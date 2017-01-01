Hail, Caesar! 2016 Yüce Sezar!

''We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are We? The Future. (Film yıldızınız elimizde. Yüz bin dolar toplayın ve talimatları bekleyin. Biz kim miyiz? Gelecek.)''
Hail, Caesar!
Hail, Caesar! (Yüce Sezar!), Coen kardeşlerin (Ethan Coen ve Joel Coen) yazıp yönettiği, kadrosunda:
Eddie Mannix rolüyle Josh Brolin,
Hail, Caesar! Josh Brolin
Baird Whitlock rolüyle George Clooney,
Hail, Caesar! George Clooney
Hobie Doyle rolüyle Alden Ehrenreich,
Hail, Caesar! Alden Ehrenreich
Laurence Laurentz rolüyle Ralph Fiennes,
Hail, Caesar! Ralph Fiennes
Joe Silverman rolüyle Jonah Hill,
Hail, Caesar! Jonah Hill
DeeAnna Moran rolüyle Scarlett Johansson,
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Thora Thacker / Thessaly Thacker rolüyle Tilda Swinton,
Hail, Caesar! Tilda Swinton
Burt Gurney rolüyle Channing Tatum,
Hail, Caesar! Channing Tatum
C.C. Calhoun rolüyle Frances McDormand, Mrs. (Bayan) Mannix rolüyle Alison Pill, Carlotta Valdez rolüyle Veronica Osorio, Secretary (Sekreter) Natalie rolüyle Heather Goldenhersh, Prof. (Profesör) Marcuse rolüyle John Bluthal, Mr. (Bay) Smitrovich rolüyle Alex Karpovsky, Cuddahy rolüyle Ian Blackman, Sid Siegelstein rolüyle Geoffrey Cantor, Arne Seslum rolüyle Christopher Lambert, Stu Schwartz rolüyle Basil Hoffman, Peanut rolüyle Luke Spencer Roberts, Gloria DeLamour rolüyle Natasha Bassett, French Photographer (Fransız Fotoğrafçı) Falco rolüyle Richard Abraham, Gracchus rolüyle Clancy Brown, Chunk Mulligan rolüyle Mather Zickel, Ursulina rolüyle Tiffany Lonsdale, Sen. (Senatör) Sestimus Amydias rolüyle Clement von Franckenstein, Dierdre rolüyle Emily Beecham, Todd rolüyle Nuno Branco, Frankie rolüyle Robert Goldman, Antonius rolüyle Bogdan Szumilas, Will rolüyle Sam Towers, Jesus (Hazreti İsa) rolüyle Mike Watson, Pedro rolüyle Pedro Barquin, Jason West rolüyle Matthew William Jones, Producer of 'Hail, Caesar!' (Yüce Sezar! Yapımcısı) rolüyle Robert Trebor, Head Communist Writer (Komünist Lider Yazar) rolüyle Max Baker, Communist Writer (Komünist Yazar) rolleriyle Fisher Stevens, Patrick Fischler, Tom Musgrave, David Krumholtz, Greg Baldwin, Patrick Carroll, Fred Melamed, Communist Screenwriter (Komünist Senarist) rolüyle James Jeffrey Caldwell, Eastern Orthodox Clergyman (Doğu Ortodoks Din Adamı) rolüyle Aramazd Stepanian, Protestant Clergyman (Protestan Din Adamı) rolüyle Allan Havey, Catholic Clergyman (Katolik Din Adamı) rolüyle Robert Pike Daniel, Rabbi (Yahudi Din Adamı) rolüyle Robert Picardo, Chinese Restaurant Maitre D' (Çin Restoranı Başgarsonu) rolüyle Michael Yama, Chinese Restaurant Waitress (Çin Restoranındaki Garson kız) rolüyle Ming Zhao, Malibu Maid (Malibu Hizmetçisi) rolüyle Helen Siff, Saul of Tarsus (Tarsuslu Saul) rolüyle Jacob Witkin, Bartender (Barmen) rolüyle E.E. Bell, Sailor (Denizci) rolleriyle Brian Jones, Peter Banifaz, Clifton Samuels, K.C. Reischerl, Wesley Alfvin, Dustin Brayley, Brett Newton, Brett Ryback, Dancer (Dansçı) rolleriyle Jeremy Davis, Marcos Mateo Ochoa, Colin Bradbury, Ryan Breslin, Tyler Hanes, Casey Garvin, Luke Hawkins, Evan Kasprzak, Patrick Lavallee, Adam Perry, Ryan Vandenboom, Alex Demkin, Dax Hock, Shesha Marvin, Mark Stuart, Forrest Walsh, Cate Allen, Greg Brown, Larry Justice, Meggan Kaiser, Julia Kuzina, Ana Vukicevic ve Jim Westcott gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD-Japonya ortak yapımı gizem, komedi filmidir.
