The Flu 2013 Gamgi

The Flu / Gamgi (Grip), Hikayesi Jae-ho Jung'a ait olan, Sung-soo Kim ve Yeong-jong Lee'nin senaristliğini birlikte yaptıkları, Sung-su Kim'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Kang Ji-koo rolüyle Hyuk Jang, Kim In-hae rolüyle Soo Ae, Kim Mi-reu rolüyle Min-ah Park, Jeon Kook-Hwan rolüyle Dong-seok Ma, Dr. (Doktor) Bill Backman rolüyle Andrew William Brand, Leo Snyder rolüyle Boris Stout, Bae Kyung-ub rolüyle Hae-jin Yoo, Byung-ki rolüyle Hee-joon Lee, Byeong-woo rolüyle Sang-Yeob Lee, Chul-Gyo rolüyle Jung-min Park, President (Başkan) rolüyle In-Pyo Cha ve Sergeant (Çavuş) Andrews rolüyle Kahlid Elijah Tapia gibi oyuncuların yer aldığı 2013 Güney Kore yapımı dram, gerilim filmidir.
The Flu
The Flu-Gamgi
Pandemie
Bundang, Hong Kong, Pekin, Busan, Tokyo, New York, Paris, İstanbul, Ankara, Adana fark etmez. İnsanlar hapşırık ve öksürükten yeteri kadar korkmadığı, her aksırıkla etrafa saçılan milyarlarca mikro-canavarın bilincinde olmadıkları sürece grip her zaman her yerde insanların en tehlikeli virüslerinden biri olmaya devam edecektir.
Özellikle soğuk havalarda evden çıktığımız her an çevremiz enfekte taşıyıcılar tarafından kuşatılmış durumdadır. Masum görünüşlü bir bebek, tonton bir nene, seksi bir iş kadını, yakışıklı bir sporcu, ekmek derdinde bir işçi, insanlara kendini adamış bir polis, nöbet başında bir hekim görünümünde tıpkı bize benzeyen bu taşıyıcılar evde dinlenmek varken umarsızca çıkarlar dışarı, sanki hastalıklarını olabildiğince fazla kişiye bulaştırarak insanlığı yok etmektir amaçları. Onlar ulu orta yüzünüze hapşırıp sümüklerini her yere saçmaktan utanmazlar. Trenler, hastaneler, okullar, metrolar, otobüsler, alışveriş merkezleri, plazalar bu düşüncesizlerle doludur. Utanmazca ortalarda gezip arsızca suratlarımıza salyalarını, sümüklerini, tükürüklerini saçtıkları yetmezmiş gibi bir de sanki bir marifetmiş gibi tebrik edilmeyi, kendilerine çok yaşa dememizi beklerler.
The Flu / Gamgi (Grip) Güney Kore'nin başkenti ve en büyük şehri Seul'den sadece 15 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 460.000 nüfuslu Bundang ilçesinde bu enfekte kişilerin yol açtığı korkunç felaketi konu edinmektedir. Her yerde insanlar hapşırıp aksırmakta ama sıradan bir grip vakası diye kimse kaale almamaktadır. Doktorlar, eczacılar başta olmak üzere öğretmenler, polisler, kurtarma ekipleri gibi toplumun eğitimli kişileri bile yanlarından hapşırarak geçenlere aldırmamakta, mikropların bir kişiden onlarca, yüzlerce kişiye aktarılmasına seyirci kalmaktadır. Bu vurdumduymazlıklarının cezasını tüm şehir hep birlikte çekmek üzeredir, hızla yayılan, 48 saatte vücuttan kanların fışkırmasıyla konağın hayatını sonlandıran bu ''sıradan masum'' grip virüsü o kadar hızla yayılmaktadır ki yeterli önlem alınmadığı veya antikor bulunamadığı sürece salgın şehirleriyle sınırlı kalmayacak, önce tüm ülkeye, oradan tüm dünyaya yayılacaktır.
The Flu-Gamgi-Hyuk Jang
The Flu-Gamgi-Soo Ae-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Soo Ae-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Hae-jin Yoo-Hyuk Jang
The Flu-Gamgi-Soo Ae
Mikrobu taşıyan şirin mi şirin enfekte bir kız çocuğu Kim Mi-reu (Min-ah Park), tehlikeye karşı antikor bulmak için kendini adayan ve bulduğu serumu minik kızında deneyen doktor annesi Kim In-hae (Soo Ae), zamanında hapşırma konusunda fazlaca hoşgörülü olmaları nedeniyle virüsün yayılmasının başlıca sorumlusu olan, lakin iş işten geçtikten sonra virüsün dünyaya yayılmasını engellemek için bu sefer de tam tersi aşırı zalimleşerek enfeksiyon kapmış insanları topluca katletmekten çekinmeyen devlet yetkilileri, kendini insanları toplu katliamdan kurtarmaya adamış kurtarma ekibi görevlisi Kang Ji-koo (Hyuk Jang)...
Acaba antikor bulunup aşıyla insanlar kurtarılabilecek mi, yoksa enfekte sürüler sınırları aşıp aksırıklarını dünyanın kalanına aktarmayı başarabilecek miydi?
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi-Soo Ae
The Flu-Gamgi-Soo Ae
The Flu-Gamgi-Soo Ae
The Flu-Gamgi-Hyuk Jang
The Flu-Gamgi-Hyuk Jang-Min-ah Park
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi-Dong-seok Ma
The Flu-Gamgi-Hyuk Jang-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Hae-jin Yoo-Dong-seok Ma
The Flu-Gamgi-Soo Ae
The Flu-Gamgi-Hyuk Jang-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Min-ah Park
The Flu-Gamgi-Hyuk Jang
The Flu-Gamgi
The Flu-Gamgi-In-Pyo Cha-Boris Stout
Bu film özellikle bu kış mevsiminde, yediden yetmişe her vatandaşın mutlaka izlemesi amacıyla günde iki üç kez televizyonlardan yayınlanması gereken bir kamu spotu mahiyetindedir.
Yoksa siz hala; SURATINIZA HAPŞIRMAK İÇİN PUSUDA BEKLEYEN BU TEHLİKENİN FARKINA VARAMADINIZ MI? ÖYLEYSE ''ÇOK YAŞAYIN''...
The Flu / Gamgi (Grip) Official Trailer
The Flu-Gamgi
Yazar Hakkında: "MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."
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''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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