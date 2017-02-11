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Allied Soundtracks

Müttefik Müzikleri


allied soundtracks-muttefik muzikleri
Allied Soundtracks-Müttefik Müzikleri

Allied (Müttefik)

Steven Knight'ın yazdığı, Robert Zemeckis'in yönettiği, başrollerinde; Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Charlotte Hope, Matthew Goode ve Simon McBurney'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Allied (Müttefik) 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, romantik, gerilim, savaş filmidir.

allied
Allied

allied
Allied

Allied Music by

Alan Silvestri

Allied Soundtracks (Müttefik Müzikleri)


allied soundtracks
Allied Soundtracks

Essaouira Desert / Main Title / ( Alan Silvestri )


''What Are Our Odds?'' / ( Alan Silvestri )


German Embassy / ( Alan Silvestri )


''It's a Girl'' / ( Alan Silvestri )


Trust / ( Alan Silvestri )


''Best Day Ever'' / ( Alan Silvestri )


Confession / Escape / ( Alan Silvestri )


The Letter / End Credit / ( Alan Silvestri )


The Sheik of Araby / ( Alan Silvestri )


You are My Lucky Star / ( Alan Silvestri )


J'Attendrai / ( Alan Silvestri )


Sing Sing Sing / ( Alan Silvestri )


Flying Home / ( Alan Silvestri )


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