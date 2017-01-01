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89. Oscar Ödülleri Kırmızı Halı

89. Akademi Ödülleri Kırmızı Halı


2017 oscar akademi odulleri kirmizi hali
2017 Oscar Akademi Ödülleri Kırmızı Halı

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede tüm dünya ile birlikte sosyal medyada özellikle de her zaman olduğu gibi Twitter'da da heyecan doruktaydı. Twitter'ın altını üstüne getiren #Oscars ve #Oscars2017 hashtagleri ile birlikte başlayan gece de geçtiğimiz yıl patlak veren #OscarsSoWhite tartışmalarını bu yıl da #OscarsSoBlack sloganı takip ederken konjonktürel olaylara, gelişmelere boyun eğen Akademi, La La Land ve Moonlight filmleri arasında yaşanan çekişmeyi skandal bir finalle sonlandırdı. Ve gecenin sonuna #OscarsSoWrong ve #OscarsFail hashtagleri damgasını vurdu.

89. Oscar Akademi Ödülleri'nde Kırmızı Halı'da (Red Carpet) yaşanan şıklık yarışı da görülmeye değerdi. Hollywood Bulvarı'ndaki meşhur Dolby Tiyatrosu (Dolby Theatre) her yıl olduğu gibi yine birçok ünlüye ev sahipliği yaptı.

Dünyaca Ünlü İsimler Kırmızı Halı'da Boy Gösterdi


Sadece moda (fashion) tutkunlarının değil aynı zamanda tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, haftalarca ya da aylarca kritiklerinin yapılacağı, en iyisinin veya en kötüsünün uzunca bir süre tartışılacağı, dünyaca ünlü tasarımcıların son koleksiyonlarını üzerlerinde taşıyan aktrisleri ile 2017 Oscar Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısından sizin yorumunuza bıraktığım kareler, bakalım siz kimleri şık kimleri rüküş bulacaksınız...

Alicia Vikander

alicia vikander oscar kirmizi hali
Alicia Vikander Oscar Kırmızı Halı

alicia vikander oscar kirmizi hali
Alicia Vikander Oscar Kırmızı Halı

alicia vikander oscar kirmizi hali
Alicia Vikander Oscar Kırmızı Halı

Allison Schroeder

allison schroeder oscar kirmizi hali
Allison Schroeder Oscar Kırmızı Halı

Auli'i Cravalho

aulii cravalho oscar kirmizi hali
Auli'i Cravalho Oscar Kırmızı Halı

aulii cravalho oscar kirmizi hali
Auli'i Cravalho Oscar Kırmızı Halı

Ava Duvernay

ava duvernay oscar kirmizi hali
Ava Duvernay Oscar Kırmızı Halı

Blanca Blanco

blanca blanco oscar kirmizi hali
Blanca Blanco Oscar Kırmızı Halı

blanca blanco oscar kirmizi hali
Blanca Blanco Oscar Kırmızı Halı

blanca blanco oscar kirmizi hali
Blanca Blanco Oscar Kırmızı Halı

Brie Larson

brie larson oscar kirmizi hali
Brie Larson Oscar Kırmızı Halı

brie larson oscar kirmizi hali
Brie Larson Oscar Kırmızı Halı

brie larson oscar kirmizi hali
Brie Larson Oscar Kırmızı Halı

Busy Phillips

busy phillips oscar kirmizi hali
Busy Phillips Oscar Kırmızı Halı

Charlize Theron

charlize theron oscar kirmizi hali
Charlize Theron Oscar Kırmızı Halı

charlize theron oscar kirmizi hali
Charlize Theron Oscar Kırmızı Halı

charlize theron oscar kirmizi hali
Charlize Theron Oscar Kırmızı Halı

Chrissy Teigen

chrissy teigen oscar kirmizi hali
Chrissy Teigen Oscar Kırmızı Halı

chrissy teigen oscar kirmizi hali
Chrissy Teigen Oscar Kırmızı Halı

Dakota Johnson

dakota johnson oscar kirmizi hali
Dakota Johnson Oscar Kırmızı Halı

dakota johnson oscar kirmizi hali
Dakota Johnson Oscar Kırmızı Halı

dakota johnson oscar kirmizi hali
Dakota Johnson Oscar Kırmızı Halı

Darby Stanchfield

darby stanchfield oscar kirmizi hali
Darby Stanchfield Oscar Kırmızı Halı

Emma Roberts

emma roberts oscar kirmizi hali
Emma Roberts Oscar Kırmızı Halı

emma roberts oscar kirmizi hali
Emma Roberts Oscar Kırmızı Halı

emma roberts oscar kirmizi hali
Emma Roberts Oscar Kırmızı Halı

Emma Stone

emma stone oscar kirmizi hali
Emma Stone Oscar Kırmızı Halı

emma stone oscar kirmizi hali
Emma Stone Oscar Kırmızı Halı

emma stone oscar kirmizi hali
Emma Stone Oscar Kırmızı Halı

emma stone oscar kirmizi hali
Emma Stone Oscar Kırmızı Halı

Felicity Jones

felicity jones oscar kirmizi hali
Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı

