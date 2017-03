The Belko Experiment Soundtracks

Belko Deneyi Müzikleri





The Belko Experiment Soundtracks-Belko Deneyi Müzikleri



The Belko Experiment (Belko Deneyi)

James Gunn'ın yazdığı, Greg McLean'ın yönettiği, başrollerinde; John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona, John C. McGinley, Josh Brener, Michael Rooker, Sean Gunn, Melonie Diaz, David Del Rio, Rusty Schwimmer, Gail Bean ve James Earl'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Belko Experiment (Belko Deneyi) 2016 Amerikan yapımı aksiyon, gerilim, korku filmidir.





The Belko Experiment



The Belko Experiment Music by





Tyler Bates





The Belko Experiment Soundtracks (Belko Deneyi Müzikleri)





The Belko Experiment Soundtracks



Yo Vivire (I Will Survive) / ( Jose Prieto )

Security / ( Tyler Bates )

The Building Is Sealed / ( Tyler Bates )

Strange Situation / ( Tyler Bates )

These Walls / ( Tyler Bates )

Head Tag / ( Tyler Bates )

30 Must Die / ( Tyler Bates )

California Dreamin' (Latin Version) / ( Gabriela Teran )

Panic! / ( Tyler Bates )

Rooftop Anarchy / ( Tyler Bates )

You Can't Save Everyone / ( Tyler Bates )

Hearts of Darkness / ( Tyler Bates )

Mass Murder in the Air / ( Tyler Bates )

One Body Short / ( Tyler Bates )

Aftermath / ( Tyler Bates )

Molotov Cocktails / ( Tyler Bates )

The Bigger Picture / ( Tyler Bates )

California Dreamin' (Rock Version) / ( Gilberto Cerezo, Tyler Bates, Dave Lombardo & Rani Sharone )