2017 Altın Küre Ödülleri Kazananlar
74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar
2017 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini buldu. Ve işte Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi:
74th Golden Globe Awards Winners (74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar)
Best Motion Picture, Drama (En İyi Film, Drama)
Best Screenplay-Motion Picture (En İyi Senaryo-Sinema)
Best Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Film, Müzikal veya Komedi)
Best Director-Motion Picture (En İyi Yönetmen-Sinema)
Best Actor in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktör, Drama)
Best Actress in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktris, Drama)
Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktris, Müzikal veya Komedi)
Best Supporting Actor in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Sinema)
Best Supporting Actress in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Sinema)
Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon Filmi)
Best Foreign Language Film (Yabancı Dilde En İyi Film)
Best Original Score-Motion Picture (En İyi Müzik-Sinema)
Best Original Song-Motion Picture (En İyi Şarkı-Sinema)
City of Stars / La La Land (Aşıklar Şehri) - Music by: Justin Hurwitz - Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul Read
The Crown
Best Actor in a TV Series, Drama (En İyi Aktör-Dizi, Drama)
Billy Bob Thornton / Goliath
Best Actress in a TV Series, Drama (En İyi Aktirs-Dizi, Drama)
Claire Foy / The Crown
Best TV Series, Musical or Comedy (En İyi Dizi, Müzikal veya Komedi)
Atlanta
Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktör-Dizi, Müzikal veya Komedi)
Donald Glover / Atlanta
Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktris-Dizi, Müzikal veya Komedi)
Tracee Ellis Ross / Black-ish
Olivia Colman / The Night Manager
Geçtiğimiz günlerde 60 yaşındayken hayatını kaybeden Star Wars'ın (Yıldız Savaşları) Prenses Leia'sı Carrie Fisher ve kendisinden sadece bir gün sonra 84 yaşında hayata veda eden annesi Debbie Reynolds'un da anıldığı, 30 Altın Küre adaylığını 8 ödülle ve 18 Oscar adaylığını 3 ödülle taçlandıran Meryl Streep'in Cecil B. DeMille Ödülü'nü Viola Davis'in elinden alırken ''Gazetecileri korumalıyız'' mesajını verdiği konuşmasına Carrie Fisher'ın sarf ettiği ''Kırık kalbini al ve onu sanata dönüştür'' sözüyle veda ettiği, Damien Chazelle'in elinden çıkma La La Land (Aşıklar Şehri) filminin 7/7 yaparak; 6'şar ödüllü One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu) ve Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi) filmlerini geçerek Altın Küre tarihinin en çok ödül kazanan filmi olarak törene damga vurduğu gece de kırmızı halı faslı hariç her şey çok güzeldi.
Best TV Series, Drama (En İyi Dizi, Drama)
Best Actor in a TV Series, Drama (En İyi Aktör-Dizi, Drama)
Best Actress in a TV Series, Drama (En İyi Aktirs-Dizi, Drama)
Best TV Series, Musical or Comedy (En İyi Dizi, Müzikal veya Komedi)
Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktör-Dizi, Müzikal veya Komedi)
Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktris-Dizi, Müzikal veya Komedi)
Best TV Movie or Mini-Series (En İyi TV Filmi veya Mini Dizi)
The People v. O.J. Simpson: American Crime Story
Best Actor in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktör, Mini Dizi veya TV Filmi)
Tom Hiddleston / The Night Manager
Best Actress in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktris, Mini Dizi veya TV Filmi)
Sarah Paulson / The People v. O.J. Simpson: American Crime Story
Best Supporting Actor in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)
Hugh Laurie / The Night Manager
Best Supporting Actress in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)
Best Actor in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktör, Mini Dizi veya TV Filmi)
Best Actress in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktris, Mini Dizi veya TV Filmi)
Best Supporting Actor in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)
Best Supporting Actress in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)
#GoldenGlobes
0 yorum: