At the End of the Tunnel 2016 Tünelin Sonunda

''Kaderini ya bir kadın, ya da şans belirler.''

Guttman ( Federico Luppi )

At the End of the Tunnel / Al final del túnel (Tünelin Sonunda-Tünelin Ucunda), Rodrigo Grande'nin yazıp yönettiği, kadrosunda: Joaquín rolüyle Leonardo Sbaraglia, Galereto rolüyle Pablo Echarri, Berta rolüyle Clara Lago, Betty rolüyle Uma Salduende, Guttman rolüyle Federico Luppi, Mujer Guttman (Guttman'ın Kadını) rolüyle Noemí Contreras, Canario rolüyle Walter Donado, Zurdo (Solak) rolüyle Javier Godino, René rolüyle Laura Faienza, Schwarzenegger rolüyle Facundo Nahuel Giménez, Muñeco (Kukla) rolüyle Ariel Nuñez Di Croce, Pichi rolüyle Cristóbal Pinto, Cervantes rolüyle Daniel Morales Comini, Cristiani rolüyle Sergio Ferreiro, Policía (Polis) rolleriyle Juan Carlos Nozzi, Sergio López Santana, Policía Civil (Sivil Polis) rolüyle Néstor Castro, Bombero (İtfaiyeci) rolleriyle Guillermo Jacubowicz ve Luciano Conti gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Arjantin-İspanya ortak yapımı gerilim, suç filmidir.









''They had a plan, he saw an opportunity. (Mükemmel planlarında hesaba katmadıkları bir sorun var.)''

Leonardo Sbaraglia) son zamanlarda canı hiç yürümek dahi istemeyen, sıkılmanın doruk noktasına ulaşmışcasına hunharca sıkılan yaşlı köpeği Casimiro ile birlikte yaşayan sakince hayatını sürdüren sigara tiryakisi bir adamdır. Küçüklüğünden beri matematiğe ilgi duyan ve çok seven, zamanının çoğunu evinin bodrumunda çalışarak geçiren paraplejik bir bilgisayar mühendisi olan Joaquín'in evinin teras katındaki bir oda için kiralık ilanı verdiğinde mülayim hayatı da oldukça renklenecektir. Kiralık oda için çat kapı gelen striptizci kadın Berta (Clara Lago) ve 6 yaşındaki kızı Betty (Uma Salduende) onun hayatının tam orta yerine öyle bir yerleşirler ki sanki hep varmışlar gibi yakınlaşırlar.



4 yaşındayken bir gün aniden konuşmayı bırakan ve iki yıldır hiç kimseyle konuşmayan, bir anda ortadan kaybolarak saklanmayı çok seven küçük kız, Casimiro ile iyi anlaşmaya ve onun kulağına gizli saklı bir şeyler fısıldamaya başlarken annesinin de bu evi seçmesinin bir tesadüf eseri olmadığı gerçeği çok geçmeden Joaquín'in suratına bir tokat gibi çarpacaktır. Öyle ki Joaquín bir gece zemin katta bilgisayar tamiri yaparken, duvarın arkasından gelen belli belirsiz bir sesle irkilir ve kulağını duvara dayar. 24 Aralık Cumartesi günü için plan yapan bir grup insanın kendi arasındaki konuşmalarına şahitlik eden Joaquín bir takım notlar alarak adeta bir hafiye gibi çalışarak bu insanları araştırmaya başlar.



2- Neden sadece geceleri çalışıyorlar?

3- Neden çantalarla üst kata toprak çıkarıyorlar?

4- Işıklar ne için?

5- 747 ve 748 numaralı içleri uyuşturucu parası dolu olduğu söylenen alarma bağlı olduğu için kesinlikle dokunamayacakları kutular da neyin nesidir?



Banka kurmanın yanında, banka soymak nedir ki?



Böylelikle Galereto (Pablo Echarri) liderliğindeki bir hırsız çetesinin yandaki bankayı soymak için tünel kazdıklarını ve Berta'nın da bu adamın sevgilisi olduğunu, açtıkları tünelin gürültüsünü fark etmemesi için kendisini kontrol altında tutup, dikkatini dağıtmak için bu odayı kiraladığını dolayısıyla ortak çalıştıklarını anlaması uzun sürmeyecektir. Joaquín bu soygun planını boşa çıkartmak için harekete geçer.



''Tek başınayken kafan rahattı, şimdiyse bunu kaybetmekten korkuyorsun. Zeki ve yakışıklı bir adamsın Joaquín. Ama berbat bir hayat sürüyorsun ve böyle devam etsin istiyorsun.''

Berta ( Clara Lago )



''Her kadın sana aşık olabilir, tekerlekli sandalyede olsan da olmasan da''

Berta ( Clara Lago )



Banka hırsızlarının üçü bankanın içinde üçü de tünelin diğer ucunda parayı beklerken çaldıklarının yarısını almayı planlayan Joaquín hırsızların gizlenme yerleri olan Lomas'taki evlerini de artık öğrenmiştir. Alarmla bağlantılı olduğu için dokunamayacakları kiralık kasaların numaralarını da Guttman'dan (Federico Luppi) temin eden ve bu işten sonra emekliye ayrılacağını söyleyen Galereto içinde bir zarf ve defter yaprakları bulunan 155 numaralı kasayı da yine Guttman'a teslim edecektir.



Banka soyguncularının başına musallat olarak tüm planlarını alt üst eden Joaquín kendince haklı nedenlerinden dolayı bu çetenin liderine gebe kalarak bataklığa saplanmış Berta ve kızını kurtarmak için de kendi canını ortaya koyacaktır. Ne de olsa bugünlerde insan yanında sürekli tünelin ucunda ışık var mı yok mu diye soran değil, elinde ışık olup seninle birlikte ilerleyen bir insan aramıyor mu?



''İnsan yalan söyleyince, üstünü örtmek için en az iki yalan daha söylemek zorunda kalır. O ikisini örtmek için de dört tane daha. Sonunda öyle bir noktaya gelirsin ki, nasıl başladığını bile hatırlamaz olursun.''

Galereto ( Pablo Echarri )



Joaquín: Kim olduğunuzu bilmiyorum.

Galereto: Şu anda senin için ölümün ta kendisiyiz. Önünde sadece iki seçenek var. İki tane kapıya açılan dar bir koridordan geçiyorsun. İlk kapı, senin şu ana kadar tercih etmiş olduğun kapı: Aptal numarası yapıp, kendini kurtaracak bir fırsat buluncaya kadar bizi oyalamak. Ancak o kapı seni aklına gelebilecek en korkunç ölüme götürüyor. Son derece acılı bir ölüm. Senin canını yakarken, seni parçalara ayırırken, kemiklerini kırarken, dişlerini sökerken her şeyi izleyeceksin. Her şey çok yavaş, her şey çok kanlı olacak. Ölmeden önce, bedeninin ne kadar çok acıya katlanabileceğini görüp şaşıracaksın. İkinci kapı ise akıllıca olan tercih: Konuşur, bildiğin her şeyi bana anlatırsın ve ne olduğunu anlamadan çabucak ölürsün. Tercih sana kalmış. Hangi kapıyı seçeceksin?''

Galereto ( Pablo Echarri )



''Nihayetinde, ne kadar iyi plan yapmış olursan ol, kaderini ya bir kadın ya da şans belirler.''

Guttman ( Federico Luppi )



At the End of the Tunnel / Al final del túnel (Tünelin Sonunda-Tünelin Ucunda) Official Trailer