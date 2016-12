Killing Them Softly 2012 Soundtracks

George V. Higgins'in 1974 yılında yazdığı ''Cogan's Trade'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Andrew Dominik'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Brad Pitt, Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Vincent Curatola, Trevor Long, Max Cassella, Sam Shepard ve Slaine'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Killing Them Softly (Kibarca Öldürmek) 2012 Amerikan yapımı gerilim, suç filmidir.





Moon Dance / ( Carl Stone )

T he Man Comes Around / ( James Wilsey )

Life Is Just a Bowl of Cherries / ( Jack Hylton & His Orchestra )

Heroin / ( The Velvet Underground )

Wrap Your Troubles In Dreams / ( Nico )

Love Letters / ( Kitty Lester )

I Think This Town Is Nervous / ( The Wreckery )

It's Only a Paper Moon / ( Cliff ''Ukulele Ike'' Edwards )

Money (That's What I Want) / ( Barrett Strong )

The Feeling In My Nuts / ( Marc Streitenfeld )