in dubious battle soundtracks

ABD'li yazar John Steinbeck'in 1936 yılında yazdığı aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Matt Rager'in senaristliğini yaptığı, James Franco'nun yönettiği, başrollerinde; James Franco, Nat Wolff, Vincent D'Onofrio, Selena Gomez, Ed Harris, Josh Hutcherson, Sam Shepard, Zach Braff, Robert Duvall, Bryan Cranston, Jack Kehler, Joel Marsh Garland, Analeigh Tipton, Ahna O'Reilly, Ashley Greene, Scott Haze, John Savage, Jacob Loeb ve Keegan Allen'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile In Dubious Battle (Bitmeyen Kavga) 2016 Amerikan yapımı dram filmidir.





Volker Bertelmann (Hauschka)





One Dollar Address / ( Volker Bertelmann Hauschka )

Apples / ( Volker Bertelmann Hauschka )

Punch Drunk / ( Volker Bertelmann Hauschka )

Bolton Orchards / ( Volker Bertelmann Hauschka )

Quarters / ( Volker Bertelmann Hauschka )