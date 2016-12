The Devil's Rejects 2005 Vahşet Çetesi

''Hell doesn't want them. Hell doesn't need them. Hell doesn't love them. This world rejects them. (Cehennemde bile yerleri yoktu. Dünya onları istemiyordu. Onları cehennem bile kabul etmiyordu. Cehenneme bile alınmayacak şeyler yapmışlardı.)''

The Devil's Rejects / House of 1000 Corpses 2 / House of 2000 Corpses / TDR (Vahşet Çetesi), Rob Zombie'nin yazıp yönettiği, kadrosunda: Captain (Kaptan) Spaulding rolüyle Sid Haig, Otis B. Driftwood rolüyle Bill Moseley, Baby Firefly rolüyle Sheri Moon Zombie, Mother Firefly rolüyle Leslie Easterbrook, Sheriff (Şerif) John Quincey Wydell rolüyle William Forsythe, George Wydell rolüyle Tom Towles, Tiny Firefly rolüyle Matthew McGrory, Rufus Firefly rolüyle Tyler Mane, Charlie Altamont rolüyle Ken Foree, Roy Sullivan rolüyle Geoffrey Lewis, Gloria Sullivan rolüyle Priscilla Barnes, Officer (Polis Memuru) Ray Dobson rolüyle Dave Sheridan, Wendy Banjo rolüyle Kate Norby, Adam Banjo rolüyle Lew Temple, Rondo rolüyle Danny Trejo, Billy Ray Snapper rolüyle Dallas Page, Jimmy rolüyle Brian Posehn, Candy rolüyle Elizabeth Daily, Clevon rolüyle Michael Berryman, Susan rolüyle P.J. Soles, Casey rolüyle Deborah Van Valkenburgh, Fanny rolüyle Ginger Lynn, Maria Gomez rolüyle Jossara Jinaro, Coggs rolüyle Chris Ellis, Abbie rolüyle Mary Woronov, Morris Green rolüyle Daniel Roebuck, Dr. (Doktor) Bankhead rolüyle Duane Whitaker, Ruth rolüyle Juanita Guzman, Jamie rolüyle Jordan Del Spina, Bubba rolüyle Kelvin Brown, Sheriff (Şerif) Ken Dwyer rolüyle Steve Railsback, Marty Walker rolüyle Robert Trebor, Darrell rolüyle Michael 'Red Bone' Alcott, Turk Murphy rolüyle Sean Moran, Anchorman (Haber Sunucusu) Derek Sanderson rolüyle Glenn Taranto, Medical Examiner (Tıbbi Tetkikçi) rolüyle Mike Bellesfield, Documentary Narrator (Belgesel Anlatıcısı) rolüyle Richard Epcar, Otis' Victim (Otis'in Kurbanı) rolüyle Jessica Helmer, County Sheriff (İlçe Şerifi) rolüyle Bruce Holman, News Reporter (Muhabir) rolüyle John H. Tobin, Scared Guy (Korkmuş Adam) rolüyle Nicholas Marino, The Guardian (Gardiyan) rolüyle Alex Revan ve Kane Hodder'in yer aldığı 2005 ABD-Almanya ortak yapımı korku, suç filmidir.





Rob Zombie'nin 2005 yapımı bu film, ilk filmi olan Ünlü metalci'nin 2005 yapımı bu film, ilk filmi olan House of 1000 Corpses (Cesetler Evi) filminin devamı niteliğindedir.



İlk filmdeki konuksever Firefly ailesi 18 Mayıs 1978'de, işledikleri cinayetler nedeniyle Ruggsville Kasabası'ndaki çiftlik evlerinde ''Bul ve yok et'' operasyonu kapsamında polis baskınına uğrar. Anneleri baskında yakalanırken, Baby, Otis ve Kaptan Spaulding kaçmayı başarırlar. Polislerle girdikleri mücadelen kurtulan üçlü Vahşet Çetesi, önlerine çıkan her dallamayı itinayla katlederek arkalarında bir sürü leşle yollarına son gaz devam ederler. Fakat peşlerinde en az kendileri kadar inançlı ve azimli bir şerif vardır. Yıllar önce bu aile tarafından öldürülen kardeşi George'un intikamını almaya yemin etmiş Şerif John Quincey Wydell: ''Tanrı'nın kötüleri yakalamamız için bize verdiği görevi gerçekleştirmenin zamanı geldi. Beyler, Tanrı'nın bizden yapmamızı istediği şeyi yapalım.''



Şerif, zalimce tutsak ettiği anneyi korkutup, çetenin kalan üyeleri hakkında bilgi almayı başarabilecek, melek kızını ihbar etmesini sağlayabilecek midir?



Mother Firefly: Beni herkes sever. Beni hayal etmediğini söyleyemezsin.

Sheriff John Quincey Wydell: Ailenin tüm bireylerini öldüreceğim. Onları hayvanlar gibi avlayıp canlı canlı derilerini yüzeceğim. Kurbanlara çektirdiğiniz tüm acıları sizler da çekeceksiniz. Acının ne olduğunu size göstereceğim. Dizlerinizin üzerine çöküp merhamet için yalvaracaksınız. Ama size vereceğim tek şey acı olacak. Acı ve ölüm!



Lakin Firefly ailesini korkutmak sandığı kadar kolay olmayacaktır zira onlar şeytanın müritleridir.





Kendini Tanrı yerine koyan, Tanrı'nın silahlı adaleti olarak gören şerifle, şeytanın bile reddettiği bir vahşet çetesi arasındaki ölümcül mücadelenin galibi kim olacaktır?



''Sakın bir palyaço seninle konuşurken arkanı dönüp gitme.''

Captain Spaulding ( Sid Haig )



''Chinese, Japanese, dirty knees, look at these! (Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi!)'' Baby Firefly ( Sheri Moon Zombie )

''Ben Şeytanım ve burada şeytanın işini yapmak için bulunuyorum.'' Otis B. Driftwood ( Bill Moseley )

Otis B. Driftwood ( Bill Moseley )



''Sonrası diye bir şey yok. Yolun sonu. Size iyi davranacaktım ama bunu siz engellediniz. Kendini süper kahraman mı sandın? Kendine bir bak kahraman, kanlar içinde yerlerde yuvarlanıyorsun. Kahramanlara ne olur görmek ister misin?''Otis B. Driftwood (Ezelden beri süregiden bu mücadelenin, anlaşılan o ki bir kazananı olmayacak ve bu savaş sonsuza dek sürecek. Şeytanın da Tanrı'nın da yöntemleri aynı olduğu sürece, çizgileri aşmamak için çaba göstermek de nafile. Çünkü aslında çizgi diye bir şey yok.



Gerçeklere ulaştıracak inanç, aydınlığa ulaştıracak karanlık, ebedi hayata ulaştıracak ölüm...





The Devil's Rejects / House of 1000 Corpses 2 / House of 2000 Corpses / TDR (Vahşet Çetesi) Official Trailer









