Nocturnal Animals 2016 Soundtracks
Gece Hayvanları Müzikleri
Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)
Austin Wright'ın 1993 yılında yazdığı ''Tony and Susan'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Tom Ford'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Karl Glusman, Robert Aramayo, Armie Hammer, India Menuez, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen, Imogen Waterhouse, Zawe Ashton, Graham Beckel, Neil Jackson ve Jena Malone'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Nocturnal Animals (Gece Hayvanları) 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim filmidir.
Nocturnal Animals Music by
Abel Korzeniowski
Nocturnal Animals Soundtracks (Gece Hayvanları Müzikleri)
Wayward Sisters / ( Abel Korzeniowski )
Exhibition / ( Abel Korzeniowski )
Restless / ( Abel Korzeniowski )
A Solitary Woman / ( Abel Korzeniowski )
Off the Road / ( Abel Korzeniowski )
Revenge / ( Abel Korzeniowski )
The Field / ( Abel Korzeniowski )
Crossroads / ( Abel Korzeniowski )
Mothers / ( Abel Korzeniowski )
City Lights / ( Abel Korzeniowski )
Table For Two / ( Abel Korzeniowski )
The Field (Alt. Version) / ( Abel Korzeniowski )
Fairy Tale (Bonus Track) / ( Abel Korzeniowski )
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