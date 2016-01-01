The Advocate: Missing Body 2015 Seong-nan Byeon-ho-sa

The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim
Chief Executive Officer (CEO) rolüyle Moon Ji-hoon rolüyle Hyeong-seong Jang, Kim Jeong-hwan rolüyle Jae-woong Choi, Kim Man-suk rolüyle Sung-duk Hong, Han Min-Jeong rolüyle Woo-ri Go, Section Chief (Bölüm Amiri) rolüyle Kyoo-Hwan Choi gibi oyuncuların yer aldığı 2015 Güney Kore yapımı aksiyon, gizem, komedi, suç filmidir.
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
Başarılı bir kariyere sahip, oldukça etkileyici ve ikna edici bir avukat olan Byeong Ho-sung (Sun-kyun Lee), Romix adındaki büyük bir ilaç şirketini, yan etkileri olan bir ilaç davasında başarıyla savunmuştur. Bu ilaç firmasını iflasın eşiğinden sektörün zirvesine taşıyan, şirketin başkanı ve aynı zamanda Kore'nin kodamanlarından olan Moon Ji-hoon (Hyeong-seong Jang), Byeong'dan bir kız öğrenci cinayeti ile suçlanan şoförünü savunmasını ister. Han Min-Jeong (Woo-ri Go) adındaki bu kız ölmeden önce Romix ilacının klinik çalışmalarına katılmış birisidir ve bu cinayet davasında suç mahallinde ortada bir ceset yoktur ancak olay yerinde bol miktarda kan bulunmuştur. Şoför Kim Jeong-hwan'ın (Jae-woong Choi) yüzünü gören tek bir görgü tanığı vardır ve olayı bildiren Kim Jeong-hwan'dır. Ama asıl melese şudur: Görgü tanığı gelmeden önce Kim Jeong-hwan'ın kaçmak için fırsatı vardır ama kaçmamıştır.
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee-Won-hie Lim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Go-eun Kim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee-Go-eun Kim
Maktulden hoşlandığını ve onu aradığında telefonu açmadığı için endişelendiğini, olay yerine gittiğinde maktulün ortada olmadığını ama her yerin kan revan içinde olduğunu bildiren, cinayet suçlamalarını reddeden ve beş sene önce adam öldürmekten on sene hüküm giymiş dolayısıyla yanlış anlaşılmaya oldukça müsait bir durumdaki Kim Jeong-hwan'ın planı en başından beri yakalanmamak olabilir miydi? Kim Jeong-hwan'a para veren birileri olmalıydı. Lakin, Kim Jeong-hwan'a ait hesaplardan 30 milyon won çekilmişti. Evet, hesaba para yatmamış, hesaptan para çekilmişti.
Hoşlandığı insanı sırf telefonunu açmadığı için sinirlenip de öldürmesi tuhaf değil miydi? Sabıka kaydı olduğundan ötürü başta katil yaftası yemekten korktuğu için mi cinayeti ihbar etmemişti? İşin en ilginç yanı ise kazara adam öldüren bir katil genellikle kanıtları ortadan kaldırıp olay yerinden kaçmaya eğilimlidir. Fakat bu olayda diğer kanıtların hepsi meydanda iken maktulün cesedi kayıptır. İşte bu savcıların en büyük çilesidir! Bıçak saplamak veya parçalamak. Ortada ceset olmadıktan sonra nasıl ispat edebilirler ki?
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee-Won-hie Lim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim
Belki de bu dava Byeong'a yeni kapılar açacak, onu daha da yükseklere taşıyacaktı. Elinden geleni yap. Peki ama ortada delil falan yokken, nasıl elinden geleni yapabilirdi ki? Bu arada davanın savcısı da merkez savcılık ofisine üç yıl önce katılmış, Byeong'dan çok hoşlanan Jin Sun-mi (Go-eun Kim) olacaktı...
''Şunu sakın aklınızdan çıkartmayın: Bu filmin başrolü siz değilsiniz, benim.''
Byeong Ho-sung ( Sun-kyun Lee )
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Go-eun Kim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Jae-woong Choi
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Go-eun Kim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Go-eun Kim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Woo-ri Go
''Avukat dediğin müvekkiline zarar gelecekse gerekirse nefes bile almaz.''
Byeong Ho-sung ( Sun-kyun Lee )
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Hyeong-seong Jang
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
''Dünyanın düzeni böyle. Bir şeyleri değiştirmek istesek de olmayınca olmuyor işte. Madem kazanan taraf olamıyorsun o zaman kazanandan taraf olacaksın.''
Byeong Ho-sung ( Sun-kyun Lee )
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee-Go-eun Kim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee-Won-hie Lim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Go-eun Kim-Sun-kyun Lee
Öyle aman aman bir senaryosu olmamasına rağmen kendini rahatlıkla izlettirebilen bir film The Advocate: Missing Body / Angry Lawyer (Kayıp Ceset). Filmi izlerken ters köşe bekliyorsunuz ve son ana kadar hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz. Daha doğrusu olmak istemiyorsunuz. En son 2014 yapımı A Hard Day / Kkeut-kka-ji-gan-da (Zor Bir Gün-Mezara Kadar) filminde dedektif Go Geon-soo rolüyle izlediğimiz Lee Sun-gyun gerçekten de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir oyuncu. Tarz saç stili, spor ayakkabıları, güneş gözlükleri, sırt çantası ve tiyatral mahkeme sahneleriyle çok havalı ve bir o kadar da öfkeli avukatı bu cinayet davasının ardındaki sır perdesini aralamaya çalışırken ve davayı kazanabilmek için başına gelecek talihsiz olaylardan habersiz içinde bulduğu koşuşturmayı izlerken keyif alacağınıza eminim.
The Advocate: Missing Body / Angry Lawyer / Seong-nan Byeon-ho-sa (Kayıp Ceset) Official Teaser Trailer
The Advocate: Missing Body / Angry Lawyer / Seong-nan Byeon-ho-sa (Kayıp Ceset) Official Main Trailer
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa
''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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