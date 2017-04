Aftermath 2017

Akıbet





Aftermath / 478 (Akıbet), Javier Gullón'un yazığı, Elliott Lester'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Roman Melynk rolüyle Arnold Schwarzenegger, Paul Bonanos rolüyle Scoot McNairy, Christina Bonanos rolüyle Maggie Grace, Samuel Bonanos rolüyle Judah Nelson, Older (Büyük) Samuel rolüyle Lewis Pullman, Tessa Corbett rolüyle Hannah Ware, John Gullick rolüyle Kevin Zegers, James Gullick rolüyle Larry Sullivan, Eve Sander rolüyle Mariana Klaveno, Matt rolüyle Glenn Morshower, Robert rolüyle Martin Donovan, Roman's Lawyer (Roman'ın Avukatı) rolüyle Michael Lowry, Olena Melynk rolüyle Tammy Tsai, Nadiya Melynk rolüyle Danielle Sherrick, Marie rolüyle Chloe Stearns, Eric rolüyle Scott A. Martin, Officer (Memur) Wilson rolüyle Reid Carpenter, Female Officer (Kadın Memur) rolüyle McKenna Kerrigan, Police Officer (Polis Memuru) rolüyle Adam Hicks, Corpulent Man (Şişman Adam) Andrew rolüyle Christopher Darga, Squirrel rolüyle Danny Mooney, Thomas Fichman rolüyle Jason McCune, Edward's Wife (Edward'ın Karısı) rolüyle Trisha Simmons, Jacob's Father (Jacob'un Babası) rolüyle Gary Chinn, HAZMAT Tech / Crash Site Mourner (Çarpışma Bölgesindeki Yaslı Kimse) rolüyle Logan Fry, Crash Site Worker (Çarpışma Bölgesi Çalışanı) rolleriyle David Raine, Brian Gallagher, Kevin W. Shiveley II, Prisoner (Tutuklu) rolleriyle Brian Wolfman Black Bowman, Ted Williams, Garey Faulkner, Jack Norman, TV News Reporter (Televizyon Haber Muhabiri) rolüyle Laura Allen, News Reporter (Muhabir) rolleriyle Samantha Russell, Kim Evans, Chelsea Mee, Debbie Scaletta, Wesley Prediger, Chase Dunnette, Josh Heileman, Nathan Hollabaugh, Olivia Wallace, Travel Agent (Seyahat Acentesi) rolleriyle Megan Leonard, Christine Dye, David Pittinger, Kasey Daley, Travel Agency Customer (Seyahat Acentesi Müşterisi) rolüyle Ellen Pepper, Memorial Guest (Anma Töreni Misafirleri) rolleriyle Debra Herzog, Matthew W. Allen, Doug Meacham, Kevin Slone, Jami Cullen, Alexa Glaser, Nicholas Palacio, Lynn Downey, Allison Rowe, Peggy Warner, Tim Downey, Dylan Keith Adams, Airline Supervisor (Havayolu Yöneticisi) rolüyle Teri Clark, Airline Pilot (Havayolu Pilotu) rolüyle Jerry Gallagher, Airline Representative (Havayolu Temsilcisi) rolüyle John Moon, Airline Passenger (Havayolu Yolcusu) rolleriyle Mark Angel, Jim Gloyd, Lon Nease, Shuo Chen, Zoya Naumchik, Harry McCane, Tyler Beaty, Brad Sherman, Kristie Galloway, Airport Employee (Havaalanı Çalışanı) rolleriyle Jeff Panzarella, Ahmaad Aspen, Airport Liaison (Havaalanı İrtibat Personeli) rolüyle William Willet, Airport Technician (Havaalanı Teknisyeni) rolüyle Kenneth Meyer, Airport Executive (Havaalanı İdarecisi) rolüyle Rich Lewis, Family Member (Aile Üyesi) rolleriyle Victoria Borbridge, Kyle Merryman, Charles Poole, Jim Waldfogle, Master of Ceremonies (Seremoni Lideri) rolüyle Kevin Murray, Firefighter (Alevlerle Mücadele Eden Kimse) rolüyle Sarah Elizabeth Smith, Fireman (İtfaiyeci) rolleriyle Myrom Kingery, Doug Mecham, Medical Personnel (Sağlık Personeli) rolüyle Rex Alba, Waiter (Garson) rolüyle Christina Sparks, Detective (Dedektif) rolleriyle Carl G. Herrick, Michael Bynes, Kevin W. Shiveley, Worker (İşçi) rolüyle Todd C. Adelman, Ice Cream Shop Waitress (Dondurmacıdaki Garson Kız) rolüyle Theresa Cook, Psychiatrist (Psikiyatrist) rolüyle Keith Flippen, Camereman (Kameraman) Oscar rolüyle Cory McKinney, Cameraman (Kameraman) rolüyle Bryan Kruse, Volunteer (Gönüllü) rolüyle Walter von Huene, Night Club DJ (Gece Kulübü Diskjokeyi) rolüyle Jazz Securo, NTSB Agent (NTSB Ajanı) rolleriyle John E. Brownlee, Scott Raymond Clay, Kelly Saunders Childs, Paparazzi Photographer (Paparazi Fotoğrafçısı) rolüyle Steve Moore, Construction Worker (İnşaat İşçisi) rolleriyle Ronnie Webb, Chris Storck, Bartender (Barmen) rolüyle Joe Camoriano, Female Coordinator (Kadın Koordinatör) rolüyle Kittson O'Neil ve Mo McRae gibi oyuncuların yer aldığı 2017 Amerikan yapımı dram, gerilim filmidir.



