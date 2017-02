Hail, Caesar! 2016 Soundtracks

Yüce Sezar! Müzikleri





Hail, Caesar! Soundtracks-Yüce Sezar! Müzikleri



Hail, Caesar! (Yüce Sezar!)

Coen kardeşlerin (Ethan Coen ve Joel Coen) yazıp yönettiği, başrollerinde; Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton ve Channing Tatum'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) 2016 Birleşik Krallık-ABD-Japonya ortak yapımı dram, gizem, komedi filmidir.





Hail, Caesar! Music by





Carter Burwell





Hail, Caesar! Soundtracks (Yüce Sezar! Müzikleri)





Hail, Caesar! Soundtracks



Fiat Lux / ( Carter Burwell )









5 A.M. / ( Carter Burwell )









Hail, Caesar! / ( Carter Burwell )









Baird Hijacked / ( Carter Burwell )









Hobie and Whitey / ( Carter Burwell )









Jonah's Daughter / ( Carter Burwell )









Comrades Convene / ( Carter Burwell )









Cattle Call / ( Eddy Arnold )

Malibu Safe House / ( Carter Burwell )









No Dames! / ( Channing Tatum )









The Hands of Communists / ( Carter Burwell )









Little Eddie / ( Carter Burwell )









Our Father / ( Ascention Church Choir (Maloe), Moscow, F. Stroganov & S. Serafimovich )









Lazy Old Moon Overture / ( Carter Burwell )









Lazy Old Moon / ( Willie Watson )









Glory of Love / ( Carter Burwell )









Song of India / ( Carter Burwell )









In Pursuit of the Future / ( Carter Burwell )









Slavery and Suffering / ( Alexandrov Ensemble )









Soviet Man / ( Carter Burwell )









Denizens of the City / ( Carter Burwell )









Silverman Sax / ( Carter Burwell )









Faith God Damn It! / ( Carter Burwell )









Back to the Backlot / ( Carter Burwell )









Behold / ( Carter Burwell )









Echelon's Song / ( Alexandrov Ensemble )