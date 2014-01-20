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A Ghost Story 2017 Soundtracks

Bir Hayalet Hikayesi Müzikleri


a ghost story soundtracks-bir hayalet hikayesi muzikleri
A Ghost Story Soundtracks-Bir Hayalet Hikayesi Müzikleri

A Ghost Story (Bir Hayalet Hikayesi)

David Lowery'nin yazıp yönettiği, başrollerinde; Casey Affleck ve Rooney Mara'nın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Ghost Story (Bir Hayalet Hikayesi) 2017 Amerikan yapımı fantastik, romantik, dram filmidir.

a ghost story
A Ghost Story

Özellikle I Get Overwhelmed başta olmak üzere The Secret in the Wall ve History ağır favorilerimdir ;)

A Ghost Story Music by

Daniel Hart

A Ghost Story Soundtracks (Bir Hayalet Hikayesi Müzikleri)


a ghost story soundtracks
A Ghost Story Soundtracks

Whatever Hour You Woke / ( Daniel Hart )


Little Notes / ( Daniel Hart )


One Door Closes / ( Daniel Hart )


Post Pie / ( Daniel Hart )


Gentleman Caller / ( Daniel Hart )


I Get Overwhelmed / ( Dark Rooms )


The Secret in the Wall / ( Daniel Hart )


Vivientes Enim / ( Daniel Hart )


Sciunt Se Esse Mortui / ( Daniel Hart )


Last One / ( Stereo Jane )
Thesaurus Tuus / ( Daniel Hart )


History / ( Daniel Hart )


Safe Safe Safe / ( Daniel Hart )


a ghost story soundtracks
A Ghost Story Soundtracks

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