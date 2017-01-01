Angels and Demons 2009 Soundtracks

Melekler ve Şeytanlar Müzikleri





Angels and Demons Soundtracks-Angeli e Demoni Soundtracks-Melekler ve Şeytanlar Müzikleri



Angels and Demons / Angels & Demons / Angeli e demoni (Melekler ve Şeytanlar)

ABD'li yazar Dan Brown'ın 2000 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Akiva Goldsman ve David Koepp'in senaristliğini birlikte yaptıkları, Ron Howard'ın yönettiği, başrollerinde; Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor, Nikolaj Lie Kaas, Stellan Skarsgård, Thure Lindhardt, David Pasquesi, Armin Mueller-Stahl, Pierfrancesco Favino, Victor Alfieri, Curt Lowens, Franklin Amobi, Bob Yerkes ve Marc Fiorini'nin yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Angels and Demons / Angels & Demons / Angeli e demoni (Melekler ve Şeytanlar) 2009 ABD-İtalya ortak yapımı aksiyon, macera, dram, gerilim, gizem, suç filmidir.





Angels and Demons

Angels and Demons



Angels and Demons / Angels & Demons Music by





Hans Zimmer





Angels and Demons Soundtracks / Angels & Demons Soundtracks / Angeli e demoni Soundtracks (Melekler ve Şeytanlar Müzikleri)





Angels and Demons Soundtracks



160 Bpm / ( Hans Zimmer, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )





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God Particle / ( Hans Zimmer, Joshua Bell, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )

Air / ( Hans Zimmer, Joshua Bell, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )





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Fire / ( Hans Zimmer, Joshua Bell, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )





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Black Smoke / ( Hans Zimmer, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )





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Science and Religion / ( Hans Zimmer, Joshua Bell, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )





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Immolation / ( Hans Zimmer, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )





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Election By Adoration / ( Hans Zimmer, Joshua Bell, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )

503 / ( Hans Zimmer, Joshua Bell, Heitor Pereira, Martin Tillman, Ryeland Allison, Satnam Ramgotra, Endre Granat, Julie Gigante, Steve Erdody, Brian Dembow, Nico Abondolo, Michael O'Donovan, Nick Glennie-Smith, Howard Scarr, Jacob Shea & Noah Sorota )