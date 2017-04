Inferno 2016 Soundtracks

Inferno (Cehennem)

ABD'li yazar Dan Brown'ın 2013 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, David Koepp'in senaristliğini yaptığı, Ron Howard'ın yönettiği, başrollerinde; Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen, Ana Ularu ve Ida Darvish'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Inferno (Cehennem) 2016 Macaristan-ABD ortak yapımı aksiyon, macera, dram, gerilim, gizem, suç filmidir.

Inferno Music by

Hans Zimmer

The Logic of Tyrants









Life Must Have Its Mysteries









Our Own Hell on Earth / ( Hans Zimmer )









