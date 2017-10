A Ghost Story 2017 Soundtracks

A Ghost Story (Bir Hayalet Hikayesi)

David Lowery'nin yazıp yönettiği, başrollerinde; Casey Affleck ve Rooney Mara'nın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Ghost Story (Bir Hayalet Hikayesi) 2017 Amerikan yapımı fantastik, romantik, dram filmidir.





Özellikle I Get Overwhelmed başta olmak üzere The Secret in the Wall ve History ağır favorilerimdir ;)





Daniel Hart





Whatever Hour You Woke / ( Daniel Hart )









Little Notes / ( Daniel Hart )









One Door Closes / ( Daniel Hart )









Post Pie / ( Daniel Hart )









Gentleman Caller / ( Daniel Hart )









I Get Overwhelmed / ( Dark Rooms )









The Secret in the Wall / ( Daniel Hart )









Vivientes Enim / ( Daniel Hart )









Sciunt Se Esse Mortui / ( Daniel Hart )









Last One / ( Stereo Jane )

Thesaurus Tuus / ( Daniel Hart )









History / ( Daniel Hart )









Safe Safe Safe / ( Daniel Hart )