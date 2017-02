Frank & Lola

Frank and Lola (Frank ve Lola)





Frank and Lola-Frank ve Lola



''Beware, my Lord, of jealousy, it is the green-eyed monster that doth mock the meat it feeds on." Iago in Othello (Efendim, sakının kıskançlıktan! Kıskançlık, etiyle beslendiği avla oynayan yeşil gözlü bir canavardır.) Othello'daki Iago''

Frank & Lola / Frank and Lola (Frank ve Lola), Matthew Ross'un yazıp yönettiği, kadrosunda: Frank Reilly rolüyle Michael Shannon, Lola rolüyle Imogen Poots, Alan Larsson rolüyle Michael Nyqvist, Patricia rolüyle Rosanna Arquette, Claire rolüyle Emmanuelle Devos, Keith rolüyle Justin Long'un yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim, gizem, romantik, suç filmidir.



''Love. Obsession. Betrayal. Revenge. ( Aşk. Obsesyon. İhanet. İntikam.)''



Frank ve Lola'yı ilk buluşmanın gecesinde yatağa girdiklerinde görüyoruz. Frank, ''Belki bir sonraki buluşmamıza kadar beklemeliyiz'' diyerek cinsel ilişkiden kaçınırken, Lola kısa süreli bir şaşkınlığın ardından bu birlikteliği daha uzun ve ciddi kılabilmek adına bunun gerçekten de süper bir fikir olduğunu dile getiriyor.



Herkes birini sever ve herkes sevilmek ister.

Las Vegas'ta yaşayan ve Vegas'ın en beğenilen şeflerinden birisi olan Frank Reilly (Michael Shannon) için mutfağından daha önemli hiçbir şey yoktur. Alaylı bir aşçı olan; yemek yapmayı çocukken öğrenip, liseyi bırakan ve Queens'te pizza yaparken biriktirdiği parayla uçak bileti alarak Fransa'ya giden ve 16 yaşında aşçılık işine başlayan Frank tüm enerjisini işine adamış, yetenekli, titiz ve sadık bir çalışan aynı zamanda da oldukça hassas ve romantik bir adamdır. Ta ki şehirde yeni olan genç ve güzel Lola (Imogen Poots) ile tanışıncaya kadar.



Obsesif (Saplantılı ve Takıntılı) Aşklar ve Aşıklar

cinsel kıskançlık üzerine düşük bütçeli bir bağımsız film Frank & Lola.



Üniversite öğrencisi iken Frank'le tanışan ve kariyerine moda tasarımcısı olarak başlamaya hevesli Lola kendisinden yaşça büyük bu adamla giderek yakınlaşırken, kısa sürede iyi anlaşan ikili, ciddi bir ilişkiye başlarlar. Ancak işler pek de planladıkları gibi gitmez. Lola'nın Frank'i aldatmasıyla birlikte, Frank'in daha önce görülmeyen obsesif bir yönü açığa çıkar. Lola'nın bir gecelik kaçamağı ve Frank'in bunu kabullenişi gün geçtikçe onu bir güvensizlik içerisine sokmaya başlar.



Lola'nın yeni işvereni Keith (Justin Long) ve yine Lola'nın geçmişi ve bugünüyle ilgisi olan Alan Larsson (Michael Nyqvist) adındaki zampara bir adamın varlığı yaşanılan bu aldatma olayı sonrası ilişkilerini paranoyalı bir kabusa dönüştürür.



''Bana bir iyilik yap. O patronuna söyle. Çok keskin bir bıçak seti olan bir adama aşık olduğunu söyle ona.''

Frank ( Michael Shannon )



''Hiç bir erkek buna maruz kalmamalı. Kendisi ikna konusunda pek yeteneklidir.''

Alan Larsson ( Michael Nyqvist )



Aşık olduğu gizemli kadın Lola'nın karanlık geçmişinin sırları ortaya çıktığında, giderek kıskançlık ve intikam ağı içine çekilen Frank ne yapacaktı?

Tecavüzcüsüne aşık olan bir kadın!

Saplantılı davranışlar ve takıntılı düşünceler ekseninde belirsizlik dolu psikoseksüel bir aşk hikayesi Frank & Lola.



''Beni bu hale getiren, beni bu deli insana çeviren şey bana tecavüz etmesi değildi. Benim ağzıma sıçan şey oradan gitmemem oldu. Onunla kaldım. Beni sikip atan şey, ona gerçekten aşık olmamdı.''

Lola ( Imogen Poots )



İşkence görmüş ruhlar.

Lola'dan uzak durmak için uydurduğu tüm bahanelerin bir işine yaramadığını idrak eden Frank her gün kendi kendine her şeyi mahvettiğini ve artık unutması gerektiğini tekrarlayıp dursa da, her sabah uyandığında aklına gelen ilk şey Lola olacaktı...



Frank: Beni hala seviyor musun?

Lola: Sevmesem burada olmazdım. Bu senin, en önemli günün. Artık zafer senin. Bunu sonuna kadar hak ettin.

Frank: Sana ne diyeceğim bak, ben gidip üstümü değiştireyim. Sen de bu konuda bir düşün. Eğer döndüğüm zaman burada olursan, cevabımı alırım.



Michael Shannon'un minimalist oyunculuğu, Imogen Poots'un sürekli yanlış yerlere bakarken kaybolmuş bir ruh portresi çizdiği karakterinin duygusallığı ve savunmasızlığı gözleriyle yansıtabilmesi gerçekten de harika. İkilinin kimyası da bir o kadar iyi. Shannon ve Poots'un olağanüstü performanslarıyla iki ana karakter arasındaki ilişkinin anlatıldığı karakter odaklı bir gerilim filmi Frank & Lola ile karşımıza çıkan Matthew Ross karakterlerin sorunlu geçmişlerine odaklanarak aşk, saplantı, takıntı ve egemenliğin göz korkutucu bir sınavına davet ediyor bizleri. Karşı konulamaz bir şekilde arzu edilen aşkın büyüsüne kapılmış insanlarda aşkın travmatik hallerini araştırıyor.



Las Vegas ve Paris'te geçen aşk, tutku, affetme, güven, sadakat, cinsellik, ihanet, intikam ve nihayetinde kurtuluş arayışı hakkında çağdaş bir romantizm hikayesi.



Frank & Lola / Frank and Lola (Frank ve Lola) Official Trailer