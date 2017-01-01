Inferno 2016 Soundtracks
Cehennem Müzikleri
Inferno (Cehennem)
ABD'li yazar Dan Brown'ın 2013 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, David Koepp'in senaristliğini yaptığı, Ron Howard'ın yönettiği, başrollerinde; Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen, Ana Ularu ve Ida Darvish'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Inferno (Cehennem) 2016 Macaristan-ABD ortak yapımı aksiyon, macera, dram, gerilim, gizem, suç filmidir.
Inferno Music by
Hans Zimmer
Inferno Soundtracks (Cehennem Müzikleri)
Maybe Pain Can Save Us / ( Hans Zimmer )
Cerca Trova / ( Hans Zimmer )
I'm Feeling a Tad Vulnerable / ( Hans Zimmer )
Seek and Find / ( Hans Zimmer )
Professor / ( Hans Zimmer )
Venice / ( Hans Zimmer )
Via Dolorosa #12 Apartment 3C / ( Hans Zimmer )
Vayentha / ( Hans Zimmer )
Remove Langdon / ( Hans Zimmer )
Doing Nothing Terrifies Me / ( Hans Zimmer )
A Minute to Midnight / ( Hans Zimmer )
The Cistern / ( Hans Zimmer )
Beauty Awakens the Soul to Act / ( Hans Zimmer )
Elizabeth / ( Hans Zimmer )
The Logic of Tyrants / ( Hans Zimmer )
Life Must Have Its Mysteries / ( Hans Zimmer )
Our Own Hell on Earth / ( Hans Zimmer )
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