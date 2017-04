Free Fire Soundtracks

Ateş Serbest Müzikleri





Free Fire Soundtracks-Ateş Serbest Müzikleri



Free Fire (Ateş Serbest)

Ben Wheatley ve Amy Jump'ın senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Ben Wheatley'in yönettiği, başrollerinde; Sharlto Copley, Armie Hammer, Brie Larson, Cillian Murphy, Jack Reynor, Enzo Cilenti, Sam Riley, Michael Smiley, Babou Ceesay ve Noah Taylor'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Free Fire (Ateş Serbest) 2016 Amerikan yapımı aksiyon, dram, gerilim, suç filmidir.





Free Fire



Free Fire Music by





Geoff Barrow





Ben Salisbury





Free Fire Soundtracks (Ateş Serbest Müzikleri)





Free Fire Soundtracks



Where We Going? / ( Free Fire Cast )

Do the Boob / ( The Real Kids )

I'm I.I.F.M. / ( Free Fire Cast )

Sledgehammer Cracks Nut / ( Geoff Barrow & Ben Salisbury )

This Is Ord / ( Free Fire Cast )

Docks Beat / ( Geoff Barrow & Ben Salisbury )

Step Into My Office / ( Free Fire Cast )

Run Through the Jungle / ( Creedence Clearwater Revival )





Raw Onions / ( Free Fire Cast )

Vern / ( Geoff Barrow & Ben Salisbury ) / (/ (/ (/ (

Come Out / ( Geoff Barrow & Ben Salisbury )

Gorgeous As Ever / ( Free Fire Cast )

Money Count / ( Geoff Barrow & Ben Salisbury )

Nice Teeth / ( Free Fire Cast )

Harlequins Reunion / ( Geoff Barrow & Ben Salisbury )