2017 Altın Küre Ödülleri Kazananlar

Casey Affleck / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Emma Stone / La La Land (Aşıklar Şehri)
Ryan Gosling / La La Land (Aşıklar Şehri)
Isabelle Huppert / Elle / Oh! (O Kadın)
Aaron Taylor-Johnson / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)
Viola Davis / Fences
Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)
Elle / Oh! (O Kadın)
Justin Hurwitz / La La Land (Aşıklar Şehri)











74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar







Best TV Series, Drama (En İyi Dizi, Drama)





The Crown



Best Actor in a TV Series, Drama (En İyi Aktör-Dizi, Drama)





Billy Bob Thornton / Goliath



Best Actress in a TV Series, Drama (En İyi Aktirs-Dizi, Drama)





Best TV Movie or Mini-Series (En İyi TV Filmi veya Mini Dizi)





The People v. O.J. Simpson: American Crime Story



Best Actor in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktör, Mini Dizi veya TV Filmi)





Tom Hiddleston / The Night Manager



Best Actress in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktris, Mini Dizi veya TV Filmi)





Sarah Paulson / The People v. O.J. Simpson: American Crime Story



Best Supporting Actor in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)





Hugh Laurie / The Night Manager



Olivia Colman / The Night Manager Olivia Colman / The Night Manager











Meryl Streep



City of Stars / La La Land (Aşıklar Şehri) - Music by: Justin Hurwitz - Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul ReadAtlantaDonald Glover / AtlantaTracee Ellis Ross / Black-ishGeçtiğimiz günlerde 60 yaşındayken hayatını kaybeden Star Wars'ın (Yıldız Savaşları) Prenses Leia'sı Carrie Fisher ve kendisinden sadece bir gün sonra 84 yaşında hayata veda eden annesi Debbie Reynolds'un da anıldığı, 30adaylığını 8 ödülle ve 18adaylığını 3 ödülle taçlandıran Meryl Streep'in Cecil B. DeMille Ödülü'nü Viola Davis'in elinden alırken ''Gazetecileri korumalıyız'' mesajını verdiği konuşmasına Carrie Fisher'ın sarf ettiği ''Kırık kalbini al ve onu sanata dönüştür'' sözüyle veda ettiği, Damien Chazelle'in elinden çıkma La La Land (Aşıklar Şehri) filminin 7/7 yaparak; 6'şar ödüllü One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu) ve Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi) filmlerini geçerektarihinin en çok ödül kazanan filmi olarak törene damga vurduğu gece de kırmızı halı faslı hariç her şey çok güzeldi.