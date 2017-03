Kong: Skull Island Soundtracks

Hikayesi John Gatins'e ait olan, Dan Gilroy, Derek Connolly ve Max Borenstein'in senaristliğini birlikte yaptıkları, Jordan Vogt-Roberts'in yönettiği, başrollerinde; Tom Hiddleston, Samuel Leroy Jackson, Brie Larson, John Goodman, John Christopher Reilly, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Toby Kebbell ve Eugene Cordero'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası) 2017 ABD-Vietnam ortak yapımı aksiyon, fantastik, macera, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.





South Pacific / ( Henry Jackman )

The Beach / ( Henry Jackman )

Project Monarch / ( Henry Jackman )

Packard's Blues / ( Henry Jackman )

Assembling the Team / ( Henry Jackman )

Into the Storm / ( Henry Jackman )

The Island / ( Henry Jackman )





Kong the Destroyer / ( Henry Jackman )

Monsters Exist / ( Henry Jackman )

Spider Attack / ( Henry Jackman )

Dominant Species / ( Henry Jackman )

The Temple / ( Henry Jackman )

Grey Fox / ( Henry Jackman )