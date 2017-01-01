89. Oscar Ödülleri Kırmızı Halı
89. Akademi Ödülleri Kırmızı Halı
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede tüm dünya ile birlikte sosyal medyada özellikle de her zaman olduğu gibi Twitter'da da heyecan doruktaydı. Twitter'ın altını üstüne getiren #Oscars ve #Oscars2017 hashtagleri ile birlikte başlayan gece de geçtiğimiz yıl patlak veren #OscarsSoWhite tartışmalarını bu yıl da #OscarsSoBlack sloganı takip ederken konjonktürel olaylara, gelişmelere boyun eğen Akademi, La La Land ve Moonlight filmleri arasında yaşanan çekişmeyi skandal bir finalle sonlandırdı. Ve gecenin sonuna #OscarsSoWrong ve #OscarsFail hashtagleri damgasını vurdu.
89. Oscar Akademi Ödülleri'nde Kırmızı Halı'da (Red Carpet) yaşanan şıklık yarışı da görülmeye değerdi. Hollywood Bulvarı'ndaki meşhur Dolby Tiyatrosu (Dolby Theatre) her yıl olduğu gibi yine birçok ünlüye ev sahipliği yaptı.
Dünyaca Ünlü İsimler Kırmızı Halı'da Boy Gösterdi
Sadece moda (fashion) tutkunlarının değil aynı zamanda tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, haftalarca ya da aylarca kritiklerinin yapılacağı, en iyisinin veya en kötüsünün uzunca bir süre tartışılacağı, dünyaca ünlü tasarımcıların son koleksiyonlarını üzerlerinde taşıyan aktrisleri ile 2017 Oscar Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısından sizin yorumunuza bıraktığım kareler, bakalım siz kimleri şık kimleri rüküş bulacaksınız...
Alicia Vikander
Allison Schroeder
Auli'i Cravalho
Ava Duvernay
Blanca Blanco
Brie Larson
Busy Phillips
Charlize Theron
Chrissy Teigen
Dakota Johnson
Darby Stanchfield
Emma Roberts
Emma Stone
Felicity Jones
Hailee Steinfeld
Hale Berry
Isabelle Huppert
Janelle Monáe
Jessica Biel
Kate McKinnon
Kirsten Dunst
Laura Dern
Leslie Mann
Michelle Williams
Naomie Harris
Nicole Kidman
Octavia Spencer
Olivia Culpo
Priyanka Chopra
Ruth Negga
Salma Hayek
Scarlett Johansson
Sofia Boutella
Sofia Carson
Taraji P. Henson
Teresa Palmer
Viola Davis
Andrew Garfield
Casey Affleck
Chris Evans
Dev Patel
Dwayne Johnson
Gael García Bernal
Glen Powell
Jamie Dornan
Jeremy Renner
Justin Timberlake
Lucas Hedges
Mahershala Ali
Pharrell Williams
Ryan Gosling
Terrence Howard
Viggo Mortensen
Vince Caughn
|Alicia Vikander Oscar Kırmızı Halı
|Alicia Vikander Oscar Kırmızı Halı
|Alicia Vikander Oscar Kırmızı Halı
Allison Schroeder
|Allison Schroeder Oscar Kırmızı Halı
Auli'i Cravalho
|Auli'i Cravalho Oscar Kırmızı Halı
|Auli'i Cravalho Oscar Kırmızı Halı
Ava Duvernay
|Ava Duvernay Oscar Kırmızı Halı
Blanca Blanco
|Blanca Blanco Oscar Kırmızı Halı
|Blanca Blanco Oscar Kırmızı Halı
|Blanca Blanco Oscar Kırmızı Halı
Brie Larson
|Brie Larson Oscar Kırmızı Halı
|Brie Larson Oscar Kırmızı Halı
|Brie Larson Oscar Kırmızı Halı
Busy Phillips
|Busy Phillips Oscar Kırmızı Halı
Charlize Theron
|Charlize Theron Oscar Kırmızı Halı
|Charlize Theron Oscar Kırmızı Halı
|Charlize Theron Oscar Kırmızı Halı
Chrissy Teigen
|Chrissy Teigen Oscar Kırmızı Halı
|Chrissy Teigen Oscar Kırmızı Halı
Dakota Johnson
|Dakota Johnson Oscar Kırmızı Halı
|Dakota Johnson Oscar Kırmızı Halı
|Dakota Johnson Oscar Kırmızı Halı
Darby Stanchfield
|Darby Stanchfield Oscar Kırmızı Halı
Emma Roberts
|Emma Roberts Oscar Kırmızı Halı
|Emma Roberts Oscar Kırmızı Halı
|Emma Roberts Oscar Kırmızı Halı
Emma Stone
|Emma Stone Oscar Kırmızı Halı
|Emma Stone Oscar Kırmızı Halı
|Emma Stone Oscar Kırmızı Halı
|Emma Stone Oscar Kırmızı Halı
Felicity Jones
|Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı
|Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı
|Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı
|Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı
|Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı
Hailee Steinfeld
|Hailee Steinfeld Oscar Kırmızı Halı
|Hailee Steinfeld Oscar Kırmızı Halı
|Hailee Steinfeld Oscar Kırmızı Halı
Hale Berry
|Halle Berry Oscar Kırmızı Halı
|Halle Berry Oscar Kırmızı Halı
|Halle Berry Oscar Kırmızı Halı
|Halle Berry Oscar Kırmızı Halı
Isabelle Huppert
|Isabelle Huppert Oscar Kırmızı Halı
|Isabelle Huppert Oscar Kırmızı Halı
|Isabelle Huppert Oscar Kırmızı Halı
Janelle Monáe
|Janelle Monae Oscar Kırmızı Halı
|Janelle Monae Oscar Kırmızı Halı
|Janelle Monae Oscar Kırmızı Halı
Jessica Biel
|Jessica Biel Oscar Kırmızı Halı
|Jessica Biel Oscar Kırmızı Halı
|Jessica Biel Oscar Kırmızı Halı
Kate McKinnon
|Kate McKinnon Oscar Kırmızı Halı
Kirsten Dunst
|Kirsten Dunst Oscar Kırmızı Halı
|Kirsten Dunst Oscar Kırmızı Halı
|Kirsten Dunst Oscar Kırmızı Halı
Laura Dern
|Laura Dern Oscar Kırmızı Halı
|Laura Dern Oscar Kırmızı Halı
Leslie Mann
|Leslie Mann Oscar Kırmızı Halı
Michelle Williams
|Michelle Williams Oscar Kırmızı Halı
|Michelle Williams Oscar Kırmızı Halı
|Michelle Williams Oscar Kırmızı Halı
Naomie Harris
|Naomie Harris Oscar Kırmızı Halı
|Naomie Harris Oscar Kırmızı Halı
Nicole Kidman
|Nicole Kidman Oscar Kırmızı Halı
|Nicole Kidman Oscar Kırmızı Halı
Octavia Spencer
|Octavia Spencer Oscar Kırmızı Halı
|Octavia Spencer Oscar Kırmızı Halı
Olivia Culpo
|Olivia Culpo Oscar Kırmızı Halı
|Olivia Culpo Oscar Kırmızı Halı
Priyanka Chopra
|Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı
|Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı
|Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı
|Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı
Ruth Negga
|Ruth Negga Oscar Kırmızı Halı
|Ruth Negga Oscar Kırmızı Halı
|Ruth Negga Oscar Kırmızı Halı
Salma Hayek
|Salma Hayek Oscar Kırmızı Halı
|Salma Hayek Oscar Kırmızı Halı
|Salma Hayek Oscar Kırmızı Halı
Scarlett Johansson
|Scarlett Johansson Oscar Kırmızı Halı
|Scarlett Johansson Oscar Kırmızı Halı
|Scarlett Johansson Oscar Kırmızı Halı
Sofia Boutella
|Sofia Boutella Oscar Kırmızı Halı
Sofia Carson
|Sofia Carson Oscar Kırmızı Halı
|Sofia Carson Oscar Kırmızı Halı
|Sofia Carson Oscar Kırmızı Halı
Taraji P. Henson
|Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı
|Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı
|Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı
|Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı
Teresa Palmer
|Teresa Palmer Oscar Kırmızı Halı
|Teresa Palmer Oscar Kırmızı Halı
Viola Davis
|Viola Davis Oscar Kırmızı Halı
|Viola Davis Oscar Kırmızı Halı
|Viola Davis Oscar Kırmızı Halı
Andrew Garfield
|Andrew Garfield Oscar Kırmızı Halı
Casey Affleck
|Casey Affleck Oscar Kırmızı Halı
Chris Evans
|Chris Evans Oscar Kırmızı Halı
Dev Patel
|Dev Patel Oscar Kırmızı Halı
|Dev Patel Oscar Kırmızı Halı
Dwayne Johnson
|Dwayne Johnson Oscar Kırmızı Halı
Gael García Bernal
|Gael Garcia Bernal Oscar Kırmızı Halı
|Gael Garcia Bernal Oscar Kırmızı Halı
Glen Powell
|Glen Powell Oscar Kırmızı Halı
|Glen Powell Oscar Kırmızı Halı
Jamie Dornan
|Jamie Dornan Oscar Kırmızı Halı
|Jamie Dornan Oscar Kırmızı Halı
Jeremy Renner
|Jeremy Renner Oscar Kırmızı Halı
Justin Timberlake
|Justin Timberlake Oscar Kırmızı Halı
|Justin Timberlake Oscar Kırmızı Halı
Lucas Hedges
|Lucas Hedges Oscar Kırmızı Halı
|Lucas Hedges Oscar Kırmızı Halı
Mahershala Ali
|Mahershala Ali Oscar Kırmızı Halı
|Mahershala Ali Oscar Kırmızı Halı
Pharrell Williams
|Pharrell Williams Oscar Kırmızı Halı
Ryan Gosling
|Ryan Gosling Oscar Kırmızı Halı
|Ryan Gosling Oscar Kırmızı Halı
Terrence Howard
|Terrence Howard Oscar Kırmızı Halı
Viggo Mortensen
|Viggo Mortensen Oscar Kırmızı Halı
Vince Caughn
|Vince Vaughn Oscar Kırmızı Halı
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