Backtrack 2015 Ölüm Treni

Kabuslar sadece bir rüyadan mı ibarettir uyanınca kurtulacağımız?
Backtrack
Backtrack (Ölüm Treni), Michael Petroni'nin yazıp yönettiği, kadrosunda: Peter Bower rolüyle Adrien Brody, Young (Genç) Peter rolüyle Jesse Hyde, Duncan Stewart rolüyle Sam Neill, Elizabeth Valentine rolüyle Chloe Bayliss, Evie Bower rolüyle Emma O'Farrell, Carol Bower rolüyle Jenni Baird, William Bower rolüyle George Shevtsov, Barry rolüyle Malcolm Kennard, Young (Genç) Barry rolüyle Alexander McGuire, Barry's Brother (Barry'nin Kardeşi) Steve rolüyle Matthew Sunderland, Erica George rolüyle Anna Lise Phillips, Barbara Henning rolüyle Robin McLeavy, Felix rolüyle Bruce Spence, Officer (Polis Memuru) Samuel rolüyle Michael Whalley, Patient (Hasta) rolleriyle Greg Poppleton, Barbara Gouskos, Jill McKay, Student (Öğrenci) rolüyle Brooke Alyse, Ghost (Hayalet) rolüyle Alison Benstead, Head Mistress (Okul Müdiresi) rolüyle Jeanette Cronin ve Teacher (Öğretmen) rolüyle Suzie Steen'in yer aldığı 2015 Avustralya-Birleşik Krallık-Birleşik Arap Emirlikleri ortak yapımı dram, psikolojik gerilim, gizem, korku filmidir.
''The dead never forget. (Ölüler asla unutmaz.)''
Backtrack
Ölüm Treni
Backtrack
Ölüm Treni
Psikolog Peter Bower (Adrien Brody) kızını elem bir trafik kazasında kaybettikten sonra artık yaşamına eskisi gibi devam edememiş, şuurunda uyanan enfusi idrakler, vicdani duygular, şeytani telkinlerle karışık hayaller deryasında kapana kısılmıştır.
Meslektaşı Duncan Stewart (Sam Neill), durumuyla yüzleşmesine yardımcı olmak için Peter'i terapilerine devam etmesi yönünde teşvik ederek kendisine birkaç hasta yönlendirmiştir. Lakin bu hastalar delirmiş gibi çok tuhaf davranmakta, bu seanslar Peter'a hiç iyi gelmemektedirler. Hastalarını görmediği zamanlarda da kızının hayali, o trajik kaza gözlerinin önünden hiç gitmemektedir. Gözlerini kapatıp bütün bunlara son vermek istese de uyku ile uyanıklık birbirine girmiştir.
Backtrack Sam Neill-Adrien Brody
Backtrack Sam Neill
Backtrack Sam Neill
Backtrack Sam Neill-Adrien Brody
Backtrack Sam Neill-Adrien Brody
Backtrack Sam Neill-Adrien Brody
Backtrack Anna Lise Phillips
Bir gün kızıyla aynı yaşta ufak bir kız gelir seansa. Hiç konuşmayan gizemli, üzgün bir kızdır Elizabeth Valentine (Chloe Bayliss), sıra dışı güçleri olan. Bir rakam yazarak ortadan kaybolur. Bu gizemli kız ve ardında bıraktığı ipuçları, Peter için bilinçaltındaki sırları açığa çıkaracağı bir yol haritasına dönüşecektir.
Backtrack Chloe Bayliss
Backtrack Chloe Bayliss
Backtrack Chloe Bayliss
Backtrack Adrien Brody-Chloe Bayliss
Backtrack Adrien Brody-Chloe Bayliss
Backtrack Adrien Brody
''Kolay değildir yüzleşmek. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Rüyaların sana bir soru soruyor: İp kimin elinde?''
Duncan Stewart ( Sam Neill )
Backtrack Sam Neill-Adrien Brody
Backtrack Adrien Brody-Jenni Baird
Backtrack Anna Lise Phillips-Adrien Brody
Backtrack Adrien Brody
''Tuhaf olan, her birinin aynı gün ölmüş olması. Ben onları hala görüyorum.''
Peter Bower ( Adrien Brody )
Backtrack
Backtrack Jenni Baird
Backtrack
Bactrack Robin McLeavy
Backtrack Adrien Brody
''Bazı anılar kabul edilemez olabilir. Unutmak için elimizden geleni yaparız. Eğer unutamıyorsak, onu değiştiririz.''
Duncan Stewart ( Sam Neill )
Backtrack Sam Neill
Backtrack Adrien Brody
Backtrack Adrien Brody
Backtrack Chloe Bayliss
Bactrack Robin McLeavy-Adrien Brody
Backtrack Chloe Bayliss-Emma O'Farrell
Backtrack Emma O'Farrell
Backtrack Emma O'Farrell-Bruce Spence
Acaba Peter korkularını yenip, bilinçaltına gömdüğü, ipleri elinde tutan ''görmek istemediği'' o kişiyle yüzleşebilecek midir?
Backtrack (Ölüm Treni) Official Trailer
Backtrack (Ölüm Treni) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman
Backtrack
Backtrack
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''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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