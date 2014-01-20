Inferno 2016 Cehennem

Cehennem





''İnsanlık bir hastalıktır ve onu iyileştirecek olan cehennemdir.''





Inferno





Inferno (Cehennem), ABD'li yazar Dan Brown'ın 2013 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, David Koepp'in senaristliğini yaptığı, Ron Howard'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Professor (Profesör) Robert Langdon rolüyle Tom Hanks, Sienna Brooks rolüyle Felicity Jones, Harry Sims ''The Provost'' rolüyle Irrfan Khan, Christoph Bouchard rolüyle Omar Sy, Bertrand Zobrist rolüyle Ben Foster, Dr. (Doktor) Elizabeth Sinskey rolüyle Sidse Babett Knudsen, Vayentha rolüyle Ana Ularu, Marta Alvarez rolüyle Ida Darvish, Parker rolüyle Fausto Maria Sciarappa, Richard rolüyle Jon Donahue, Dr. (Doktor) Marconi rolüyle Paolo Antonio Simioni, Ignazio Busoni rolüyle Gábor Urmai, Mirsat rolüyle Mehmet Ergen, Florence Hospital Taxi Driver (Florence Hastanesi Taksi Şoförü) rolüyle Alessandro Grimaldi, CRC Tech (CRC Teknisyeni) Arbogast rolüyle Paul Ritter, CRC Tech (CRC Teknisyeni) rolleriyle Mirjam Novak, Yang Haiwen, Rebecka Sternberg, Sardar Tagirovsky, Local CRC Agent (Yerel CRC Ajanı) rolüyle Attila Árpa, Venice Museum Guide (Venedik Müze Rehberi) rolüyle Francesca Inaudi, Professor (Profesör) rolüyle Philip Arditti, Video Technician (Video Teknisyeni) rolüyle Luca Fiorilli, Bouchard Agent (Bouchard Ajanı) rolleriyle Cristian Stelluti, Wolfgang Stegemann, Alberto Basaluzzo, Xavier Laurent, Turkish Control Tower Agent (Türk Kontrol Kulesi Ajanı) rolüyle Kerem Özen, CDC Worker (CDC Çalışanı) rolleriyle Martin Angerbauer, Arnold Montey ve Agent (Ajan) rolüyle Slim Khezri gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Macaristan-ABD ortak yapımı aksiyon, macera, dram, gerilim, gizem, suç filmidir.



''His greatest challenge. Humanity's last hope. (İnsanlığın son umudu. Onun en büyük mücadelesi.)''



Inferno ''His greatest challenge. Humanity's last hope. (İnsanlığın son umudu. Onun en büyük mücadelesi.)''

Inferno Cehennem Inferno

Inferno

Inferno



Inferno



Dante'nin yaşam yolunun ortasında, karanlık bir ormanda, yolunu kaybetmiş halde kendisini bulması gibi Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon (Tom Hanks) da gözlerini açtığında Floransa'da bir hastane yatağında bulur kendisini. Buraya neden ve ne zaman gelmiştir hiç anımsamıyordur. ''Beton orman bir cehennem'' tasvirinde bölük pörçük görüntülerden başka hiçbir şey kalmamıştır belleğinde. Tüketim odaklı modern kent yaşamının cenderesinde sıkışmış, canlı cenaze gibi gezinip duran hastalıklı bedenlerine hapsolmuş kayıp ruhlarla, umutsuz çığlıklarla dolu uçsuz bucaksız bir beton orman, anımsadıkça içindeki korkuyu tazeleyen...





Ve yukarıya doğru çevirdiğinde gözlerini omuzlarını görür doktoru Sienna Brooks'un (Felicity Jones), kendisine yol gösterecek, rehberlik edecektir bu kişi, tıpkı Vergilius ile Dante gibi. Bir kafa travması geçirmiş, hafızasını kaybetmiştir, lakin birkaç gün içinde hatırlamaya başlayacaktır, böyle söylenir kendisine rehberi tarafından. Yüreğine çöken korku dinmiştir biraz. Lakin birazdan dehşet içinde fark edeceği üzerine kendisini öldürmek isteyen birileri vardır peşinde. Denizden henüz çıkmış soluk soluğa biri azgın dalgalara nasıl bakarsa, daha neler olup bittiğini anlayamadan, cehennem labirentlerinde ölümcül bir kovalamaca başlamıştır, öncesi ve sonrası olmayan...



Inferno Felicity Jones-Tom Hanks



Birlikte doktorun evine sığınırlar. Korku sarmıştır içini profesörün. Bu tuhaf yolculukta ne işi vardır, tüm bunlar başına neden gelmektedir? Tüm bunları düşünürken cebinde üzerinde insan yiyen üç başlı bir şeytan kabartması bulunan tuhaf bir tüp, e-postasında gizemli bir mesajla karşılaşır.





''Benim de peşimdeler. Çaldığımız şey saklı ve güvende, ben de öyle.'' Cennet 25

Ignazio Busoni ( Gábor Urmai )



Inferno Tom Hanks



Ignazio kimdir, böyle bir mesajı neden yazmıştır? Birlikte neyi, niye çalmış, nereye saklamışlardır, peşlerine düşenler kimlerdir? Bu biyolojik silahı andıran, üzerindeki motif ortaçağda kara ölüm ''vebayla'' ilişkilendirilen tuhaf tüp cebinde ne arıyordur?





Tüpü kurcaladıklarında içinde buldukları, Dante Alighieri'nin İlahi Komedya eserinin ''Inferno'' bölümünden esinlenilerek çizilmiş, Sandro Botticelli'nin Cehennem Haritasıdır (La Mappa dell'Inferno). Tıpkı Profesörün belleğinde canlanan ''cehennem tasviri'' görüntüleri gibi kendilerine yol gösterecek bir harita. Anlaşılan o ki ışığa ulaşmak için en karanlık dehlizlerden geçmeleri, cehennem çukurundaki en korkunç tehlikelerle yüzleşmeleri gerekecektir.





Çünkü ''Gerçek sadece ölümün gözlerinden görülebilir''.



Inferno Felicity Jones-Tom Hanks

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones



Cehennem Haritasındaki ipuçları kendilerini radikal bilim adamı Bertrand Zobrist'e (Ben Foster) ulaştırdığında taşlar da yerli yerine oturacaktır. İnsan nüfusunun orantısız biçimde artarak, insan dahil tüm canlılara tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla biyolojik bir silah, ölümcül bir virüs geliştiren Zobrist'in sözlerine kulak verelim:





''Dünyada insan nüfusu gitgide çoğalırken, yaşamın devamını sağlayan her şeyi kirletiyoruz, tüketiyoruz, yok ediyoruz. Dersimizi almak için bir felaket mi yaşamamız lazım?''

Ben Foster )



Inferno Ben Foster

Bertrand Zobirst (

Zobrist bu kutsal amacını gerçekleştirmek için, haritadaki gizemli yolları keşfedecek, gizli ipuçlarını çözecek birinin, profesörün yardımına ihtiyaç duymaktadır. Acaba profesörü ikna etmeyi başarabilecek midir?



Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Omar Sy

Inferno Gabor Urmai-Tom Hanks

Inferno Omar Sy

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Ana Ularu

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Omar Sy-Felicity Jones

Inferno Felicity Jones-Tom Hanks-Omar Sy

Inferno Attila Arpa-Irrfan Khan



''Bir düğme var, eğer basarsan Dünya'daki insanların yarısı ölecek. Fakat basmazsan insan türü yüz yıl içinde yok olup gidecek. Sen insanlığın son umudusun. Ne yapardın?''

Ben Foster )



Inferno Ben Foster

Bertrand Zobirst (

Inferno filmini izlerken düğmeye basmak veya basmamak, cennet ile cehennem arasında, Araf'ta kalacaksınız ve yönünüzü seçerken aklınızda tek soru yankılanacak:



İnsanlığı, onu kurtaracak kadar seviyor muyum?



Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Felicity Jones-Tom Hanks

Inferno Tom Hanks-Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Irrfan Khan

Inferno Tom Hanks-Sidse Babett Knudsen

Inferno Tom Hanks-Sidse Babett Knudsen

Inferno Felicity Jones

Inferno Tom Hanks-Jon Donahue-Sidse Babett Knudsen-Irrfan Khan-Mehmet Ergen

Inferno



Ron Howard



''Bence Inferno (Cehennem) uluslararası gerilimli bir gezi günlüğü. Tüm Dünya'yı baştan uca egzotik ve hülyalı bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Ve Tom Hanks ile sürükleniyorsunuz.''

Brian Grazer



''Her zaman büyüleyici ve gerçek mekanlara gittik, filmde olmanın en büyük avantajlarından biri buydu. Bildiğiniz üzere Venedik'te San Marco Bazilikası'nın çatısındaydık. Böyle bir yapımın değeri paha biçilemez. Her zman Rönesas döneminde yapılmış bir parkta dronedan kaçmanız istenmez. Gerçekten güzel bir sahneydi.''

Tom Hanks



Inferno

''Dan Brown'ın ipuçlarını bağdaştırma biçimi, tehlike, aksiyon ve gizemin bu yerlerle birleşmesi, filmi daha da bağlayıcı ve ilginç yapıyor. İnanılmaz yerlere gidip ve bu fikirleri oralarda sergilemek gerçekten büyüleyici. Floransa, Venedik: Bu film için umut ettiğimiz her şeydi. Şimdi ise Budapeşte, İstanbul ve ötesi!''''Bence Inferno (Cehennem) uluslararası gerilimli bir gezi günlüğü. Tüm Dünya'yı baştan uca egzotik ve hülyalı bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Ve Tom Hanks ile sürükleniyorsunuz.''''Her zaman büyüleyici ve gerçek mekanlara gittik, filmde olmanın en büyük avantajlarından biri buydu. Bildiğiniz üzere Venedik'te San Marco Bazilikası'nın çatısındaydık. Böyle bir yapımın değeri paha biçilemez. Her zman Rönesas döneminde yapılmış bir parkta dronedan kaçmanız istenmez. Gerçekten güzel bir sahneydi.''

Robert Langdon





22 Haziran 1964, Exeter, New Hampshire, ABD doğumlu Robert Langdon bir kurgu kahramanıdır. Harvard Üniversitesi'nde dini ikonoloji ve semboloji profesörü olan Langdon, yazar Dan Brown'ın aşağıdaki kitaplarında yer almıştır.





Robert Langdon Serisi:



Dünyanın en güçlü zihni, en büyük yeteneklerinden yoksun olarak en büyük rakibiyle yüzleşecek.



Da Vinci Şifresi'ni çözdü. Melekler ve Şeytanlarla savaştı. Şimdi Robert Langdon'un en büyük mücadelesi insanlığı kurtarmak. Sır İstanbul'da çözülüyor! Üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul şehrinde ya insanlık tarihi baştan sona yeniden yazılacak ya da bunu yazacak hiç kimse kalmayacaktır.





Tom Hanks'in 3. kez Robert Langdon karakterini canlandırdığı Inferno (Cehennem), Dan Brown imzalı romanlardan uyarlanan serinin 3. filmi olurken filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul, Ayasofya'da gerçekleşti. Filmin çekim lokasyonları arasında İstanbul'un yanı sıra Budapeşte, Venedik, Floransa ve Padova da yer alıyor.





Inferno (Cehennem) Official Teaser Trailer









Inferno (Cehennem) Official Trailer







Inferno (Cehennem) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman







Inferno (Cehennem) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman 2







Inferno



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

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Angels and Demons (Melekler ve Şeytanlar) - 2000The Da Vinci Code (Da Vinci Şifresi) - 2003The Lost Symbol (Kayıp Sembol) - 2009Inferno (Cehennem) - 2013