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2017 Altın Küre Ödülleri Kazananlar

74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar


2017-74 altin kure odulleri kazananlar
2017-74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar

2017 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini buldu. Ve işte Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi:

2017 altin kure odulleri kazananlar
2017 Altın Küre Ödülleri Kazananlar

74th Golden Globe Awards Winners (74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar)


Best Motion Picture, Drama (En İyi Film, Drama)

moonlight
Moonlight

Moonlight (Ay Işığı)

Best Screenplay-Motion Picture (En İyi Senaryo-Sinema)


Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)

Best Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Film, Müzikal veya Komedi)

la la land
La La Land

La La Land (Aşıklar Şehri)

Best Director-Motion Picture (En İyi Yönetmen-Sinema)


Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)

Best Actor in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktör, Drama)


Casey Affleck / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

Best Actress in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktris, Drama)


Emma Stone / La La Land (Aşıklar Şehri)

Best Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktör, Müzikal veya Komedi)


Ryan Gosling / La La Land (Aşıklar Şehri)

Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktris, Müzikal veya Komedi)


Isabelle Huppert / Elle / Oh! (O Kadın)

Best Supporting Actor in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Sinema)


Aaron Taylor-Johnson / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)

Best Supporting Actress in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Sinema)


Viola Davis / Fences

Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon Filmi)


Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)

Best Foreign Language Film (Yabancı Dilde En İyi Film)


Elle / Oh! (O Kadın)

Best Original Score-Motion Picture (En İyi Müzik-Sinema)


Justin Hurwitz / La La Land (Aşıklar Şehri)


Best Original Song-Motion Picture (En İyi Şarkı-Sinema)


City of Stars / La La Land (Aşıklar Şehri) - Music by: Justin Hurwitz - Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul Read

altin kure odulleri kazananlar
74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar


Best TV Series, Drama (En İyi Dizi, Drama)


The Crown

Best Actor in a TV Series, Drama (En İyi Aktör-Dizi, Drama)


Billy Bob Thornton / Goliath

Best Actress in a TV Series, Drama (En İyi Aktirs-Dizi, Drama)


Claire Foy / The Crown

Best TV Series, Musical or Comedy (En İyi Dizi, Müzikal veya Komedi)


Atlanta

Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktör-Dizi, Müzikal veya Komedi)


Donald Glover / Atlanta

Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktris-Dizi, Müzikal veya Komedi)


Tracee Ellis Ross / Black-ish

Best TV Movie or Mini-Series (En İyi TV Filmi veya Mini Dizi)


The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Best Actor in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktör, Mini Dizi veya TV Filmi)


Tom Hiddleston / The Night Manager

Best Actress in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktris, Mini Dizi veya TV Filmi)


Sarah Paulson / The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Best Supporting Actor in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)


Hugh Laurie / The Night Manager

Best Supporting Actress in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)


Olivia Colman / The Night Manager


Geçtiğimiz günlerde 60 yaşındayken hayatını kaybeden Star Wars'ın (Yıldız Savaşları) Prenses Leia'sı Carrie Fisher ve kendisinden sadece bir gün sonra 84 yaşında hayata veda eden annesi Debbie Reynolds'un da anıldığı, 30 Altın Küre adaylığını 8 ödülle ve 18 Oscar adaylığını 3 ödülle taçlandıran Meryl Streep'in Cecil B. DeMille Ödülü'nü Viola Davis'in elinden alırken ''Gazetecileri korumalıyız'' mesajını verdiği konuşmasına Carrie Fisher'ın sarf ettiği ''Kırık kalbini al ve onu sanata dönüştür'' sözüyle veda ettiği, Damien Chazelle'in elinden çıkma La La Land (Aşıklar Şehri) filminin 7/7 yaparak; 6'şar ödüllü One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu) ve Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi) filmlerini geçerek Altın Küre tarihinin en çok ödül kazanan filmi olarak törene damga vurduğu gece de kırmızı halı faslı hariç her şey çok güzeldi.

meryl streep
Meryl Streep

#GoldenGlobes

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