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Inferno 2016 Soundtracks

Cehennem Müzikleri


inferno soundtracks-cehhenem muzikleri
Inferno Soundtracks-Cehhenem Müzikleri

Inferno (Cehennem)

ABD'li yazar Dan Brown'ın 2013 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, David Koepp'in senaristliğini yaptığı, Ron Howard'ın yönettiği, başrollerinde; Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen, Ana Ularu ve Ida Darvish'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Inferno (Cehennem) 2016 Macaristan-ABD ortak yapımı aksiyon, macera, dram, gerilim, gizem, suç filmidir.

inferno
Inferno

Inferno Music by

Hans Zimmer

Inferno Soundtracks (Cehennem Müzikleri)


inferno soundtracks
Inferno Soundtracks

Maybe Pain Can Save Us / ( Hans Zimmer )


Cerca Trova / ( Hans Zimmer )


I'm Feeling a Tad Vulnerable / ( Hans Zimmer )


Seek and Find / ( Hans Zimmer )


Professor / ( Hans Zimmer )


Venice / ( Hans Zimmer )


Via Dolorosa #12 Apartment 3C / ( Hans Zimmer )


Vayentha / ( Hans Zimmer )


Remove Langdon / ( Hans Zimmer )


Doing Nothing Terrifies Me / ( Hans Zimmer )


A Minute to Midnight / ( Hans Zimmer )


The Cistern / ( Hans Zimmer )


Beauty Awakens the Soul to Act / ( Hans Zimmer )


Elizabeth / ( Hans Zimmer )


The Logic of Tyrants / ( Hans Zimmer )


Life Must Have Its Mysteries / ( Hans Zimmer )


Our Own Hell on Earth / ( Hans Zimmer )


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