felicity jones oscar kirmizi hali
Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı

felicity jones oscar kirmizi hali
Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı

felicity jones oscar kirmizi hali
Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı

felicity jones oscar kirmizi hali
Felicity Jones Oscar Kırmızı Halı

Hailee Steinfeld

hailee steinfeld oscar kirmizi hali
Hailee Steinfeld Oscar Kırmızı Halı

hailee steinfeld oscar kirmizi hali
Hailee Steinfeld Oscar Kırmızı Halı

hailee steinfeld oscar kirmizi hali
Hailee Steinfeld Oscar Kırmızı Halı

Hale Berry

halle berry oscar kirmizi hali
Halle Berry Oscar Kırmızı Halı

halle berry oscar kirmizi hali
Halle Berry Oscar Kırmızı Halı

halle berry oscar kirmizi hali
Halle Berry Oscar Kırmızı Halı

halle berry oscar kirmizi hali
Halle Berry Oscar Kırmızı Halı

Isabelle Huppert

isabelle huppert oscar kirmizi hali
Isabelle Huppert Oscar Kırmızı Halı

isabelle huppert oscar kirmizi hali
Isabelle Huppert Oscar Kırmızı Halı

isabelle huppert oscar kirmizi hali
Isabelle Huppert Oscar Kırmızı Halı

Janelle Monáe

janelle monae oscar kirmizi hali
Janelle Monae Oscar Kırmızı Halı

janelle monae oscar kirmizi hali
Janelle Monae Oscar Kırmızı Halı

janelle monae oscar kirmizi hali
Janelle Monae Oscar Kırmızı Halı

Jessica Biel

jessica biel oscar kirmizi hali
Jessica Biel Oscar Kırmızı Halı

jessica biel oscar kirmizi hali
Jessica Biel Oscar Kırmızı Halı

jessica biel oscar kirmizi hali
Jessica Biel Oscar Kırmızı Halı

Kate McKinnon

kate mckinnon oscar kirmizi hali
Kate McKinnon Oscar Kırmızı Halı

Kirsten Dunst

kirsten dunst oscar kirmizi hali
Kirsten Dunst Oscar Kırmızı Halı

kirsten dunst oscar kirmizi hali
Kirsten Dunst Oscar Kırmızı Halı

kirsten dunst oscar kirmizi hali
Kirsten Dunst Oscar Kırmızı Halı

Laura Dern

laura dern oscar kirmizi hali
Laura Dern Oscar Kırmızı Halı

laura dern oscar kirmizi hali
Laura Dern Oscar Kırmızı Halı

Leslie Mann

leslie mann oscar kirmizi hali
Leslie Mann Oscar Kırmızı Halı

Michelle Williams

michelle williams oscar kirmizi hali
Michelle Williams Oscar Kırmızı Halı

michelle williams oscar kirmizi hali
Michelle Williams Oscar Kırmızı Halı

michelle williams oscar kirmizi hali
Michelle Williams Oscar Kırmızı Halı

Naomie Harris

naomie harris oscar kirmizi hali
Naomie Harris Oscar Kırmızı Halı

naomie harris oscar kirmizi hali
Naomie Harris Oscar Kırmızı Halı

Nicole Kidman

nicole kidman oscar kirmizi hali
Nicole Kidman Oscar Kırmızı Halı

nicole kidman oscar kirmizi hali
Nicole Kidman Oscar Kırmızı Halı

Octavia Spencer

octavia spencer oscar kirmizi hali
Octavia Spencer Oscar Kırmızı Halı

octavia spencer oscar kirmizi hali
Octavia Spencer Oscar Kırmızı Halı

Olivia Culpo

olivia culpo oscar kirmizi hali
Olivia Culpo Oscar Kırmızı Halı

olivia culpo oscar kirmizi hali
Olivia Culpo Oscar Kırmızı Halı

Priyanka Chopra

priyanka chopra oscar kirmizi hali
Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı

priyanka chopra oscar kirmizi hali
Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı

priyanka chopra oscar kirmizi hali
Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı

