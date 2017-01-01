Hail, Caesar! 2016 Yüce Sezar!

''We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are We? The Future. (Film yıldızınız elimizde. Yüz bin dolar toplayın ve talimatları bekleyin. Biz kim miyiz? Gelecek.)''

Hail, Caesar! (Yüce Sezar!), Coen kardeşlerin (Ethan Coen ve Joel Coen) yazıp yönettiği, kadrosunda:

Eddie Mannix rolüyle Josh Brolin,

Baird Whitlock rolüyle George Clooney,

Hobie Doyle rolüyle Alden Ehrenreich,

Laurence Laurentz rolüyle Ralph Fiennes,

Joe Silverman rolüyle Jonah Hill,

DeeAnna Moran rolüyle Scarlett Johansson,

Thora Thacker / Thessaly Thacker rolüyle Tilda Swinton,

Burt Gurney rolüyle Channing Tatum,

C.C. Calhoun rolüyle Frances McDormand, Mrs. (Bayan) Mannix rolüyle Alison Pill, Carlotta Valdez rolüyle Veronica Osorio, Secretary (Sekreter) Natalie rolüyle Heather Goldenhersh, Prof. (Profesör) Marcuse rolüyle John Bluthal, Mr. (Bay) Smitrovich rolüyle Alex Karpovsky, Cuddahy rolüyle Ian Blackman, Sid Siegelstein rolüyle Geoffrey Cantor, Arne Seslum rolüyle Christopher Lambert, Stu Schwartz rolüyle Basil Hoffman, Peanut rolüyle Luke Spencer Roberts, Gloria DeLamour rolüyle Natasha Bassett, French Photographer (Fransız Fotoğrafçı) Falco rolüyle Richard Abraham, Gracchus rolüyle Clancy Brown, Chunk Mulligan rolüyle Mather Zickel, Ursulina rolüyle Tiffany Lonsdale, Sen. (Senatör) Sestimus Amydias rolüyle Clement von Franckenstein, Dierdre rolüyle Emily Beecham, Todd rolüyle Nuno Branco, Frankie rolüyle Robert Goldman, Antonius rolüyle Bogdan Szumilas, Will rolüyle Sam Towers, Jesus (Hazreti İsa) rolüyle Mike Watson, Pedro rolüyle Pedro Barquin, Jason West rolüyle Matthew William Jones, Producer of 'Hail, Caesar!' (Yüce Sezar! Yapımcısı) rolüyle Robert Trebor, Head Communist Writer (Komünist Lider Yazar) rolüyle Max Baker, Communist Writer (Komünist Yazar) rolleriyle Fisher Stevens, Patrick Fischler, Tom Musgrave, David Krumholtz, Greg Baldwin, Patrick Carroll, Fred Melamed, Communist Screenwriter (Komünist Senarist) rolüyle James Jeffrey Caldwell, Eastern Orthodox Clergyman (Doğu Ortodoks Din Adamı) rolüyle Aramazd Stepanian, Protestant Clergyman (Protestan Din Adamı) rolüyle Allan Havey, Catholic Clergyman (Katolik Din Adamı) rolüyle Robert Pike Daniel, Rabbi (Yahudi Din Adamı) rolüyle Robert Picardo, Chinese Restaurant Maitre D' (Çin Restoranı Başgarsonu) rolüyle Michael Yama, Chinese Restaurant Waitress (Çin Restoranındaki Garson kız) rolüyle Ming Zhao, Malibu Maid (Malibu Hizmetçisi) rolüyle Helen Siff, Saul of Tarsus (Tarsuslu Saul) rolüyle Jacob Witkin, Bartender (Barmen) rolüyle E.E. Bell, Sailor (Denizci) rolleriyle Brian Jones, Peter Banifaz, Clifton Samuels, K.C. Reischerl, Wesley Alfvin, Dustin Brayley, Brett Newton, Brett Ryback, Dancer (Dansçı) rolleriyle Jeremy Davis, Marcos Mateo Ochoa, Colin Bradbury, Ryan Breslin, Tyler Hanes, Casey Garvin, Luke Hawkins, Evan Kasprzak, Patrick Lavallee, Adam Perry, Ryan Vandenboom, Alex Demkin, Dax Hock, Shesha Marvin, Mark Stuart, Forrest Walsh, Cate Allen, Greg Brown, Larry Justice, Meggan Kaiser, Julia Kuzina, Ana Vukicevic ve Jim Westcott gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD-Japonya ortak yapımı gizem, komedi filmidir.



