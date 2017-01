Brimstone 2016 Soundtracks

Martin Koolhoven'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Dakota Fanning, Kit Harington, Carice van Houten, Guy Pearce, Carla Juri, Emilia Jones, Jack Roth, Paul Anderson, Ivy George ve Vera Vitali'nin yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Brimstone'' 2016 Hollanda-Fransa-Almanya-Belçika-İsveç-Birleşik Krallık ortak yapımı gerilim, gizem, western filmidir.





Tom Holkenborg (Junkie XL)





Brimstone / ( Tom Holkenborg )









The Reverend / ( Tom Holkenborg )









The Birth / ( Tom Holkenborg )

She Belongs in Hell / ( Tom Holkenborg )

I Am Here to Punish You / ( Tom Holkenborg )

Revelation / ( Tom Holkenborg )









Rules Are Rules / ( Tom Holkenborg )

I'am a Father / ( Tom Holkenborg )

I Will Kill Frank / ( Tom Holkenborg )

Exodus / ( Tom Holkenborg )

For the Love of God / ( Tom Holkenborg )

Sanctus / ( Tom Holkenborg )

Two Strangers / ( Tom Holkenborg )

God Has Other Plans / ( Tom Holkenborg )

Scold's Bride / ( Tom Holkenborg )

God Has Forgiven Me / ( Tom Holkenborg )

Genesis / ( Tom Holkenborg )

Abide / ( Tom Holkenborg )

Fog / ( Tom Holkenborg )

Ravening Wolves / ( Tom Holkenborg )

Retribution / ( Tom Holkenborg )

Watching Over Me / ( Tom Holkenborg )

Liz / ( Tom Holkenborg )