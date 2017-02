2017 BAFTA Ödülleri Kazananlar

BAFTA Awards Winners (BAFTA Ödülleri Kazananlar)

Best Film (En İyi Film)

Alexander Korda Award for Best British Film (En İyi İngiliz Filmi)

David Lean Award for Direction (En İyi Yönetmen)

Best Leading Actor (En İyi Erkek Oyuncu)

Best Leading Actress (En İyi Kadın Oyuncu)

Best Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

Best Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)

Best Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)

Best Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)

Best Film not in the English Language (Yabancı Dilde En İyi Film)

Best Cinematography (En İyi Sinematografi)

Best Editing (En İyi Kurgu)

Best Special Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)

Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)

Best Animated Film (En İyi Animasyon Filmi)

Best British Short Animation (En İyi İngiliz Kısa Animasyon)

Best British Short Film (En İyi İngiliz Kısa Film)

Best Make Up / Hair (En İyi Makyaj ve Saç )

Best Costume Design (En İyi Kostüm Tasarımı)

Best Sound (En İyi Ses)

Anthony Asquith Award for Film Music (En İyi Özgün Müzik)

Best Documentary (En İyi Belgesel)

EE Rising Star Award (Yükselen Yıldız Ödülü)

La La Land (Aşıklar Şehri)I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)Casey Affleck / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Emma Stone / La La Land (Aşıklar Şehri)Dev Patel / LionViola Davis / Fences Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Luke Davies / LionLászló Nemes / Son of Saul / Saul fia (Saul'un Oğlu)Linus Sandgren / La La Land (Aşıklar Şehri)John Gilbert / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez / The Jungle Book (Orman Çocuğu)Stuart Craig, Anan Pinnock / Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar)Travis Knight / Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King / A Love StoryHomeJ. Roy Helland, Daniel Phillips / Florence Foster JenkinsMadeline Fontaine / JackieClaude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare / Arrival (Geliş)Justin Hurwitz / La La Land (Aşıklar Şehri)Ava DuVernay / 13thTom Holland