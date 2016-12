The Flu 2013 Gamgi

Hapşırık asla sadece hapşırık değildir.

The Flu / Gamgi (Grip), Hikayesi Jae-ho Jung'a ait olan, Sung-soo Kim ve Yeong-jong Lee'nin senaristliğini birlikte yaptıkları, Sung-su Kim'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Kang Ji-koo rolüyle Hyuk Jang, Kim In-hae rolüyle Soo Ae, Kim Mi-reu rolüyle Min-ah Park, Jeon Kook-Hwan rolüyle Dong-seok Ma, Dr. (Doktor) Bill Backman rolüyle Andrew William Brand, Leo Snyder rolüyle Boris Stout, Bae Kyung-ub rolüyle Hae-jin Yoo, Byung-ki rolüyle Hee-joon Lee, Byeong-woo rolüyle Sang-Yeob Lee, Chul-Gyo rolüyle Jung-min Park, President (Başkan) rolüyle In-Pyo Cha ve Sergeant (Çavuş) Andrews rolüyle Kahlid Elijah Tapia gibi oyuncuların yer aldığı 2013 Güney Kore yapımı dram, gerilim filmidir.





Bundang, Hong Kong, Pekin, Busan, Tokyo, New York, Paris, İstanbul, Ankara, Adana fark etmez. İnsanlar hapşırık ve öksürükten yeteri kadar korkmadığı, her aksırıkla etrafa saçılan milyarlarca mikro-canavarın bilincinde olmadıkları süreceher zaman her yerde insanların en tehlikelilerinden biri olmaya devam edecektir.Özellikle soğuk havalarda evden çıktığımız her an çevremiztaşıyıcılar tarafından kuşatılmış durumdadır. Masum görünüşlü bir bebek, tonton bir nene, seksi bir iş kadını, yakışıklı bir sporcu, ekmek derdinde bir işçi, insanlara kendini adamış bir polis, nöbet başında bir hekim görünümünde tıpkı bize benzeyen bu taşıyıcılar evde dinlenmek varken umarsızca çıkarlar dışarı, sanki hastalıklarını olabildiğince fazla kişiye bulaştırarak insanlığı yok etmektir amaçları. Onlar ulu orta yüzünüze hapşırıp sümüklerini her yere saçmaktan utanmazlar. Trenler, hastaneler, okullar, metrolar, otobüsler, alışveriş merkezleri, plazalar bu düşüncesizlerle doludur. Utanmazca ortalarda gezip arsızca suratlarımıza salyalarını, sümüklerini, tükürüklerini saçtıkları yetmezmiş gibi bir de sanki bir marifetmiş gibi tebrik edilmeyi, kendilerine çok yaşa dememizi beklerler.) Güney Kore'nin başkenti ve en büyük şehri Seul'den sadece 15 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 460.000 nüfuslu Bundang ilçesinde bukişilerin yol açtığı korkunç felaketi konu edinmektedir. Her yerde insanlar hapşırıp aksırmakta ama sıradan birvakası diye kimse kaale almamaktadır. Doktorlar, eczacılar başta olmak üzere öğretmenler, polisler, kurtarma ekipleri gibi toplumun eğitimli kişileri bile yanlarından hapşırarak geçenlere aldırmamakta, mikropların bir kişiden onlarca, yüzlerce kişiye aktarılmasına seyirci kalmaktadır. Bu vurdumduymazlıklarının cezasını tüm şehir hep birlikte çekmek üzeredir, hızla yayılan, 48 saatte vücuttan kanların fışkırmasıyla konağın hayatını sonlandıran bu ''sıradan masum''virüsü o kadar hızla yayılmaktadır ki yeterli önlem alınmadığı veya antikor bulunamadığı sürece salgın şehirleriyle sınırlı kalmayacak, önce tüm ülkeye, oradan tüm dünyaya yayılacaktır.Mikrobu taşıyan şirin mi şirinbir kız çocuğu Kim Mi-reu (), tehlikeye karşı antikor bulmak için kendini adayan ve bulduğu serumu minik kızında deneyen doktor annesi Kim In-hae (), zamanında hapşırma konusunda fazlaca hoşgörülü olmaları nedeniyle virüsün yayılmasının başlıca sorumlusu olan, lakin iş işten geçtikten sonra virüsün dünyaya yayılmasını engellemek için bu sefer de tam tersi aşırı zalimleşerekkapmış insanları topluca katletmekten çekinmeyen devlet yetkilileri, kendini insanları toplu katliamdan kurtarmaya adamış kurtarma ekibi görevlisi Kang Ji-koo ()...