Tell Me How I Die 2016 Nasıl Öldüğümü Söyle

Bana nasıl öldüğümü söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

Tell Me How I Die (Nasıl Öldüğümü Söyle), Hikayesi James Hibberd'a ait olan ve yine James Hibberd, D.J. Viola ve Rob Warren Thomas'ın senaristliğini birlikte yaptıkları, D.J. Viola'nın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Den rolüyle Nathan Kress, Anna rolüyle Virginia Gardner, Kristen rolüyle Kirby Bliss Blanton, Scratch rolüyle Ryan Higa, Marcus rolüyle Mark Furze, Pascal rolüyle Ethan Peck, Dr. (Doktor) Jerrems rolüyle William Mapother, Dr. (Doktor) Layton rolüyle Mark Rolston, Layton's Driver (Layton'un Şoförü) rolüyle Barry Habib, Dr. (Doktor) Rasmussen rolüyle Matthew Skomo, Curtis rolüyle Christopher Allen, Darcy rolüyle Katie Booth, Chad rolüyle Shaun Brown, Hal rolüyle Daisun Cohn-Williams, Doug rolüyle Reiley McClendon, Nurse (Hemşire) Rivera rolüyle Mishel Prada, Nurse (Hemşire) Lamis rolüyle Pam Trotter, Allen rolüyle Wayne Alon Scott, Assistant (Asistan) rolüyle Marnie Alexenburg ve Sorority Girl rolüyle Julia Ling'in yer aldığı 2016 Amerikan yapımı gerilim filmidir.





Knowing your fate is a real killer.



Tell Me How I Die



''Yaşam, insanoğlunun en değerli kaynağıdır. Dünya üzerindeki her canlının sahip olduğu ve her şeyi üzerinde tuttuğu tek olgudur. Tıbbi İlimlerin temeli, insanları iyileştirmek ve yaşamı uzatmak üzerine kurulmuştur. Peki ya sahip olduğumuz yaşamı geliştirmeye ne diyorsunuz? Bu çok fazla dikkat ve çaba gerektirmez miydi? Özümüzde uyarıcılara tepki veren yaratıklarız. Bizi iyi hissettiren eylemleri yaptığımızda bu eylemleri tekrarlamak isteriz. Bizi kötü hissettiren eylemleri yaptığımızda ise bu eylemlerden uzak durmak isteriz. Fakat, bu hisleri tatmamıza sebep olan anılar kaybolduğunda özellikle de iyi hissettirenlerine ulaşana dek bize aynı hissi vereceğini düşündüğümüz uyarıcıların peşinde koşarız. Tıpkı bir uyuşturucu bağımlısının, başka bir uyarıcıya yönelmesi gibi. Peki ya tüm bunları değiştirebilecek olsaydık? Sadece hatırlamakla kalmayıp, ilk kez aşık olduğumuz anı tüm detaylarıyla yeniden tecrübe edebilseydik nasıl olurdu?''

Dr. Layton ( Mark Rolston )



Tell Me How I Die Mark Rolston



Halloran Eczacılık, yapılan araştırmalarda deneklerin %85'inde %300'e kadar hafıza artışı gözlenen A9913 projesinde mükemmele yakın bir ilerleme kaydederek devrim yaratan yeni hafıza güçlendirici formülüyle bu rüyayı bundan sonra gerçek kılacak. Üstelik sadece durağan hafıza değil, tüm gerçekliğiyle anı hissiyatından bahsediyoruz. Görme, koklama, tat alma, dokunma ve işitme hepsi birden. Sanki tekrar tekrar yaşanıyormuşcasına. A9913 sayesinde en güzel anılarımızı istediğimiz anda yeniden yaşayabiliriz. Sınırsız hazza anında ulaşabiliriz.



Yeni bileşimle yaptıkları testler her ne kadar umut verici olsa da, bilimsel keşfin med cezirini anlamamakta ısrar eden sonuç odaklı kurul FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) için insan deneyleri ile desteklenmediği sürece pek bir anlam ifade etmeyecektir.





William Mapother) ve araştırma görevlisi Curtis'in (Christopher Allen) gözetimindeki gençler burada geçirdikleri süre boyunca karantinaya alınacak ve gözlemleneceklerdir. Bu çok gizli araştırmada; her gönüllünün herhangi bir atipik his tecrübe ettiğinde haber vermesi büyük önem taşırken, gönüllülerin bu tecrübeleri birbirleriyle tartışması ve çalışma tamamlanmadan tesisi terk etmesi de kesinlikle yasaktır.



Kristen ( Kirby Bliss Blanton )



Den: Geleceği hatırlamak.

Scratch: Kuantum seviyesinde zaman, çizgisel değildir. Beynimiz zamanı bu şekilde algılar. Bu sayede geçmişi, günümüzü ve geleceği birbirinden ayırt edebilir.



geleceği görmeye daha ziyade önsezi duymaya başlarlar. Üstelik gördükleri bu halüsinasyonlar kendi ölümleridir...



''Geleceği gördüren zımbırtı. Ben buna halusinojen diyeyim.''



