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Modern Times 1936 Soundtracks

Modern Zamanlar-Asri Zamanlar Müzikleri


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Modern Times Soundtracks-Modern Zamanlar Müzikleri-Asri Zamanlar Müzikleri

Modern Times (Modern Zamanlar-Asri Zamanlar)

Charles Chaplin'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford ve Chester Conklin'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Modern Times (Modern Zamanlar-Asri Zamanlar) 1936 Amerikan yapımı aile, dram, romantik, komedi filmidir.

modern times
Modern Times

Modern Times Music by

Charlie Chaplin

Modern Times Soundtracks (Modern Zamanlar MüzikleriAsri Zamanlar Müzikleri)


modern times soundtracks
Modern Times Soundtracks

Modern Times (Main Title) / ( Charlie Chaplin )


The Factory Machine / ( Charlie Chaplin )
The Factory Set / ( Charlie Chaplin )
Charlie's Dance / ( Charlie Chaplin )
Charlie At the Assembly Line Belt / ( Charlie Chaplin )
The Ballet / ( Charlie Chaplin )
Visions / ( Charlie Chaplin )
The Gamin / ( Charlie Chaplin )
Charlie and the Warden / ( Charlie Chaplin )
Alone and Hungry / ( Charlie Chaplin )
Smile (Love Theme) / ( Charlie Chaplin )
In the City / ( Charlie Chaplin )
Valse / ( Charlie Chaplin )
The Sleeping Girl (Reprise: Visions) / ( Charlie Chaplin )
Ten Days / ( Charlie Chaplin )
At the Picture / ( Charlie Chaplin )
Later That Night / ( Charlie Chaplin )
Smile (Love Theme and Closing Title) / ( Charlie Chaplin )


Je cherche après Titine / ( Charlie Chaplin )


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