Underworld: Awakening Soundtracks
Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Müzikleri
Underworld: Awakening / Underworld: New Dawn / Underworld 4 (Karanlıklar Ülkesi: Uyanış-Karanlıklar Ülkesi: Yeni Şafak-Karanlıklar Ülkesi 4)
Hikayesi Len Wiseman ve John Hlavin'e ait olan ve yine Len Wiseman, John Hlavin, J. Michael Straczynski ve Allison Burnett'in birlikte yazdıkları, Måns Mårlind ve Björn Stein'in birlikte yönettikleri, başrollerinde; Kate Beckinsale, Scott Speedman, Stephen Rea, Charles Dance, Michael Ealy, Theo James ve India Eisley'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Underworld: Awakening / Underworld: New Dawn / Underworld 4 (Karanlıklar Ülkesi: Uyanış-Karanlıklar Ülkesi: Yeni Şafak-Karanlıklar Ülkesi 4) 2012 Amerikan yapımı aksiyon, fantastik, korku, macera, gerilim, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.
Underworld: Awakening Music by
Paul Haslinger
Underworld: Awakening Soundtracks / Underworld: New Dawn Soundtracks / Underworld 4 Soundtracks (Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Müzikleri-Karanlıklar Ülkesi: Yeni Şafak Müzikleri-Karanlıklar Ülkesi 4 Müzikleri)
Made of Stone (Renholdër Remix) / ( Evanescence )
Heavy Prey / ( Lacey Sturm & Geno Lenardo )
Blackout (Renholdër Remix) / ( LINKIN PARK )
Apart (Renholdër Remix) / ( The Cure )
Killer & a Queen / ( Stella Katsoudas & Geno Lenardo )
Watch Yourself (Renholdër Remix) / ( Ministry )
Trip the Darkness (Ben Weinman Remix) / ( Lacuna Coil )
Young Blood (Renholdër Remix) / ( The Naked and Famous )
It Rapes All In Its Path / ( Black Light Burns )
The Posthumous Letter / ( William Control )
How'm I Supposed to Die / ( Civil Twilight )
Consolation Prize / ( & SONS )
Liar (Revenant Mix By 8MM) / ( 8mm )
You Won't See the Light / ( Ryan T. Hope & Geno Lenardo )
Bottle of Pain / ( Combichrist )
Intruder / ( Collide )
Exit Wounds (Justin Lassen Remix) [feat. Silent Fury] / ( Justin Lassen )
Exit Wounds (Justin Lassen Remix) [feat. Silent Fury] / ( Justin Lassen )
Original Motion Picture Score
The Purge / ( Paul Haslinger )
Underworld: Awakening Main Titles / ( Paul Haslinger )
Raiding the Army Surplus Store / ( Paul Haslinger )
Non-Human Aggressor / ( Paul Haslinger )
I Was Subject 2 / ( Paul Haslinger )
Arriving At the Coven / ( Paul Haslinger )
I've Never Seen a Child Like This / ( Paul Haslinger )
This Is Not One of Us / ( Paul Haslinger )
I Know Exactly What You Are / ( Paul Haslinger )
If You Knew Him As I Did / ( Paul Haslinger )
Prepare the Armory / ( Paul Haslinger )
The Uber-Lycan / ( Paul Haslinger )
Reanimation / ( Paul Haslinger )
Then Came the Purge / ( Paul Haslinger )
Selene Returns to Antigen / ( Paul Haslinger )
Find Her and Destroy Her / ( Paul Haslinger )
The Lycan Van Escape / ( Paul Haslinger )
I Heal Instantly / ( Paul Haslinger )
You Came Back / ( Paul Haslinger )
Reclaiming the World / ( Paul Haslinger )
The Melancholy of Resistance / ( Paul Haslinger )
A New Dawn / ( Paul Haslinger )
Corner (Justin Lassen Remix) / ( Blue Stahli )
Under Your Skin (Deadbeat Remix) / ( Aesthetic Perfection )
Sunrise / ( Angelspit )
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