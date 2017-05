Sarah's Key Soundtracks

Sarah'ın Anahtarı Müzikleri





Sarah's Key Soundtracks-Her Name was Sarah Soundtracks-Elle s'appelait Sarah Soundtracks-Sarah'ın Anahtarı Müzikleri



Sarah's Key / Her Name was Sarah / Elle s'appelait Sarah (Sarah'ın Anahtarı)

Fransız gazeteci, yazar ve senarist Tatiana De Rosnay'ın 2007 yılında yazdığı aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Gilles Paquet-Brenner ve Serge Joncour'un senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Gilles Paquet-Brenner'in yönettiği, başrollerinde; Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Charlotte Poutrel, Niels Arestrup, Frédéric Pierrot, Michel Duchaussoy, Dominique Frot, Natasha Mashkevich, Gisèle Casadesus ve Aidan Quinn'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Sarah's Key / Elle s'appelait Sarah (Sarah'ın Anahtarı) 2016 Fransa yapımı dram, romantik, savaş filmidir.





Sarah's Key



Sarah's Key Music by





Max Richter





Sarah's Key Soundtracks / Her Name was Sarah Soundtracks / Elle s'appelait Sarah Soundtracks (Sarah'ın Anahtarı Müzikleri)





Sarah's Key Soundtracks



La java bleue / ( Fréhel )

The Round Up / ( Max Richter )

The Buses / ( Max Richter )

The Vel d'Hiv / ( Max Richter )

Julia's Visit / ( Max Richter )

The Camp / ( Max Richter )

Time Piece / ( Max Richter )

Secrets / ( Max Richter )

Clouds 1 / ( Max Richter )

The Escape / ( Max Richter )





When She Came Back / ( Max Richter )





/ (/ (