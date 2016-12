Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 2016 Soundtracks

ABD'li yazar ve film yapımcısı Ransom Riggs'in 2011 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Jane Goldman'ın senaristliğini yaptığı, Tim Burton'ın yönettiği, başrollerinde; Eva Green, Asa Butterfield, Chris O'Dowd, Ella Purnell, Allison Janney, Rupert Everett, Terence Stamp, Judi Dench, Samuel Leroy Jackson, Finlay MacMillan, Lauren McCrostie, Hayden Keeler-Stone, Georgia Pemberton, Milo Parker, Raffiella Chapman, Pixie Davies, Joseph Odwell, Thomas Odwell, Cameron King, Louis Davison ve Kim Dickens'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları) 2016 Birleşik Krallı-Belçika-ABD ortak yapımı aile, dram, fantastik, macera filmidir.





Wish That You Were Here ağır favorimdir ;)



Michael Higham





Matthew Margeson





Songs from the film





Wish That You Were Here (From ''Miss Peregrine's Home for Peculiar Children'' Original Motion Picture) / ( Florence + The Machine )



Miss Peregrine's Home for Peculiar Soundtracks-Florence and the Machine-Wish That You Were Here







Original Score





Miss Peregrine's Home for Peculiar Children / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Bedtime Stories / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Arrival at the Island / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





A Place Like This / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Squirrel Rescue / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Enoch's Dolls / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Projecting Dreams / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





The Augusta / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





I'll Be Here Forever / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Barron's Experiment / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Barron Revealed / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Surprise Visitor / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Hallow Attack / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Raising the Augusta / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Blackpool / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Standoff at Blackpool Tower / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Handy Candy / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Ymbrynes, Ymbrynes, Here I Come / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Peculiars vs Wights / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Two Jakes / ( Mike Higham & Matthew Margeson )





Go to Her / ( Mike Higham & Matthew Margeson )