Through the Air 2015 Soundtracks

Through the Air / La résistance de l'air (Hava Direnci)

Thomas Bidegain ve Noé Debré'nin birlikte yazdıkları, Fred Grivois'in yönettiği, başrollerinde; Reda Kateb, Ludivine Sagnier, Tchéky Karyo, Pascal Demolon ve Johan Heldenbergh'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Through the Air / La résistance de l'air (Hava Direnci) 2015 Fransa-Belçika ortak yapımı dram filmidir.





Requiem for a Soul / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )









Vincent / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )









Prendre les choses en main / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Le feu / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Le premier meurtre / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Le père / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Le deuxième contrat / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

La toile d'araignée / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Pas de retour / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Championnat / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )









La mort du père / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

L'embuscade / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

L'âme brûlée / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )

Le dernier contrat / ( Evgueni Galperine & Sacha Galperine )