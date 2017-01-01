Prevenge Soundtracks
Yalvarış-Hamintikam Müzikleri
Prevenge (Yalvarış-Hamintikam)
Alice Lowe'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Alice Lowe, Gemma Whelan, Kate Dickie, Jo Hartley, Kayvan Novak, Tom David, Dan Renton Skinner, Mike Wozniak ve Tom Meeten'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Prevenge (Yalvarış-Hamintikam) 2016 Birleşik Krallık yapımı dram, fantastik, komedi, korku, gerilim filmidir.
Prevenge Music by
Pablo Clements
James Griffith
Toydrum
Prevenge Soundtracks (Yalvarış Müzikleri-Hamintikam Müzikleri)
Intro / ( Toydrum )
Biological Clockwork (The Train) / ( Toydrum )
This Is What I Really Look Like (Rework) / ( Toydrum )
Logical Clock / ( Toydrum )
Fury Pt 1 & 2 (Rework) / ( Toydrum )
Visions of (Nice Guy Josh) / Killing for Two / ( Toydrum )
Always with You (Full Song) / ( Toydrum )
Be Ruthless Ruth (DJ Dan) / Let's Get You (To Bed) / Ruth Theme (Bath) / Biological Clockwork (The Window) / ( Toydrum )
Climbing Up the Walls (Pt 1) / ( Toydrum )
Crazy Bitch / Hormonal Bliss / ( Toydrum )
Ruth's Theme (Cemetery - Yoga) / Visions of (Pt 2) / ( Toydrum )
Biological Clockwork (The Walk) / ( Toydrum )
Climbing Up the Walls (Pt 2) / Baby Knows Best (The Tunnel) / ( Toydrum )
Always with You (Pt 2) / Ruth's Theme (The Cliffs) / ( Toydrum )
Children of Love (End Titles) / ( Paul Synnott )
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