prevenge soundtracks

Alice Lowe'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Alice Lowe, Gemma Whelan, Kate Dickie, Jo Hartley, Kayvan Novak, Tom David, Dan Renton Skinner, Mike Wozniak ve Tom Meeten'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Prevenge (Yalvarış-Hamintikam) 2016 Birleşik Krallık yapımı dram, fantastik, komedi, korku, gerilim filmidir.





Pablo Clements





James Griffith





Toydrum





Intro / ( Toydrum )

Biological Clockwork (The Train) / ( Toydrum )

This Is What I Really Look Like (Rework) / ( Toydrum )

Logical Clock / ( Toydrum )

Fury Pt 1 & 2 (Rework) / ( Toydrum )

Visions of (Nice Guy Josh) / Killing for Two / ( Toydrum )

Always with You (Full Song) / ( Toydrum )

Be Ruthless Ruth (DJ Dan) / Let's Get You (To Bed) / Ruth Theme (Bath) / Biological Clockwork (The Window) / ( Toydrum )

Climbing Up the Walls (Pt 1) / ( Toydrum )

Crazy Bitch / Hormonal Bliss / ( Toydrum )

Ruth's Theme (Cemetery - Yoga) / Visions of (Pt 2) / ( Toydrum )

Biological Clockwork (The Walk) / ( Toydrum )

Climbing Up the Walls (Pt 2) / Baby Knows Best (The Tunnel) / ( Toydrum )

Always with You (Pt 2) / Ruth's Theme (The Cliffs) / ( Toydrum )

Children of Love (End Titles) / ( Paul Synnott )