Logan: The Wolverine Soundtracks

Logan: The Wolverine / Wolverine 3





Marco Beltrami





Main Titles / ( Marco Beltrami )

Laura / ( Marco Beltrami )

The Grim Reavers / ( Marco Beltrami )

Old Man Logan / ( Marco Beltrami )









Alternate Route to Mexico / ( Marco Beltrami )

That's Not a Choo-Choo / ( Marco Beltrami )

X-24 / ( Marco Beltrami )

El Limo-Nator / ( Marco Beltrami )

Gabriella's Video / ( Marco Beltrami )

To the Cemetery / ( Marco Beltrami )

Goodnight Moon / ( Marco Beltrami )

Farm Aid / ( Marco Beltrami )

Feral Tween / ( Marco Beltrami )

Driving to Mexico / ( Marco Beltrami )

You Can't Break the Mould / ( Marco Beltrami )

Up to Eden / ( Marco Beltrami )

Beyond the Hills / ( Marco Beltrami )

Into the Woods / ( Marco Beltrami )

Forest Fight / ( Marco Beltrami )

Logan vs. X-24 / ( Marco Beltrami )

Don't Be What They Made You / ( Marco Beltrami )

Eternum - Laura's Theme / ( Marco Beltrami )

Logan's Limo / ( Marco Beltrami )

Loco Logan / ( Marco Beltrami )

Logan Drives / ( Marco Beltrami )