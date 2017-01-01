The Autopsy of Jane Doe 2016 Jane Doe'nun Otopsisi
Jane Doe'nun Otopsisi
The Autopsy of Jane Doe-Jane Doe'nun Otopsisi
''Bu kimliği belirsiz bir kadının otopsisidir, kim olduğunu öğrenmek istemeyeceğiniz.''
The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi), Ian B. Goldberg ve Richard Naing'in birlikte yazdıkları, André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Jane Doe rolüyle Olwen Catherine Kelly, Austin Tilden rolüyle Emile Hirsch, Tommy Tilden rolüyle Brian Cox, Emma rolüyle Ophelia Lovibond, Sheriff (Şerif) Sheldon Burke rolüyle Michael McElhatton, Officer (Polis Memuru) Cole rolüyle Parker Sawyers, Lieutenant (Teğmen) Wade rolüyle Jane Perry ve Deputy (Şerif Yardımcısı) Ballard rolüyle Yves O'Hara'nın yer aldığı 2016 Birleşik Krallık yapımı korku filmidir.
''Every body has a secret. (Her bedenin bir sırrı vardır.)''
The Autopsy of Jane Doe
The Autopsy of Jane Doe
The Autopsy of Jane Doe
Grantham, Virginia
Olay mahallinde sıra dışı bir ceset bulunur: bozulmamış, çürümemiş kimliği belirsiz güzel bir genç kız cesedi. Cinayete kurban gittiği düşünülen bu genç kız ölüm nedeninin bulunması için prosedüre uygun şekilde otopsiye gönderilir. Lakin otopsi sırasında elde edilen bulgular hiçbir prosedüre, hiçbir protokole, hiçbir normale, hiçbir rutine uymayacaktır. Dile gelen kanıtlar, işitmek istemeyen kulakları, dinlemeye hazır olmayan zihinleri dehşete düşürecek, çıldırtacak denli korkunç bir sırrı açığa çıkaracaktır.
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch
Tilden ailesinin üç nesildir işlettikleri Tilden Morg ve Krematoryum merkezinde bilumum kesici, delici aletlerle cesetlere işkence edip parçalara ayırmayı meslek edinmiş baba-oğul otopsi uzmanları için sıradan bir iş günüdür: Ölüler getirilir, onlar deşer, en ufak bir detayı bile atlamayacak şekilde hem dıştan, hem içten, hem mikroskobik hem de makroskobik olarak didik didik ettikleri bedenlerde cinayet nedenlerine, maktulün ve zanlının kimliğine dair kanıtlar ararlar.
The Autopsy of Jane Doe
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox
''Sebebini polislere ve psikiyatrlara bırakalım. Biz sadece ölüm sebebini bulmak için buradayız. Ne eksik, ne de fazla.''
Tommy Tilden ( Brian Cox )
The Autopsy of Fane Doe Emile Hirsch-Ophelia Lovibond-Brian Cox
The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch-Ophelia Lovibond
Jane Doe: Kimliği belirsiz kadın (çoğunlukla davacı). Kimliği belirlenememiş kadın cesetleri için kullanılan kod isim.
John Doe: Kimliği belirsiz erkek (çoğunlukla davacı). Kimliği belirlenememiş erkek cesetleri için kullanılan kod isim.
John Doe, ABD'de gerçek kimliği belirlenemeyen, ya da (mahkemelerdeki gizli oturumlar vb.) yasal gerekçelerle gizli tutulması gereken kişiler ve kimliği saptanamayan cesetler için kullanılan bir takma isimdir. Kadınlar için takma bir isim gerektiğinde ise Jane Doe ismi verilir.
Genç kızın hiç bozulmamış bedeni getirildiğinde, Uzman Adli Tabip Tommy Tilden (Brian Cox) ve Sertifikalı Sağlık Teknisyeni Austin Tilden (Emile Hirsch) biraz şaşırsalar da soğukkanlılığı elden bırakmayıp, işe koyulurlar. Ne de olsa onların görevi, ''hastaların rızasının'' gerekmediği tipik muayenelerini rutin şekilde uygulamaktır, duygularına yenik düşmeleri beklenemez, sırrı bulana kadar aramakla mükelleftirler. Başladıkları işi bitirmeyi şiar edinmiş bilim adamlarımız, ölüm nedenini bulmak üzere cesedi hunharca neşterlemeye koyulurlar.
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly-Brian Cox
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton-Brian Cox
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton-Brian Cox
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
Tommy Tilden: Herkesin bir sırrı vardır. Bazı kişiler bunları, ötekilerden daha iyi saklarlar.
Austin Tilden: Bazıları da bunları bulmakta iyidir.
Tommy Tilden: Birini dışarıdan iz bırakmadan bu şekilde öldüremezsin. Tıpkı beyinde bir mermi bulmak gibi, ama mermi yarası olmadan.
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Olwen Catherine Kelly-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox
The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch
Biri bunu niye yapmış olabilirdi?
Otopsiye devam ettikçe alışılmadık bulgular gitgide artar. Sanki bir ritüele uygun olarak işkence edilmiş gibidir. Önce bağlamışlar, sonra dilini koparmışlar, zehirlemişler, felç etmişler, iç organlarını kesmişler, üstüne yakmışlar. Her ritüelin bir amacı vardır ve bazen nasıl olduğunu öğrenmek için niye olduğunu da bilmek gerekir. Bu vaka da böyle bir vakadır, sadece ''bir ceset'' denilemeyecek bir insan, kendisinin ve tüm cesetlerin de hisleri, hikayeleri olduğunu aklımıza iyice sokana, kalbimizin en derinliklerinde acısını, iliklerimize dek korkuyla doldurana kadar:
Austin Tilden: Neden işkenceye uğradığını anlarsak nasıl öldürüldüğünü de bulabiliriz.
Tommy Tilden: Bizim işte göremiyorsan, dokunamıyorsan bunun bir önemi yoktur.
Austin Tilden: Burada her ne olduysa, bunların olması imkansız. Her şey bu kadın yüzünden oluyor. Onu kestiğimizde her seferinde bizi durdurmaya çalıştı. Bulmamızı istemediği bir şey var sanki. Nasıl öldüğünü bulabilirsek, belki onu durdurabiliriz.
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
The Autopsy of Jane Doe Brian Cox-Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Emile Hirsch
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton-Jane Perry
The Autopsy of Jane Doe Michael McElhatton
The Autopsy of Jane Doe Olwen Catherine Kelly
Gizem perdesi aralandıkça aklın hükmünün kalmadığı bir noktaya doğru kontrol edilemez bir hızla yol aldıklarını fark ettikleri noktada, ''katil'' dediklerinin ritüelleriyle ''bilim'' ritüellerinin birbirinden hiçbir farkı olmadığını idrak ettikleri noktada korkuları mı yoksa merakları mı, inanç mı yoksa bilim mi galip gelecekti? Öğrenmenin sınırları kontrol edebildikleriyle mi sınırlı kalacaktı?
''Peki ya ritüel masum biri üzerinde uygulanırsa. Kazara bizim yok ettiğimiz şeyi yarattıysa...''
The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi) Official Trailer
The Autopsy of Jane Doe
Yazar Hakkında: "MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."
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''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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