''Vengeance is a journey with no return. (İntikam, dönüşü olmayan bir yolculuktur.)''



Aftermath

''Vengeance is a journey with no return. (İntikam, dönüşü olmayan bir yolculuktur.)''





Aftermath

''All he had left was revenge. (Elinde kalan sadece intikamı.)''

Aftermath



''Inspired by a true story (Gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir)''



Hava trafik kontrolörü olan Paul Bonanos'un (Scoot McNairy) bir anlık boşlamasıyla gerçekleşen uçak kazasında; 175 Amerikan vatandaşı, 38 Alman, 37 Rus, 18 Fransız, 2 Ukraynalı ve 1 İspanyol olmak üzere 271 insan hayatını kaybeder. Roman Melynk (Arnold Schwarzenegger), iki uçağın havada çarpışması sonucu eşi Olena ve kızı Nadiya'yı kaybetmenin kederi içindedir. Bir çok insanın hayatını kaybettiği bu talihsiz haberi ilk aldığı andan itibaren, tüm yetkililer, çevresindekiler, iş arkadaşları, ahbapları, komşuları kendisine destek olmak üzere seferber olmuştur. Olanlar olmuş, ölenler ölmüştür ama hayat devam etmek zorundadır. Aile Destek Merkezi bu günler içindir.



Hava alanı yönetim ofisi tarafından atanmış irtibat personellerinden biri:



''Bir insanın alabileceği en kötü haber bu. Bünyemizdeki Aile Destek Merkezinde tüm tıbbi ve psikolojik tedavilere, sosyal hizmetlere erişebileceksiniz.''

Roman bir başına, yapayalnız, çaresizdir. Hangi sosyal hizmet derdine derman olabilecektir ki? Çevresindeki insanların ne de iyi niyetli, ne de yardımsever olduğunun pekala farkındadır ve onlara müteşekkirdir ama hiçbirinin önerisinin kendisine hiçbir faydası olmayacağının da gayet farkındadır. Karısı ve kızı mezarda yatarken, kendisi onları bırakıp nereye gidebilecektir?



''Belki de mezarlıkta daha az zaman geçirmeliyim. Tek sorun onların orada olması. Oradan başka hiçbir yere gidemezler. O yüzden ben hep oraya, yanlarına gidiyorum. Ama bir yandan buradaki işleri, bazı sorunları halletmem, ortalığı temizlemem gerek. Biraz toparlanmam için zaman lazım.''

Roman ( Arnold Schwarzenegger )



Acılı bir baba ve aklından çıkartamadığı intikamı..







Avukatlar: Sürekli kurban aileleriyle görüşüyor, anlaşmalar yapıyor ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Size saygımız sonsuz ve teklifimiz sizin için de geçerli. Davanızı çekin. Karşılığında tüm masraflarınızı karşılanacak ve ayrıca yüklü bir tazminat alacaksınız. Sizin konumunuzda ki birisi böyle bir teklifi geri çevirmemeli.

İçten ve derinden nazik bir özür yeter, telafi eder miydi, dindirebilir miydi acılarını? Bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Ne yazık ki hayat yitip gideni, kaybedilen zamanı asla geri vermeyecekti. Herkes iyiydi, herkes merhametli, herkes düşünceliydi ama hiç kimse gözlerinin içine, yitip giden ailesinin fotoğrafına bakmamış, bir kişi bile özür dilememişti. Trajik bir olayla haksız yere, akıl almaz ve beklenmedik bir şekilde yok olan hayatların değeri hangi para birimi ile ölçülebilir?İçten ve derinden nazik bir özür yeter, telafi eder miydi, dindirebilir miydi acılarını? Bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Ne yazık ki hayat yitip gideni, kaybedilen zamanı asla geri vermeyecekti.





Aftermath / 478 (Akıbet) Official UK Trailer









