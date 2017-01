The Autopsy of Jane Doe 2016 Jane Doe'nun Otopsisi

Jane Doe'nun Otopsisi





The Autopsy of Jane Doe-Jane Doe'nun Otopsisi



''Bu kimliği belirsiz bir kadının otopsisidir, kim olduğunu öğrenmek istemeyeceğiniz.''

The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi), Ian B. Goldberg ve Richard Naing'in birlikte yazdıkları, André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Jane Doe rolüyle Olwen Catherine Kelly, Austin Tilden rolüyle Emile Hirsch, Tommy Tilden rolüyle Brian Cox, Emma rolüyle Ophelia Lovibond, Sheriff (Şerif) Sheldon Burke rolüyle Michael McElhatton, Officer (Polis Memuru) Cole rolüyle Parker Sawyers, Lieutenant (Teğmen) Wade rolüyle Jane Perry ve Deputy (Şerif Yardımcısı) Ballard rolüyle Yves O'Hara'nın yer aldığı 2016 Birleşik Krallık yapımı korku filmidir.









The Autopsy of Jane Doe

The Autopsy of Jane Doe

The Autopsy of Jane Doe

''Every body has a secret. (Her bedenin bir sırrı vardır.)''

Grantham, Virginia



Olay mahallinde sıra dışı bir ceset bulunur: bozulmamış, çürümemiş kimliği belirsiz güzel bir genç kız cesedi. Cinayete kurban gittiği düşünülen bu genç kız ölüm nedeninin bulunması için prosedüre uygun şekilde otopsiye gönderilir. Lakin otopsi sırasında elde edilen bulgular hiçbir prosedüre, hiçbir protokole, hiçbir normale, hiçbir rutine uymayacaktır. Dile gelen kanıtlar, işitmek istemeyen kulakları, dinlemeye hazır olmayan zihinleri dehşete düşürecek, çıldırtacak denli korkunç bir sırrı açığa çıkaracaktır.





The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch



Tilden ailesinin üç nesildir işlettikleri Tilden Morg ve Krematoryum merkezinde bilumum kesici, delici aletlerle cesetlere işkence edip parçalara ayırmayı meslek edinmiş baba-oğul otopsi uzmanları için sıradan bir iş günüdür: Ölüler getirilir, onlar deşer, en ufak bir detayı bile atlamayacak şekilde hem dıştan, hem içten, hem mikroskobik hem de makroskobik olarak didik didik ettikleri bedenlerde cinayet nedenlerine, maktulün ve zanlının kimliğine dair kanıtlar ararlar.





The Autopsy of Jane Doe

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox

''Sebebini polislere ve psikiyatrlara bırakalım. Biz sadece ölüm sebebini bulmak için buradayız. Ne eksik, ne de fazla.'' Tommy Tilden ( Brian Cox )

The Autopsy of Fane Doe Emile Hirsch-Ophelia Lovibond-Brian Cox

The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch-Ophelia Lovibond

Jane Doe: Kimliği belirsiz kadın (çoğunlukla davacı). Kimliği belirlenememiş kadın cesetleri için kullanılan kod isim. John Doe: Kimliği belirsiz erkek (çoğunlukla davacı). Kimliği belirlenememiş erkek cesetleri için kullanılan kod isim.

John Doe, ABD'de gerçek kimliği belirlenemeyen, ya da (mahkemelerdeki gizli oturumlar vb.) yasal gerekçelerle gizli tutulması gereken kişiler ve kimliği saptanamayan cesetler için kullanılan bir takma isimdir. Kadınlar için takma bir isim gerektiğinde ise Jane Doe ismi verilir.

Kaynak: Vikipedi



Genç kızın hiç bozulmamış bedeni getirildiğinde, Uzman Adli Tabip Tommy Tilden (Brian Cox) ve Sertifikalı Sağlık Teknisyeni Austin Tilden (Emile Hirsch) biraz şaşırsalar da soğukkanlılığı elden bırakmayıp, işe koyulurlar. Ne de olsa onların görevi, ''hastaların rızasının'' gerekmediği tipik muayenelerini rutin şekilde uygulamaktır, duygularına yenik düşmeleri beklenemez, sırrı bulana kadar aramakla mükelleftirler. Başladıkları işi bitirmeyi şiar edinmiş bilim adamlarımız, ölüm nedenini bulmak üzere cesedi hunharca neşterlemeye koyulurlar.



The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly-Brian Cox

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton-Brian Cox

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton-Brian Cox

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly



Tommy Tilden: Herkesin bir sırrı vardır. Bazı kişiler bunları, ötekilerden daha iyi saklarlar.

Austin Tilden: Bazıları da bunları bulmakta iyidir.

Tommy Tilden: Birini dışarıdan iz bırakmadan bu şekilde öldüremezsin. Tıpkı beyinde bir mermi bulmak gibi, ama mermi yarası olmadan.



The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch



The Autopsy of Jane Doe Brian Cox

The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch



Biri bunu niye yapmış olabilirdi?





Otopsiye devam ettikçe alışılmadık bulgular gitgide artar. Sanki bir ritüele uygun olarak işkence edilmiş gibidir. Önce bağlamışlar, sonra dilini koparmışlar, zehirlemişler, felç etmişler, iç organlarını kesmişler, üstüne yakmışlar. Her ritüelin bir amacı vardır ve bazen nasıl olduğunu öğrenmek için niye olduğunu da bilmek gerekir. Bu vaka da böyle bir vakadır, sadece ''bir ceset'' denilemeyecek bir insan, kendisinin ve tüm cesetlerin de hisleri, hikayeleri olduğunu aklımıza iyice sokana, kalbimizin en derinliklerinde acısını, iliklerimize dek korkuyla doldurana kadar:





Austin Tilden: Neden işkenceye uğradığını anlarsak nasıl öldürüldüğünü de bulabiliriz.

Tommy Tilden: Bizim işte göremiyorsan, dokunamıyorsan bunun bir önemi yoktur.

Austin Tilden: Burada her ne olduysa, bunların olması imkansız. Her şey bu kadın yüzünden oluyor. Onu kestiğimizde her seferinde bizi durdurmaya çalıştı. Bulmamızı istemediği bir şey var sanki. Nasıl öldüğünü bulabilirsek, belki onu durdurabiliriz.



The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch



The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly

The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton-Jane Perry

The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton

The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly



Gizem perdesi aralandıkça aklın hükmünün kalmadığı bir noktaya doğru kontrol edilemez bir hızla yol aldıklarını fark ettikleri noktada, ''katil'' dediklerinin ritüelleriyle ''bilim'' ritüellerinin birbirinden hiçbir farkı olmadığını idrak ettikleri noktada korkuları mı yoksa merakları mı, inanç mı yoksa bilim mi galip gelecekti? Öğrenmenin sınırları kontrol edebildikleriyle mi sınırlı kalacaktı?





''Peki ya ritüel masum biri üzerinde uygulanırsa. Kazara bizim yok ettiğimiz şeyi yarattıysa...''





The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi) Official Trailer







The Autopsy of Jane Doe



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

MelisaFilm'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: @MelisaFilm 'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: