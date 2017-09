69. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

69. Emmy Ödülleri bu gece bilmem kimin sunumuyla, ABD'nin Los Angeles kentindeki Microsoft Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu...

13 Temmuz'da adayların açıklanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş, Türkiye saatiyle bu sabaha karşı nihayete erdi. Televizyon dünyasının Oscar'ı sayılan 69. Emmy Ödülleri, ABD'li politik satirist, komedyen, televizyon sunucusu, oyuncu ve yazar Stephen Colbert'in sunuculuğunu üstlendiği gecede sahiplerini buldu.

2017 Emmy Ödülleri Kazananlar

Ve işte 69. Emmy Ödülleri Kazananlar:

Drama Outstanding Drama Series (En İyi Dizi): The Handmaid's Tale

Outstanding Lead Actress (En İyi Kadın Oyuncu): Elisabeth Moss ''The Handmaid's Tale''

Outstanding Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): Ann Dowd ''The Handmaid's Tale''

Outstanding Lead Actor (En İyi Erkek Oyuncu): Sterling K. Brown ''This Is Us''

Outstanding Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu): John Lithgow ''The Crown''

Outstanding Directing (En İyi Yönetmen): Reed Morano ''The Handmaid's Tale: Offred (Pilot)''

Outstanding Writing (En İyi Senaryo): Bruce Miller ''The Handmaid's Tale''





Comedy (Komedi)





Veep





Outstanding Lead Actress (En İyi Kadın Oyuncu): Julia Louis-Dreyfus ''Veep''

Outstanding Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): Kate McKinnon ''Saturday Night Live''

Outstanding Lead Actor (En İyi Erkek Oyuncu): Donald Glover ''Atlanta''

Outstanding Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu): Alec Baldwin ''Saturday Night Live''

Outstanding Directing (En İyi Yönetmen): Donald Glover ''Atlanta''

Outstanding Writing (En İyi Senaryo): Aziz Ansari, Lena Waithe ''Master of None: Thanksgiving''





Movie or Mini Series (TV Filmi veya Mini Dizi)





Outstanding Television Movie (En İyi Televizyon Filmi): Black Mirror: San Junipero





Outstanding Mini Series (En İyi Mini Dizi): Big Little Lies





Outstanding Lead Actress (En İyi Kadın Oyuncu): Nicole Kidman ''Big Little Lies''

Outstanding Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu): Laura Dern ''Big Little Lies''

Outstanding Lead Actor (En İyi Erkek Oyuncu): Riz Ahmed ''The Night Of''

Outstanding Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu): Alexander Skarsgård ''Big Little Lies''

Outstanding Directing (En İyi Yönetmen): Jean-Marc Vallée ''Big Little Lies''

Outstanding Writing (En İyi Senaryo): Charlie Brooker '' Black Mirror : San Junipero''





Guest Actor/Actress (Konuk Oyuncu)





Outstanding Guest Actress in a Drama Series (Dram Dizilerindeki En İyi Kadın Konuk Oyuncu): Alexis Bledel ''The Handmaid's Tale''

Outstanding Guest Actor in a Drama Series (Dram Dizilerindeki En İyi Erkek Konuk Oyuncu): Gerald McRaney ''This Is Us''

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series (Komedi Dizilerindeki En İyi Kadın Konuk Oyuncu): Melissa McCarthy ''Saturday Night Live''

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series (Komedi Dizilerindeki En İyi Erkek Konuk Oyuncu): Dave Chappelle ''Saturday Night Live''





Outstanding Reality Competition Program (En İyi Reality Şov): The Voice