( narrator / anlatan ) / Michael Gambon.









Gerek, bir aktrisin fotolarını stüdyoya haber vermeden çeken bir fotoğrafçıyla:





Eddie Mannix: Stüdyonun bu fotoğraflar üzerinde hakkı var Falco! Negatifleri ver bakalım.

Fotoğrafçı: Ama bunlar şahsi kullanım için.

Aktris: Birkaç poz çekilip gülemez miyim yani?





Hail, Caesar! Richard Abraham-Natasha Bassett







Hail, Caesar! Josh Brolin





Hail, Caesar! Alden Ehrenreich





Hail, Caesar! Ralph Fiennes





Hail, Caesar! Alden Ehrenreich





Hail, Caesar! Emily Beecham





Hail, Caesar! Alden Ehrenreich-Emily Beecham





Hail, Caesar! Alden Ehrenreich-Emily Beecham





Hail, Caesar! Emily Beecham-Alden Ehrenreich-Ralph Fiennes





Hail, Caesar! Alden Ehrenreich-Emily Beecham-Ralph Fiennes





Hail, Caesar! Emily Beecham









Hail, Caesar! Heather Goldenhersh-Ralph Fiennes







Hail, Caesar! Josh Brolin







Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin

Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin

Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin

Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin







Hail, Caesar! Robert Trebor





Hail, Caesar! Josh Brolin









Hail, Caesar! Tilda Swinton

Hail, Caesar! Josh Brolin







Hail, Caesar George Clooney

Hail, Caesar! George Clooney

Hail, Caesar!

Hail, Caesar! George Clooney











Hail, Caesar! George Clooney-Josh Brolin





Hail, Caesar! Josh Brolin-Heather Goldenhersh

Hail, Caesar! Josh Brolin-Tilda Swinton

Hail, Caesar! Tilda Swinton

Hail, Caesar! Alden Ehrenreich

Hail, Caesar! Channing Tatum

Hail, Caesar! Channing Tatum

Hail, Caesar! Channing Tatum

Hail, Caesar! Channing Tatum

Hail, Caesar! Channing Tatum

Hail, Caesar Frances McDormand

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar! Jonah Hill

Hail, Caesar! Scarlett Johansson

Hail, Caesar!

