The Advocate: Missing Body 2015 Seong-nan Byeon-ho-sa

Başarılı bir kariyere sahip, oldukça etkileyici ve ikna edici birolan Byeong Ho-sung (), Romix adındaki büyük bir ilaç şirketini, yan etkileri olan bir ilaç davasında başarıyla savunmuştur. Bu ilaç firmasını iflasın eşiğinden sektörün zirvesine taşıyan, şirketin başkanı ve aynı zamanda Kore'nin kodamanlarından olan Moon Ji-hoon (), Byeong'dan bir kız öğrenci cinayeti ile suçlanan şoförünü savunmasını ister. Han Min-Jeong () adındaki bu kız ölmeden önce Romix ilacının klinik çalışmalarına katılmış birisidir ve bu cinayet davasında suç mahallinde ortada bir ceset yoktur ancak olay yerinde bol miktarda kan bulunmuştur. Şoför Kim Jeong-hwan'ın () yüzünü gören tek bir görgü tanığı vardır ve olayı bildiren Kim Jeong-hwan'dır. Ama asıl melese şudur: Görgü tanığı gelmeden önce Kim Jeong-hwan'ın kaçmak için fırsatı vardır ama kaçmamıştır.

Maktulden hoşlandığını ve onu aradığında telefonu açmadığı için endişelendiğini, olay yerine gittiğinde maktulün ortada olmadığını ama her yerin kan revan içinde olduğunu bildiren, cinayet suçlamalarını reddeden ve beş sene önce adam öldürmekten on sene hüküm giymiş dolayısıyla yanlış anlaşılmaya oldukça müsait bir durumdaki Kim Jeong-hwan'ın planı en başından beri yakalanmamak olabilir miydi? Kim Jeong-hwan'a para veren birileri olmalıydı. Lakin, Kim Jeong-hwan'a ait hesaplardan 30 milyon won çekilmişti. Evet, hesaba para yatmamış, hesaptan para çekilmişti.



Hoşlandığı insanı sırf telefonunu açmadığı için sinirlenip de öldürmesi tuhaf değil miydi? Sabıka kaydı olduğundan ötürü başta katil yaftası yemekten korktuğu için mi cinayeti ihbar etmemişti? İşin en ilginç yanı ise kazara adam öldüren bir katil genellikle kanıtları ortadan kaldırıp olay yerinden kaçmaya eğilimlidir. Fakat bu olayda diğer kanıtların hepsi meydanda iken maktulün cesedi kayıptır. İşte bu savcıların en büyük çilesidir! Bıçak saplamak veya parçalamak. Ortada ceset olmadıktan sonra nasıl ispat edebilirler ki?





The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee





The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim-Sun-kyun Lee





The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Sun-kyun Lee-Won-hie Lim





The Advocate: Missing Body-Angry Lawyer-Seong-nan Byeon-ho-sa-Won-hie Lim





Belki de bu dava Byeong'a yeni kapılar açacak, onu daha da yükseklere taşıyacaktı. Elinden geleni yap. Peki ama ortada delil falan yokken, nasıl elinden geleni yapabilirdi ki? Bu arada davanın savcısı da merkez savcılık ofisine üç yıl önce katılmış, Byeong'dan çok hoşlanan Jin Sun-mi () olacaktı...