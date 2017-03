Maggie's Plan 2015 Soundtracks

Maggie's Plan (Maggie'nin Planı-Kördüğüm)

Hikayesi Karen Rinaldi'ye ait olan, Rebecca Miller'ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Greta Gerwig, Ethan Hawke, Bill Hader, Maya Rudolph, Travis Fimmel, Julianne Moore, Wallace Shawn, Monte Greene, Ida Rohatyn, Mina Sundwall ve Jackson Frazer'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Maggie's Plan (Maggie'nin Planı-Kördüğüm) 2015 Amerikan yapımı dram, romantik, komedi filmidir.





Michael Rohatyn





Musical Communion / ( The Skatalites )









Un-Che / ( Michael Rohatyn )

Hey Sparrow 7 ( Peaking Lights )

Fountain March / Cafeteria / ( Michael Rohatyn )

Martin Neems / Chinatown / ( Michael Rohatyn )

Rudy, A Message To You / ( Dandy Livingstone )

Maggie's Plan / ( Michael Rohatyn )

Dancing In the Dark / ( Bruce Springsteen )









Man in the Street / ( Don Drummond )

A Fortune Cookie / ( Michael Rohatyn )

Quaker / Lost in Snow / ( Michael Rohatyn )

Daddy's Bubble / ( Michael Rohatyn )

One More Un-che / ( Michael Rohatyn )

Maggie and Lily / ( Michael Rohatyn )

Groove to the Beat / ( keith and Ken )

Dancing in the Dark / ( Kathleen Hanna & Tommy Buck )









A Bright Opening (Bonus Track) / ( Michael Rohatyn )

Waltz 3.9 (Bonus Track) / ( Michael Rohatyn )

Manic Buttons (Bonus Track) / ( Michael Rohatyn )

Zither Ode (Bonus Track) / ( Michael Rohatyn )

Shoes Red (Bonus Track) / ( Michael Rohatyn )

Shoes Blue (Bonus Track) / ( Michael Rohatyn )