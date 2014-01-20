Backtrack 2015 Ölüm Treni

Ölüm Treni





Backtrack-Ölüm Treni



Kabuslar sadece bir rüyadan mı ibarettir uyanınca kurtulacağımız?





Backtrack





Backtrack (Ölüm Treni), Michael Petroni'nin yazıp yönettiği, kadrosunda: Peter Bower rolüyle Adrien Brody, Young (Genç) Peter rolüyle Jesse Hyde, Duncan Stewart rolüyle Sam Neill, Elizabeth Valentine rolüyle Chloe Bayliss, Evie Bower rolüyle Emma O'Farrell, Carol Bower rolüyle Jenni Baird, William Bower rolüyle George Shevtsov, Barry rolüyle Malcolm Kennard, Young (Genç) Barry rolüyle Alexander McGuire, Barry's Brother (Barry'nin Kardeşi) Steve rolüyle Matthew Sunderland, Erica George rolüyle Anna Lise Phillips, Barbara Henning rolüyle Robin McLeavy, Felix rolüyle Bruce Spence, Officer (Polis Memuru) Samuel rolüyle Michael Whalley, Patient (Hasta) rolleriyle Greg Poppleton, Barbara Gouskos, Jill McKay, Student (Öğrenci) rolüyle Brooke Alyse, Ghost (Hayalet) rolüyle Alison Benstead, Head Mistress (Okul Müdiresi) rolüyle Jeanette Cronin ve Teacher (Öğretmen) rolüyle Suzie Steen'in yer aldığı 2015 Avustralya-Birleşik Krallık-Birleşik Arap Emirlikleri ortak yapımı dram, psikolojik gerilim, gizem, korku filmidir.



''The dead never forget. (Ölüler asla unutmaz.)''



Backtrack

Ölüm Treni

Backtrack

Ölüm Treni

''The dead never forget. (Ölüler asla unutmaz.)''

Adrien Brody) kızını elem bir trafik kazasında kaybettikten sonra artık yaşamına eskisi gibi devam edememiş, şuurunda uyanan enfusi idrakler, vicdani duygular, şeytani telkinlerle karışık hayaller deryasında kapana kısılmıştır.



Meslektaşı Duncan Stewart (Sam Neill), durumuyla yüzleşmesine yardımcı olmak için Peter'i terapilerine devam etmesi yönünde teşvik ederek kendisine birkaç hasta yönlendirmiştir. Lakin bu hastalar delirmiş gibi çok tuhaf davranmakta, bu seanslar Peter'a hiç iyi gelmemektedirler. Hastalarını görmediği zamanlarda da kızının hayali, o trajik kaza gözlerinin önünden hiç gitmemektedir. Gözlerini kapatıp bütün bunlara son vermek istese de uyku ile uyanıklık birbirine girmiştir.



Backtrack Sam Neill-Adrien Brody

Backtrack Sam Neill

Backtrack Sam Neill

Backtrack Sam Neill-Adrien Brody

Backtrack Sam Neill-Adrien Brody

Backtrack Sam Neill-Adrien Brody

Backtrack Anna Lise Phillips

Psikolog Peter Bower () kızını elem bir trafik kazasında kaybettikten sonra artık yaşamına eskisi gibi devam edememiş, şuurunda uyanan enfusi idrakler, vicdani duygular, şeytani telkinlerle karışık hayaller deryasında kapana kısılmıştır.Meslektaşı Duncan Stewart (), durumuyla yüzleşmesine yardımcı olmak için Peter'i terapilerine devam etmesi yönünde teşvik ederek kendisine birkaç hasta yönlendirmiştir. Lakin bu hastalar delirmiş gibi çok tuhaf davranmakta, bu seanslar Peter'a hiç iyi gelmemektedirler. Hastalarını görmediği zamanlarda da kızının hayali, o trajik kaza gözlerinin önünden hiç gitmemektedir. Gözlerini kapatıp bütün bunlara son vermek istese de uyku ile uyanıklık birbirine girmiştir.

Bir gün kızıyla aynı yaşta ufak bir kız gelir seansa. Hiç konuşmayan gizemli, üzgün bir kızdır Elizabeth Valentine (Chloe Bayliss), sıra dışı güçleri olan. Bir rakam yazarak ortadan kaybolur. Bu gizemli kız ve ardında bıraktığı ipuçları, Peter için bilinçaltındaki sırları açığa çıkaracağı bir yol haritasına dönüşecektir.



Backtrack Chloe Bayliss

Backtrack Chloe Bayliss

Backtrack Chloe Bayliss

Backtrack Adrien Brody-Chloe Bayliss

Backtrack Adrien Brody-Chloe Bayliss

Backtrack Adrien Brody

''Kolay değildir yüzleşmek. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Rüyaların sana bir soru soruyor: İp kimin elinde?''

Duncan Stewart ( Sam Neill )



Backtrack Sam Neill-Adrien Brody

Backtrack Adrien Brody-Jenni Baird

Backtrack Anna Lise Phillips-Adrien Brody

Backtrack Adrien Brody

''Tuhaf olan, her birinin aynı gün ölmüş olması. Ben onları hala görüyorum.'' Peter Bower ( Adrien Brody )

Backtrack

Backtrack Jenni Baird

Backtrack

Bactrack Robin McLeavy

Backtrack Adrien Brody

''Bazı anılar kabul edilemez olabilir. Unutmak için elimizden geleni yaparız. Eğer unutamıyorsak, onu değiştiririz.''

Duncan Stewart ( Sam Neill )



Backtrack Sam Neill

Backtrack Adrien Brody

Backtrack Adrien Brody

Backtrack Chloe Bayliss

Bactrack Robin McLeavy-Adrien Brody

Backtrack Chloe Bayliss-Emma O'Farrell

Backtrack Emma O'Farrell

Backtrack Emma O'Farrell-Bruce Spence

Acaba Peter korkularını yenip, bilinçaltına gömdüğü, ipleri elinde tutan ''görmek istemediği'' o kişiyle yüzleşebilecek midir? ''Kolay değildir yüzleşmek. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Rüyaların sana bir soru soruyor: İp kimin elinde?''Duncan Stewart (''Bazı anılar kabul edilemez olabilir. Unutmak için elimizden geleni yaparız. Eğer unutamıyorsak, onu değiştiririz.''Duncan Stewart (Acaba Peter korkularını yenip, bilinçaltına gömdüğü, ipleri elinde tutan ''görmek istemediği'' o kişiyle yüzleşebilecek midir?





Backtrack (Ölüm Treni) Official Trailer









Backtrack (Ölüm Treni) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman









Backtrack

Backtrack



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

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