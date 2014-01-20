A Ghost Story 2017 Soundtracks
Bir Hayalet Hikayesi Müzikleri
A Ghost Story (Bir Hayalet Hikayesi)
David Lowery'nin yazıp yönettiği, başrollerinde; Casey Affleck ve Rooney Mara'nın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Ghost Story (Bir Hayalet Hikayesi) 2017 Amerikan yapımı fantastik, romantik, dram filmidir.
Özellikle I Get Overwhelmed başta olmak üzere The Secret in the Wall ve History ağır favorilerimdir ;)
A Ghost Story Music by
Daniel Hart
A Ghost Story Soundtracks (Bir Hayalet Hikayesi Müzikleri)
Whatever Hour You Woke / ( Daniel Hart )
Little Notes / ( Daniel Hart )
One Door Closes / ( Daniel Hart )
Post Pie / ( Daniel Hart )
Gentleman Caller / ( Daniel Hart )
I Get Overwhelmed / ( Dark Rooms )
The Secret in the Wall / ( Daniel Hart )
Vivientes Enim / ( Daniel Hart )
Sciunt Se Esse Mortui / ( Daniel Hart )
Last One / ( Stereo Jane )
Thesaurus Tuus / ( Daniel Hart )
History / ( Daniel Hart )
Safe Safe Safe / ( Daniel Hart )
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