priyanka chopra oscar kirmizi hali
Priyanka Chopra Oscar Kırmızı Halı

Ruth Negga

ruth negga oscar kirmizi hali
Ruth Negga Oscar Kırmızı Halı

ruth negga oscar kirmizi hali
Ruth Negga Oscar Kırmızı Halı

ruth negga oscar kirmizi hali
Ruth Negga Oscar Kırmızı Halı

Salma Hayek

salma hayek oscar kirmizi hali
Salma Hayek Oscar Kırmızı Halı

salma hayek oscar kirmizi hali
Salma Hayek Oscar Kırmızı Halı

salma hayek oscar kirmizi hali
Salma Hayek Oscar Kırmızı Halı

Scarlett Johansson

scarlett johansson oscar kirmizi hali
Scarlett Johansson Oscar Kırmızı Halı

scarlett johansson oscar kirmizi hali
Scarlett Johansson Oscar Kırmızı Halı

scarlett johansson oscar kirmizi hali
Scarlett Johansson Oscar Kırmızı Halı

Sofia Boutella

sofia boutella oscar kirmizi hali
Sofia Boutella Oscar Kırmızı Halı

Sofia Carson

sofia carson oscar kirmizi hali
Sofia Carson Oscar Kırmızı Halı

sofia carson oscar kirmizi hali
Sofia Carson Oscar Kırmızı Halı

sofia carson oscar kirmizi hali
Sofia Carson Oscar Kırmızı Halı

Taraji P. Henson

taraji p henson oscar kirmizi hali
Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı

taraji p henson oscar kirmizi hali
Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı

taraji p henson oscar kirmizi hali
Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı

taraji p henson oscar kirmizi hali
Taraji P. Henson Oscar Kırmızı Halı

Teresa Palmer

teresa palmer oscar kirmizi hali
Teresa Palmer Oscar Kırmızı Halı

teresa palmer oscar kirmizi hali
Teresa Palmer Oscar Kırmızı Halı

Viola Davis

viola davis oscar kirmizi hali
Viola Davis Oscar Kırmızı Halı

viola davis oscar kirmizi hali
Viola Davis Oscar Kırmızı Halı

viola davis oscar kirmizi hali
Viola Davis Oscar Kırmızı Halı

Andrew Garfield

andrew garfield oscar kirmizi hali
Andrew Garfield Oscar Kırmızı Halı

Casey Affleck

casey affleck oscar kirmizi hali
Casey Affleck Oscar Kırmızı Halı

Chris Evans

chris evans oscar kirmizi hali
Chris Evans Oscar Kırmızı Halı

Dev Patel

dev patel oscar kirmizi hali
Dev Patel Oscar Kırmızı Halı

dev patel oscar kirmizi hali
Dev Patel Oscar Kırmızı Halı

Dwayne Johnson

dwayne johnson oscar kirmizi hali
Dwayne Johnson Oscar Kırmızı Halı

Gael García Bernal

gael garcia bernal oscar kirmizi hali
Gael Garcia Bernal Oscar Kırmızı Halı

gael garcia bernal oscar kirmizi hali
Gael Garcia Bernal Oscar Kırmızı Halı

Glen Powell

glen powell oscar kirmizi hali
Glen Powell Oscar Kırmızı Halı

glen powell oscar kirmizi hali
Glen Powell Oscar Kırmızı Halı

Jamie Dornan

jamie dornan oscar kirmizi hali
Jamie Dornan Oscar Kırmızı Halı

jamie dornan oscar kirmizi hali
Jamie Dornan Oscar Kırmızı Halı

Jeremy Renner

jeremy renner oscar kirmizi hali
Jeremy Renner Oscar Kırmızı Halı

Justin Timberlake

justin timberlake oscar kirmizi hali
Justin Timberlake Oscar Kırmızı Halı

justin timberlake oscar kirmizi hali
Justin Timberlake Oscar Kırmızı Halı

Lucas Hedges

lucas hedges oscar kirmizi hali
Lucas Hedges Oscar Kırmızı Halı

lucas hedges oscar kirmizi hali
Lucas Hedges Oscar Kırmızı Halı

Mahershala Ali

mahershala ali oscar kirmizi hali
Mahershala Ali Oscar Kırmızı Halı

mahershala ali oscar kirmizi hali
Mahershala Ali Oscar Kırmızı Halı

Pharrell Williams

pharrell williams oscar kirmizi hali
Pharrell Williams Oscar Kırmızı Halı

Ryan Gosling

ryan gosling oscar kirmizi hali
Ryan Gosling Oscar Kırmızı Halı

ryan gosling oscar kirmizi hali
Ryan Gosling Oscar Kırmızı Halı

Terrence Howard

terrence howard oscar kirmizi hali
Terrence Howard Oscar Kırmızı Halı

Viggo Mortensen

viggo mortensen oscar kirmizi hali
Viggo Mortensen Oscar Kırmızı Halı

Vince Caughn

vince vaughn oscar kirmizi hali
Vince Vaughn Oscar Kırmızı Halı

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