( narrator / anlatan ) / Michael Gambon.
Hail, Caesar!
Hail, Caesar!
Hail, Caesar!
Hail, Caesar!
Hollywood'un 1950'lerdeki ''altın çağı''nı konu eden Hail, Caesar! / Yüce Sezar!, özellikle yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Hollywood'un yıldız sistemini ayarsızca alaya alan film Şubat ayında gerçekleştirilen Berlin Film Festivali'nin açılışını yapmıştı.
İstanbul Film Festivali kapsamında ''Akbank Galaları'' bölümünde yer alan Hail, Caesar! (Yüce Sezar!); Capitol Pictures adlı film stüdyosu için çalışan yapım koordinatörü Eddie Mannix'in, gece gündüz fark etmeden çözmek zorunda kaldığı sorunları mizahi bir dille anlatan bir film.
Hail, Caesar!
Hail, Caesar!
Gerek, bir aktrisin fotolarını stüdyoya haber vermeden çeken bir fotoğrafçıyla:
Eddie Mannix: Stüdyonun bu fotoğraflar üzerinde hakkı var Falco! Negatifleri ver bakalım.
Fotoğrafçı: Ama bunlar şahsi kullanım için.
Aktris: Birkaç poz çekilip gülemez miyim yani?
Hail, Caesar! Richard Abraham-Natasha Bassett
Gerek, replik beceremeyen bebek yüzlü aktör Hobie Doyle ve sırf halkın sevgisini kazanmış olduğundan başrolde oynatmak isteyen yapımcının isteğini kabul etmemekte direten yönetmen Laurence Laurentz ile:
Yapımcı: Ama o konuşmayı bile beceremiyor.
Eddie Mannix: Bize derhal oyuncu lazım. Daha iyi bir fikrin var mı?
Yapımcı: Haklısınız, Hobie oldukça parlak bir fikir.
Yönetmen: Yetti artık! Hobie rol yapamıyor.
Eddie Mannix: Dünyadaki en iyi aktörlerden birisi.
Yönetmen: At sırtında evet, ama burada dram yapıyoruz. Yetenekli bir oyuncu lazım, bir rodeo palyaçosu değil.
Eddie Mannix: Oyuncuyu değiştirmeyeceğiz. Hobie oynayacak. Ona yol göstermek senin sorumluluğun.
Hail, Caesar! Heather Goldenhersh-Ralph Fiennes
Dini film çekmek konusunda bir türlü uzlaşmaya varamayan din adamlarını ikna etmeye çalışırken:
Eddie Mannix: Hiçbir Amerikalıyı inanç ve mezhep gözetmeksizin rencide etmediğine emin olmadan bu filmi pazarlamayacağız.
Hail, Caesar! Josh Brolin
Kaprislerinden herkesi bezdirmiş şımarık aktris DeeAnna Moran'ı evlilik dışı hamileliği sebebiyle birileriyle evlendirmeye zorlarken:
Aktris: Bir daha asla evlenmem. Aşağılık hergelenin tekiyle 3.evliliğimi yapmak istemiyorum.
Eddie Mannix: Sana münasip bir genç öneriyoruz. Sonsuza dek evli kalmanız gerekmiyor. Ancak bu evliliği yapman şart. Çünkü babasız çocuk sahibi olman stüdyoyu halkın karşısında zor durumda bırakır.
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin
Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin
Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin
Hail, Caesar! Scarlett Johansson-Josh Brolin
Çekimleri devam eden ''Hail, Caesar! A Tale of Christ (Yüce Sezar! İsa'nın Hikayesi)'' filminde kayıplara karışan aktör Baird Whitlock'u kimseler fark etmeden bir an önce bulup sete getirmek için koşuştururken:
Yapımcı: Yönetmeni daha ne kadar oyalayayım? Dedikodu köşelerinin haberi olmadan bir an önce bul getir.
