Allied Soundtracks
Müttefik Müzikleri
Allied (Müttefik)
Steven Knight'ın yazdığı, Robert Zemeckis'in yönettiği, başrollerinde; Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Charlotte Hope, Matthew Goode ve Simon McBurney'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Allied (Müttefik) 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, romantik, gerilim, savaş filmidir.
Allied Music by
Alan Silvestri
Allied Soundtracks (Müttefik Müzikleri)
Essaouira Desert / Main Title / ( Alan Silvestri )
''What Are Our Odds?'' / ( Alan Silvestri )
German Embassy / ( Alan Silvestri )
''It's a Girl'' / ( Alan Silvestri )
Trust / ( Alan Silvestri )
''Best Day Ever'' / ( Alan Silvestri )
Confession / Escape / ( Alan Silvestri )
The Letter / End Credit / ( Alan Silvestri )
The Sheik of Araby / ( Alan Silvestri )
You are My Lucky Star / ( Alan Silvestri )
J'Attendrai / ( Alan Silvestri )
Sing Sing Sing / ( Alan Silvestri )
Flying Home / ( Alan Silvestri )
0 yorum: