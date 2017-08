Newtown 2016 Soundtracks

Newtown





Fil Eisler



Parade / ( Fil Eisler & Mikael Sandgren )

Boxes / Skydive 1 / ( Fil Eisler )









The World Needs to Know / ( Fil Eisler )

He Needed Me in a Different Way / ( Chris Drake )

Accidental Lobbyists 1 / ( Jeff Beal )

Meditation / ( Deborah Lurie & Robert Duncan )

Newtown Variation 1 / ( George Clinton & Fil Eisler )

Nicole Writes Hugo / We're All Victimized / ( Mark Renk & Fil Eisler )

Accidental Lobbyists 2 / ( Fil Eisler )

I Have Memories / ( Fil Eisler )

Newtown Variation 2 / ( Dino Meneghin )

Mudfest / ( Rob Simonsen & Fil Eisler )

Moving On / ( George Clinton & Fil Eisler )

Desolation / ( Blake Neely )

Newtown Variation 3 / ( Dino Meneghin & Fil Eisler )

Skydive 2 / ( Fil Eisler )

For DGB / ( Mark Barden )