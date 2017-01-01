The Shack 2017 Soundtracks
Baraka Müzikleri
The Shack (Baraka)
William Paul Young'un 2007 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, John Fusco, Andrew Lanham ve Destin Daniel Cretton'un senaristliğini birlikte yaptıkları, Stuart Hazeldine'in yönettiği, başrollerinde; Sam Worthington, Octavia Spencer, Avraham Aviv Alush, Radha Mitchell, Alice Braga, Sumire Matsubara, Amélie Eve, Megan Charpentier, Gage Munroe, Graham Greene ve Tim McGraw'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Shack (Baraka) 2017 Amerikan yapımı fantastik, dram filmidir.
The Shack Music by
Aaron Zigman
The Shack Soundtracks (Baraka Müzikleri)
When I Pray for You / ( Dan + Shay )
Keep Your Eyes On Me / ( Tim McGraw & Faith Hill )
Lay Our Flowers Down / ( Lady Antebellum )
Heaven Knows / ( Hillsong UNITED )
Where Were You / ( Francesca Battistelli )
Love Goes On / ( Kelly Clarkson & Aloe Blacc )
River of Jordan (feat. Breyan Isaac) / ( Lecrae )
Hard Love (feat. Lauren Daigle) / ( NEEDTOBREATHE )
Days of Dark / ( Dierks Bentley )
Phone Call to God / ( Brett Eldredge )
Honest to God / ( Devin Dawson )
Stars (The Shack Version) / ( Skillet )
I'll Think About You / ( We Are Messengers )
Amazing Grace / ( for KING & COUNTRY )
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