Hafızayı güçlendirmek için geliştirilmiş üçüncü evre A9913 klinik ilaç denek simülatörüne gönüllü olmaya aday bir grup üniversite öğrencisi, ülkedeki dördüncü seviye biyogüvenliğe sahip özel mülkiyetli tesislerden birinde Halloran firmasının ''yaşamı geliştirmek'' adına yaptığı bu deneysel ilaç araştırmasına katılırlar. Çalışmanın başında yer alan doktor Jerrems (William Mapother) ve araştırma görevlisi Curtis'in (Christopher Allen) gözetimindeki gençler burada geçirdikleri süre boyunca karantinaya alınacak ve gözlemleneceklerdir. Bu çok gizli araştırmada; her gönüllünün herhangi bir atipik his tecrübe ettiğinde haber vermesi büyük önem taşırken, gönüllülerin bu tecrübeleri birbirleriyle tartışması ve çalışma tamamlanmadan tesisi terk etmesi de kesinlikle yasaktır.

''Eğlenceli değil, bu korkutucu bir şey. Şimdi bile, bu konuşmamız gerçekten oluyor mu, yoksa ben tekrar başa mı döneceğim? Sanki 'şimdi'nin ne zaman olduğunu bilemiyorum.''

Kristen (Kirby Bliss Blanton)

Zamanla denekler üzerinde kullanılan ilaçların beklenmedik bir yan etkisi oluşur ve ilacın etki ettiği denekler henüz yaşanmamış geleceği görmeye daha ziyade önsezi duymaya başlarlar. Üstelik gördükleri bu halüsinasyonlar kendi ölümleridir...

''Geleceği gördüren zımbırtı. Ben buna halusinojen diyeyim.''

''Her yapmaya değer keşfin riski vardır.''

William Mapother )



Dr. Jerrems (

önsezileri deneyimlemeye başlanan Pascal (Ethan Peck) adındaki eski bir denekte ilaç alımı durdurulduktan sonra bile önseziler devam ederken, bir bağımlının uyuşturucu tepki yaratması gibi beyin kendiliğinden etkileri yaratmaya ve zamanı çizgiselliği dışında; geçmişi, günümüzü ve geleceği aynı anda yaşamaya başlamıştır.



Önsezileri kontrol edebiliyor mu, yoksa önseziler onu mu kontrol ediyor?

Test edilen ilaç gruptaki gençlere kendi ölümleriyle ilgili korkunç vizyonlar verirken aynı zamanda ölümle de mücadele eden bu gençler kendileri gibi geleceği görme yeteneğini paylaşan, her şeyi bilen, ilacı ve onunla ilgili her izi ortadan kaldırılmak için herkesi öldüren bir seri katilin aralarında olduğunu anlarlar. Ancak katil hayatta kalma yarışında bir adım önde gibi gözükmektedir.



Neredeyse üç yıldır bu ilaç test edilirken ilaçtan çok yüksek dozda alındıktan sonra psikotik kriz ve şiddet önsezileri deneyimlemeye başlanan Pascal (Ethan Peck) adındaki eski bir denekte ilaç alımı durdurulduktan sonra bile önseziler devam ederken, bir bağımlının uyuşturucu tepki yaratması gibi beyin kendiliğinden etkileri yaratmaya ve zamanı çizgiselliği dışında; geçmişi, günümüzü ve geleceği aynı anda yaşamaya başlamıştır.

Önsezileri kontrol edebiliyor mu, yoksa önseziler onu mu kontrol ediyor?

Test edilen ilaç gruptaki gençlere kendi ölümleriyle ilgili korkunç vizyonlar verirken aynı zamanda ölümle de mücadele eden bu gençler kendileri gibi geleceği görme yeteneğini paylaşan, her şeyi bilen, ilacı ve onunla ilgili her izi ortadan kaldırılmak için herkesi öldüren bir seri katilin aralarında olduğunu anlarlar. Ancak katil hayatta kalma yarışında bir adım önde gibi gözükmektedir.

Bu gençler ne olursa olsun pes edecekler miydi, yoksa sadece kaçınılmaz olanın vadesini mi uzatıyorlardı? Peki bu önseziler her zaman gerçekleşmeyebilir miydi? Belki de bu kader değildi, daha ziyade kendi kendini gerçekleştiren kehanetti.





Tell Me How I Die (Nasıl Öldüğümü Söyle). Belirsizlik, sanal gerçeklik, zaman yolculuğu ekseninde gerilim dozunu anbean arttırarak testlere katılan bir grup öğrenci için işlerin kötüye gittiğinde ne olacağını gösteriyor. Özellikle müziklerin çok iyi olduğu sıkılmadan izleyebileceğiniz düşük bütçeli bir gerilim filmi.



Tell Me How I Die (Nasıl Öldüğümü Söyle). Belirsizlik, sanal gerçeklik, zaman yolculuğu ekseninde gerilim dozunu anbean arttırarak testlere katılan bir grup öğrenci için işlerin kötüye gittiğinde ne olacağını gösteriyor. Özellikle müziklerin çok iyi olduğu sıkılmadan izleyebileceğiniz düşük bütçeli bir gerilim filmi.

Tell Me How I Die (Nasıl Öldüğümü Söyle) Official Trailer