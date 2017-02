Deepwater Horizon 2016 Soundtracks

Matthew Michael Carnahan ve Matthew Sand'ın senaristliğini birlikte yaptıkları, Peter Berg'in yönettiği, başrollerinde; Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Stella Allen, Brad Leland, David Maldonado, Ethan Suplee, John Daniel Evermore, Jason Pine ve Ronald Weaver'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Deepwater Horizon: Büyük Felaket'' 2016 Hong Kong-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim filmidir.





Steve Jablonsky





Taming the Dinosaurs / ( Steve Jablonsky )









The Rig / ( Steve Jablonsky )









The Monster / ( Steve Jablonsky )









Hope Is Not a Tactic / ( Steve Jablonsky )









Negative Pressure Test / ( Steve Jablonsky )









Well from Hell / ( Steve Jablonsky )









Cut the Pipe / ( Steve Jablonsky )









Mud / ( Steve Jablonsky )









Stop the Crane / ( Steve Jablonsky )









Fire on the Rig / ( Steve Jablonsky )









Brun or Jump / ( Steve Jablonsky )









Roll Call / ( Steve Jablonsky )









Home / ( Steve Jablonsky )









Take Me Down / ( Gary Clark Jr. )