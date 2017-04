Going in Style 2017 Soundtracks

Hikayesi Edward Cannon'a ait olan, Theodore Melfi'nin senaristliğini yaptığı, Zach Braff'ın yönettiği, başrollerinde; Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-Margret, Joey King, Matt Dillon ve Christopher Lloyd'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Going in Style (Son Macera) 2017 Amerikan yapımı komedi, suç filmidir.





Memories Are Made of This / ( Dean Martin )

St. Thomas / ( Sonny Rollins )









Feel Right (feat. Mystikal) / ( Mark Ronson )









Hard to Handle / ( Otis Redding )

Can I Kick It? / ( A Tribe Called Quest )

Hey, Look Me Over / ( Jamie Cullum )









Hallelujah I Love Her So / ( Alan Arkin & Ann-Margret )









Mean Old World / ( Sam Cooke )

What a Diff'rence a Day Makes / ( Dinah Washington )

Opening / ( Rob Simonsen )









Foreclosure Notice / ( Rob Simonsen )









Willie and Kay / ( Rob Simonsen )









Rat Pack Robbery / ( Rob Simonsen )









FBI Closes In / ( Rob Simonsen )









The Line Up / ( Rob Simonsen )









The Wedding / ( Rob Simonsen )