89. Oscar Ödülleri Kırmızı Halı

89. Akademi Ödülleri Kırmızı Halı





2017 Oscar Akademi Ödülleri Kırmızı Halı



Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede tüm dünya ile birlikte sosyal medyada özellikle de her zaman olduğu gibi Twitter'da da heyecan doruktaydı. Twitter'ın altını üstüne getiren #Oscars ve #Oscars2017 hashtagleri ile birlikte başlayan gece de geçtiğimiz yıl patlak veren #OscarsSoWhite tartışmalarını bu yıl da #OscarsSoBlack sloganı takip ederken konjonktürel olaylara, gelişmelere boyun eğen Akademi, La La Land ve Moonlight filmleri arasında yaşanan çekişmeyi skandal bir finalle sonlandırdı. Ve gecenin sonuna #OscarsSoWrong ve #OscarsFail hashtagleri damgasını vurdu.

89. Oscar Akademi Ödülleri'nde Kırmızı Halı'da (Red Carpet) yaşanan şıklık yarışı da görülmeye değerdi. Hollywood Bulvarı'ndaki meşhur Dolby Tiyatrosu (Dolby Theatre) her yıl olduğu gibi yine birçok ünlüye ev sahipliği yaptı.





Dünyaca Ünlü İsimler Kırmızı Halı'da Boy Gösterdi





Sadece moda (fashion) tutkunlarının değil aynı zamanda tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, haftalarca ya da aylarca kritiklerinin yapılacağı, en iyisinin veya en kötüsünün uzunca bir süre tartışılacağı, dünyaca ünlü tasarımcıların son koleksiyonlarını üzerlerinde taşıyan aktrisleri ile 2017 Oscar Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısından sizin yorumunuza bıraktığım kareler, bakalım siz kimleri şık kimleri rüküş bulacaksınız...



