Live by Night 2016 Soundtracks

Live by Night (Gecenin Kanunu)

Dennis Lehane'nin 2012 yılında yazdığı aynı adlı romandan beyazperdeye uyarlanan, Ben Affleck'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, Chris Cooper, Robert Glenister, Max Casella, John Daniel Evermore, B.C. Halifax ve Chris Sullivan'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Live by Night (Gecenin Kanunu) 2016 Amerikan yapımı dram, suç filmidir.





Live by Night Music by





Harry Gregson-Williams





Joe Coughlin / ( Harry Gregson-Williams )

Albert's Girl / ( Harry Gregson-Williams )

The Getaway / ( Harry Gregson-Williams )

Aftermath / ( Harry Gregson-Williams )

Ybor City / ( Harry Gregson-Williams )

Three Years, Four Months / ( Harry Gregson-Williams )

The Distillery / ( Harry Gregson-Williams )

Graciela / ( Harry Gregson-Williams )

Live Like Kings / ( Harry Gregson-Williams )

Loretta Figgis / ( Harry Gregson-Williams )

Uncovering the Clan / ( Harry Gregson-Williams )

Beatings, Bombings, And Murders / ( Harry Gregson-Williams )

One Day / ( Harry Gregson-Williams )

End of Prohibition / ( Harry Gregson-Williams )

One Final Stand / ( Harry Gregson-Williams )

How Cheap Is Your Virtue? / ( Harry Gregson-Williams )

Dion Takes Over / ( Harry Gregson-Williams )

I'm Free Joseph / ( Harry Gregson-Williams )

This Is Heaven / ( Harry Gregson-Williams )

Moonshine (feat. Kacey Musgraves) / ( Foy Vance )



