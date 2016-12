The Great Wall 2016 Soundtracks

The Great Wall (Çin Seddi)

Hikayesi Max Brooks, Edward Zwick ve Marshall Herskovitz'e ait olan, Carlo Bernard, Dog Miro ve Tony Gilroy'un senaristliğini birlikte yaptıkları, Yimou Zhang'ın yönettiği, başrollerinde; Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Karry Wang, Ryan Zheng, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Great Wall (Çin Seddi) 2016 Çin-ABD ortak yapımı aksiyon, fantastik, macera, gerilim, gizem filmidir.





Ramin Djawadi





The Great Wall Soundtracks-Ramin Djawadi-Nameless Order



Nameless Order (From ''the Great Wall'') / ( Ramin Djawadi )









Prologue / ( Ramin Djawadi )

What A Wall / ( Ramin Djawadi )









The Great Wall / ( Ramin Djawadi )









First Battle / ( Ramin Djawadi )









Captive Heroes / ( Ramin Djawadi )

A Clean Start / ( Ramin Djawadi )

We Are Not the Same / ( Ramin Djawadi )

Funeral Song / ( Ramin Djawadi )

Foggy Loyalty / ( Ramin Djawadi )

Fog and Fire / ( Ramin Djawadi )

The Greed of Man / ( Ramin Djawadi )

Fools and Thieves / ( Ramin Djawadi )

The Great Experiment / ( Ramin Djawadi )

Bianling Boogie / ( Ramin Djawadi )









Tower Tactics / ( Ramin Djawadi )

Powder Rangers / ( Ramin Djawadi )

Xin Ren / ( Ramin Djawadi )