Hail, Caesar! 2016 Yüce Sezar!

''We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are We? The Future. (Film yıldızınız elimizde. Yüz bin dolar toplayın ve talimatları bekleyin. Biz kim miyiz? Gelecek.)''









Hail, Caesar! (Yüce Sezar!), Coen kardeşlerin (Ethan Coen ve Joel Coen) yazıp yönettiği, kadrosunda:

C.C. Calhoun rolüyle Frances McDormand, Mrs. (Bayan) Mannix rolüyle Alison Pill, Carlotta Valdez rolüyle Veronica Osorio, Secretary (Sekreter) Natalie rolüyle Heather Goldenhersh, Prof. (Profesör) Marcuse rolüyle John Bluthal, Mr. (Bay) Smitrovich rolüyle Alex Karpovsky, Cuddahy rolüyle Ian Blackman, Sid Siegelstein rolüyle Geoffrey Cantor, Arne Seslum rolüyle Christopher Lambert, Stu Schwartz rolüyle Basil Hoffman, Peanut rolüyle Luke Spencer Roberts, Gloria DeLamour rolüyle Natasha Bassett, French Photographer (Fransız Fotoğrafçı) Falco rolüyle Richard Abraham, Gracchus rolüyle Clancy Brown, Chunk Mulligan rolüyle Mather Zickel, Ursulina rolüyle Tiffany Lonsdale, Sen. (Senatör) Sestimus Amydias rolüyle Clement von Franckenstein, Dierdre rolüyle Emily Beecham, Todd rolüyle Nuno Branco, Frankie rolüyle Robert Goldman, Antonius rolüyle Bogdan Szumilas, Will rolüyle Sam Towers, Jesus (Hazreti İsa) rolüyle Mike Watson, Pedro rolüyle Pedro Barquin, Jason West rolüyle Matthew William Jones, Producer of 'Hail, Caesar!' (Yüce Sezar! Yapımcısı) rolüyle Robert Trebor, Head Communist Writer (Komünist Lider Yazar) rolüyle Max Baker, Communist Writer (Komünist Yazar) rolleriyle Fisher Stevens, Patrick Fischler, Tom Musgrave, David Krumholtz, Greg Baldwin, Patrick Carroll, Fred Melamed, Communist Screenwriter (Komünist Senarist) rolüyle James Jeffrey Caldwell, Eastern Orthodox Clergyman (Doğu Ortodoks Din Adamı) rolüyle Aramazd Stepanian, Protestant Clergyman (Protestan Din Adamı) rolüyle Allan Havey, Catholic Clergyman (Katolik Din Adamı) rolüyle Robert Pike Daniel, Rabbi (Yahudi Din Adamı) rolüyle Robert Picardo, Chinese Restaurant Maitre D' (Çin Restoranı Başgarsonu) rolüyle Michael Yama, Chinese Restaurant Waitress (Çin Restoranındaki Garson kız) rolüyle Ming Zhao, Malibu Maid (Malibu Hizmetçisi) rolüyle Helen Siff, Saul of Tarsus (Tarsuslu Saul) rolüyle Jacob Witkin, Bartender (Barmen) rolüyle E.E. Bell, Sailor (Denizci) rolleriyle Brian Jones, Peter Banifaz, Clifton Samuels, K.C. Reischerl, Wesley Alfvin, Dustin Brayley, Brett Newton, Brett Ryback, Dancer (Dansçı) rolleriyle Jeremy Davis, Marcos Mateo Ochoa, Colin Bradbury, Ryan Breslin, Tyler Hanes, Casey Garvin, Luke Hawkins, Evan Kasprzak, Patrick Lavallee, Adam Perry, Ryan Vandenboom, Alex Demkin, Dax Hock, Shesha Marvin, Mark Stuart, Forrest Walsh, Cate Allen, Greg Brown, Larry Justice, Meggan Kaiser, Julia Kuzina, Ana Vukicevic ve Jim Westcott gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD-Japonya ortak yapımı gizem, komedi filmidir.



( narrator / anlatan ) / Michael Gambon.