Hail, Caesar! Veronica Osorio

Hail, Caesar! Alden Ehrenreich

Hail, Caesar! Josh Brolin



Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) Official Trailer







Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) Official Trailer 2







Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman









MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

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'un 1950'lerdeki ''altın çağı''nı konu eden, özellikle yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.'un yıldız sistemini ayarsızca alaya alan film Şubat ayında gerçekleştirilen Berlin Film Festivali'nin açılışını yapmıştı.kapsamında '''' bölümünde yer alan); Capitol Pictures adlı film stüdyosu için çalışan yapım koordinatörü Eddie Mannix'in, gece gündüz fark etmeden çözmek zorunda kaldığı sorunları mizahi bir dille anlatan bir film.Gerek, replik beceremeyen bebek yüzlü aktör Hobie Doyle ve sırf halkın sevgisini kazanmış olduğundan başrolde oynatmak isteyen yapımcının isteğini kabul etmemekte direten yönetmen Laurence Laurentz ile:Yapımcı: Ama o konuşmayı bile beceremiyor.Eddie Mannix: Bize derhal oyuncu lazım. Daha iyi bir fikrin var mı?Yapımcı: Haklısınız, Hobie oldukça parlak bir fikir.Yönetmen: Yetti artık! Hobie rol yapamıyor.Eddie Mannix: Dünyadaki en iyi aktörlerden birisi.Yönetmen: At sırtında evet, ama burada dram yapıyoruz. Yetenekli bir oyuncu lazım, bir rodeo palyaçosu değil.Eddie Mannix: Oyuncuyu değiştirmeyeceğiz. Hobie oynayacak. Ona yol göstermek senin sorumluluğun.Dini film çekmek konusunda bir türlü uzlaşmaya varamayan din adamlarını ikna etmeye çalışırken:Eddie Mannix: Hiçbir Amerikalıyı inanç ve mezhep gözetmeksizin rencide etmediğine emin olmadan bu filmi pazarlamayacağız.Kaprislerinden herkesi bezdirmiş şımarık aktris DeeAnna Moran'ı evlilik dışı hamileliği sebebiyle birileriyle evlendirmeye zorlarken:Aktris: Bir daha asla evlenmem. Aşağılık hergelenin tekiyle 3.evliliğimi yapmak istemiyorum.Eddie Mannix: Sana münasip bir genç öneriyoruz. Sonsuza dek evli kalmanız gerekmiyor. Ancak bu evliliği yapman şart. Çünkü babasız çocuk sahibi olman stüdyoyu halkın karşısında zor durumda bırakır.Çekimleri devam eden ''Hail, Caesar! A Tale of Christ (Yüce Sezar! İsa'nın Hikayesi)'' filminde kayıplara karışan aktör Baird Whitlock'u kimseler fark etmeden bir an önce bulup sete getirmek için koşuştururken:Yapımcı: Yönetmeni daha ne kadar oyalayayım? Dedikodu köşelerinin haberi olmadan bir an önce bul getir.Dedikodu muhabiri Thora Thacker'in haber sızdırmasını engellerken:Dedikoducu: Güvenilir bir kaynağım var ve bu haberi basacağım.Eddie Mannix: Öncelikle hiçbir haber değeri yok. Ayrıca, bunu basamazsın. İnsanlar gerçekleri istemiyor, inanmak istiyorlar. Endüstrimiz buna dayanıyor. Seninki de benimki de.Bütün bu olağan sorunlar yetmezmiş gibi bir de haklarını isteyen ''şantajcı, fidyeci, komünist'' senaristler bela olmuştur başına:Komünistler: ''Senaryolarımız stüdyolara milyonlar kazandırdı, hepsi başarılı oldu. Ama o milyonların ucundan, kardan bir tutam bile görmedik. Filmler bizle başlar, onlar bizim fikirlerimizdir. Ama stüdyo hepsine konar. Sırf üretim araçlarına sahipler diye, neden parayı, bizim paramızı, bizim emeğimizi alıp azar azar dağıtıyorlar. O yüzdenHayır, bu fidye değil. Geri ödeme.''Şimdiye dek sadece senaryolara yerleştirdikleri gizli mesajlarla fikirlerini yaymaya çalışan bu idealist komünistlerin, artık harekete geçerek, doğrudan eylemleriyle, kapitalizmin aracından öte bir şey olmayan sinema endüstrisini dize getirmeyi başarma şansları olabilecek miydi?''Geleceği şekillendirmek için Moskova'ya gidiyorsun. Biz kalıp kapitalist hizmetçiler olarak tebdilen hizmet etmeye devam edeceğiz. Para davanını köleleri için değil dava yolunda harcanmalıdır.''Çöplüğün başında Eddie gibi biri varken tüm idealler elbette sadece nostaljik birer ütopyadan ibaret kalacaktı. Komünistlerle birkaç saat geçirince ''beyni yıkanan'':Baird Whitlock: Stüdyo sisteme hizmet etmek için film çekiyor. Stüdyonun işlevi bu, hepimizin burada işi bu aslında. Biz onların 'statüko' dedikleri şeyi tasdik ediyoruz. Kendi kendimize sanatsal değere sahip bir şeyler ürettiğimizi söyleyebiliriz, sinema işinin ruhsal bir boyutu olduğunu da. Ama asıl gerçek bu değil.Eddie Mannix: Kulaklarını dört aç dümbük. Bu stüdyo sana ve burada çalışan herkese iyi davrandı. Bir daha böyle atıp tuttuğunu duyarsam, bu söylediğin son şey olur.Baird Whitlock: Hiç öyle şey yapar mıyım, Eddie!Sorun çözmede uzman Eddie eften püften bahaneleri yutacak, engellere takılacak cinsten bir adam değildir. Film stüdyosunun çıkarı mevzubahis olduğunda gerisi teferruattır.Çünkü, ''Bir tanrıdır. Herkesin vücuduna ve ruhuna sahip. İtaat etmeyenleri, kadırga, arena ve hatta çarmıha gönderen.''