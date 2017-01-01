Modern Times 1936 Soundtracks
Modern Zamanlar-Asri Zamanlar Müzikleri
Modern Times (Modern Zamanlar-Asri Zamanlar)
Charles Chaplin'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford ve Chester Conklin'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Modern Times (Modern Zamanlar-Asri Zamanlar) 1936 Amerikan yapımı aile, dram, romantik, komedi filmidir.
Modern Times Music by
Charlie Chaplin
Modern Times Soundtracks (Modern Zamanlar MüzikleriAsri Zamanlar Müzikleri)
Modern Times (Main Title) / ( Charlie Chaplin )
The Factory Machine / ( Charlie Chaplin )
The Factory Set / ( Charlie Chaplin )
Charlie's Dance / ( Charlie Chaplin )
Charlie At the Assembly Line Belt / ( Charlie Chaplin )
The Ballet / ( Charlie Chaplin )
Visions / ( Charlie Chaplin )
The Gamin / ( Charlie Chaplin )
Charlie and the Warden / ( Charlie Chaplin )
Alone and Hungry / ( Charlie Chaplin )
Smile (Love Theme) / ( Charlie Chaplin )
In the City / ( Charlie Chaplin )
Valse / ( Charlie Chaplin )
The Sleeping Girl (Reprise: Visions) / ( Charlie Chaplin )
Ten Days / ( Charlie Chaplin )
At the Picture / ( Charlie Chaplin )
Later That Night / ( Charlie Chaplin )
Smile (Love Theme and Closing Title) / ( Charlie Chaplin )
Je cherche après Titine / ( Charlie Chaplin )
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