola, Steve Caprio rolüyle Trevor Long, Barry Caprio rolüyle Max Cassella, Dillon rolüyle Sam Shepard, Kenny Gill rolüyle Slaine, Miss Annie rolüyle Julio Castillo, Eddie Mattie rolüyle Garret Dillahunt, Sweet (Tatlı) Melinda rolüyle Oscar Gale, Pablo rolüyle David Joseph Martinez, Hooker (Fahişe) rolüyle Linara Washington, Poker Guy (Poker Adamı) rolüyle Ross Brodar, Bartender (Barmen) rolleriyle Mustafa Harris, John McConnell, Waiter (Garson) rolüyle Dared Wright, Wade Allen, Joe Chrest, Christopher Berry ve Wendy Clarice Jordan'ın yer aldığı 2012 Amerikan yapımı gerilim, suç filmidir.

Köpek hırsızlığından torbacılığa her tür pis işi yaparak günü kurtarmaya çalışan iki serseri kafadar Frankie (Scoot McNairy) ve Russell (Ben Mendelsohn) bu sefer büyük bir iş üzerindedir. Yer altı dünyasının ileri gelenlerinin gizlice oynattığı bir poker oyununu basmaları ve paraları çalmaları gerekmektedir.

İş büyük olduğu kadar çok da risklidir. Zira soymaları gereken adamlar bankaya para yatıran türden adamlar değil, birilerinin kendilerini soymasını bekleyen, bu işe kalkışan oldu mu da ortalığı kan gölüne çeviren cinsten adamlardır. Daha önce hiç bir deneyimleri olmadığı halde bu fırsatı kaçırmak istemeyen ikili tehlikenin ortasına balıklama dalarlar.

Ne de olsa böyle tehlikeli bir işe bu kadar deneyimsiz iki salağın kalkışacağı kimsenin aklına gelmeyecek ve büyük başlar, kumarhane işletmecisi Markie Trattman'dan (Ray Liotta) şüphelenecekti. En azından kendilerine bu işi bulan patronlarının güvendiği plan buydu.

''Markie'nin oyunu soyulursa Markie'den bilinir ve hesap Markie'ye kesilir.''

Bu dahiyane plan, ikilinin aklına yatmıştı. Zaten tüm ömürlerini ufak tefek günübirlik işler arayışında sürünerek geçirmek yerine, bir anda voliyi vurup Amerikan rüyasında gibi yaşamak istiyorlarsa bu riske girmekten başka şansları da yoktu.

Altlarında külüstür bir araba, ellerinde bulaşık eldivenleri, derme çatma bir halde yola çıkarlar.

''İçeri girdiğimizde lanet olası iki amatör gibi görüneceğiz.''

Russell ( Ben Mendelsohn )

''Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Sizi öldürecekler. Böyle olmasına gerek yok.''

Markie Trattman ( Ray Liotta )

Ne yaptıklarını da, ne yapmaları ve ne yapmamalarını gerektiğini de bilmeyen ikili panik içinde hareket etseler de bir şekilde kumarhaneyi soyup kaçmayı başarırlar.

Lakin adeta büyük bir şirket zihniyetiyle, kurumsal bir hiyerarşiyle çalışan bu yeraltı şebekesinin ağa babaları, paraların çalınmasından çok, mekanlarının iki amatör çocuk tarafından basılmasının itibarlarını zedeleyip, tüm güvenilirliklerini sarsabileceği ve dolayısıyla binbir emekle inşa ettikleri markalarına zarar vereceği endişesiyle bu işin ucunu bırakmayacak ve kritik öneme sahip adımlar atmak durumunda kalacaklardır.

''Bugün ekonomiyi korumak için bazı önemli adımlar attık. Atılan bu adımlar yapmak istediğimiz şeyler değildir. Ama finansal sistemimizin güvenilirliğinin yeniden sağlanması için bu adımları atmak mecburiyetindeyiz.''

Bundan sonra hiç kimsenin kuralları çiğnemeye yeltenmemesi amacıyla, bu güvenlik açığının oluşmasında az ya da çok payı olduğu düşünülen herkesi kapsayan büyük bir temizlik yapılması gerekmektedir. İşinin ehli bir infazcı olan, kibarlığı ve titizliğiyle nam salmış Jackie Cogan (Brad Pitt), bu işi çözmek ve bozulan düzeni eski haline getirmek için görevlendirilir.

''Hiç adam öldürdün mü? İnsan duygusallaşıyor. Bir sürü duygusal karmaşa. Ağlarlar, sızlarlar, yalvarırlar. Donlarına işerler, annelerini isterler. İnsan utanıyor. Ben kibarca öldürmeyi severim. Uzaktan, hiçbir şey hissettirmeden. Hislerden nefret ederim.''

''Dünya boktan bir yer. Hepimiz kendi başınayız.'' Frankie ( Scoot McNairy )

''Beni çok az insan tanır.'' Jackie Cogan ( Brad Pitt )

''I'm living in America, and in America, you're on your own. America is not a country, it's just a business. (Ben Amerika'da yaşıyorum ve Amerika'da herkes tek başınadır. Amerika bir ülke değildir, sadece bir iştir.)''