War Machine 2017 Soundtracks

ABD'li gazeteci ve yazar Michael Hastings'in kitabından beyazperdeye uyarlanan, David Michôd'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Brad Pitt, Anthony Michael Hall, Daniel Betts, Topher Grace, Anthony Hayes, Emory Cohen, John Magaro, Aymen Hamdouchi, RJ Cyler, Meg Tilly, Ben Kingsley, Tilda Swinton, Will Poulter, Scoot McNairy, Alan Ruck ve Griffin Dunne'nin yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile War Machine (Savaş Makinesi) 2017 Amerikan yapımı dram, komedi, savaş filmidir.





Ah America / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Humble Man / ( Nick Cave & Warren Ellis )

The Bubble / ( Nick Cave & Warren Ellis )

The Civilian Executive / ( Nick Cave & Warren Ellis )

In Liebe Dein / ( Roedelius )

Badi Basim / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Kamee / ( Roedelius )

The Moon Landing / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Our Noise / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Fabelwein / ( Roedelius )

Jeanie / ( Nick Cave & Warren Ellis )

NY Snow Globe / ( Rachel's )

Thousands of Parades, All Over America / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Marjah / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Staunen Im Fjord / ( Roedelius )

The Hand of Helping / ( Nick Cave & Warren Ellis )

Be Lovely / ( Nick Cave & Warren Ellis )

A Page in the History Books / ( Nick Cave & Warren Ellis )

War Machine / ( Nick Cave & Warren Ellis )