Hail, Caesar! Robert Trebor
Hail, Caesar! Josh Brolin
Dedikodu muhabiri Thora Thacker'in haber sızdırmasını engellerken:
Dedikoducu: Güvenilir bir kaynağım var ve bu haberi basacağım.
Eddie Mannix: Öncelikle hiçbir haber değeri yok. Ayrıca, bunu basamazsın. İnsanlar gerçekleri istemiyor, inanmak istiyorlar. Endüstrimiz buna dayanıyor. Seninki de benimki de.
Hail, Caesar! Tilda Swinton
Hail, Caesar! Josh Brolin
Bütün bu olağan sorunlar yetmezmiş gibi bir de haklarını isteyen ''şantajcı, fidyeci, komünist'' senaristler bela olmuştur başına:
Komünistler: ''Senaryolarımız stüdyolara milyonlar kazandırdı, hepsi başarılı oldu. Ama o milyonların ucundan, kardan bir tutam bile görmedik. Filmler bizle başlar, onlar bizim fikirlerimizdir. Ama stüdyo hepsine konar. Sırf üretim araçlarına sahipler diye, neden parayı, bizim paramızı, bizim emeğimizi alıp azar azar dağıtıyorlar. O yüzden HAYIR! Hayır, bu fidye değil. Geri ödeme.''
Hail, Caesar George Clooney
Hail, Caesar! George Clooney
Hail, Caesar!
Hail, Caesar! George Clooney
Şimdiye dek sadece senaryolara yerleştirdikleri gizli mesajlarla fikirlerini yaymaya çalışan bu idealist komünistlerin, artık harekete geçerek, doğrudan eylemleriyle, kapitalizmin aracından öte bir şey olmayan sinema endüstrisini dize getirmeyi başarma şansları olabilecek miydi?
''Geleceği şekillendirmek için Moskova'ya gidiyorsun. Biz kalıp kapitalist hizmetçiler olarak tebdilen hizmet etmeye devam edeceğiz. Para davanını köleleri için değil dava yolunda harcanmalıdır.''
Hail, Caesar!
Çöplüğün başında Eddie gibi biri varken tüm idealler elbette sadece nostaljik birer ütopyadan ibaret kalacaktı. Komünistlerle birkaç saat geçirince ''beyni yıkanan'':
Baird Whitlock: Stüdyo sisteme hizmet etmek için film çekiyor. Stüdyonun işlevi bu, hepimizin burada işi bu aslında. Biz onların 'statüko' dedikleri şeyi tasdik ediyoruz. Kendi kendimize sanatsal değere sahip bir şeyler ürettiğimizi söyleyebiliriz, sinema işinin ruhsal bir boyutu olduğunu da. Ama asıl gerçek bu değil.
Eddie Mannix: Kulaklarını dört aç dümbük. Bu stüdyo sana ve burada çalışan herkese iyi davrandı. Bir daha böyle atıp tuttuğunu duyarsam, bu söylediğin son şey olur.
Baird Whitlock: Hiç öyle şey yapar mıyım, Eddie!
Hail, Caesar! George Clooney-Josh Brolin
Sorun çözmede uzman Eddie eften püften bahaneleri yutacak, engellere takılacak cinsten bir adam değildir. Film stüdyosunun çıkarı mevzubahis olduğunda gerisi teferruattır.
Çünkü Hollywood, ''Bir tanrıdır. Herkesin vücuduna ve ruhuna sahip. İtaat etmeyenleri, kadırga, arena ve hatta çarmıha gönderen.''
Hail, Caesar! Josh Brolin-Heather Goldenhersh
Hail, Caesar! Josh Brolin-Tilda Swinton
Hail, Caesar! Tilda Swinton
Hail, Caesar! Alden Ehrenreich
Hail, Caesar! Channing Tatum
Hail, Caesar! Channing Tatum
Hail, Caesar! Channing Tatum
Hail, Caesar! Channing Tatum
Hail, Caesar! Channing Tatum
Hail, Caesar Frances McDormand
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar! Jonah Hill
Hail, Caesar! Scarlett Johansson
Hail, Caesar!
Hail, Caesar! Veronica Osorio
Hail, Caesar! Alden Ehrenreich
Hail, Caesar! Josh Brolin
Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) Official Trailer
Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) Official Trailer 2
Hail, Caesar! (Yüce Sezar!) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman
Hail, Caesar!
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''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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